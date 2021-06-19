Колпица: Зачем нужен клюв в виде щипцов для салата?

Там они тусуются на болотах рядышком со своими родственниками — аистами и цаплями. Если прикрыть морду птахи рукой — вы и не заметите подмены. Большая часть 80 сантиметрового тела — это тонкие ноги-тростиночки, поэтому вес у птахи совсем небольшой, всего 2 кило. Зато размах крыльев солидный, до 1,2 метров! К самой верхней точке туловища присобачена сверхгибкая шея. Но вот лицом колпица не удалась. Нет, серьёзно, она клюв под каток засунула, или что?