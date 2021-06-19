Колпица: Зачем нужен клюв в виде щипцов для салата?

Как прекрасны и разнообразны птичьи щебетала! Дарвину вот вообще хватило палитры форм у островных ткачиков, чтобы проникнуться идеей эволюции и начать продумывать монументальный труд о происхождении видов. Плоские, узкие, широкие, длинные и короткие, кривые — все морды, какие вы только можете представить, наверняка уже примерил какой-нибудь птах. Колпицы не стали отставать от этого тренда и забацали из клюва лопатку для салатов!
Птицы, променявшие клюв на столовый прибор, объединены в род из 5 видов. На первый взгляд — не густо. Но такого количества вполне хватило, чтобы завоевать почти весь мир: найти пернатых можно от Европы до Австралии.
Там они тусуются на болотах рядышком со своими родственниками — аистами и цаплями. Если прикрыть морду птахи рукой — вы и не заметите подмены. Большая часть 80 сантиметрового тела — это тонкие ноги-тростиночки, поэтому вес у птахи совсем небольшой, всего 2 кило. Зато размах крыльев солидный, до 1,2 метров! К самой верхней точке туловища присобачена сверхгибкая шея. Но вот лицом колпица не удалась. Нет, серьёзно, она клюв под каток засунула, или что?
В природе ничего не бывает просто так, и это недоразумение на конце мордочки нужно для высшей цели — найти покушать. Клюволопатка идеально для этого подходит, просто ей нужно правильно пользоваться, и мы сейчас этому научим.
Сначала, вы должны приблизить лицо к мутной болотной водичке. Раскройте пасть, погрузите её в воду и начинайте елозить хлебалом, пока не натолкнётесь на что-то съедобное. Нащупав предмет, цепляйте его, как щипчиками, вытягивайте трофей из воды и глотайте не глядя.
Если у вас ничего не получилось — не расстраивайтесь, у колпицы просто больше опыта. А ещё её щебетало снабжено множеством чувствительных бугорков, так что даже в самой мутной воде пернатая точно знает, во что тычет ротовым зондом.
Да и форма хваталки у неё явно удобнее вашей. Во-первых, с таким расширением крайне удобно отфильтровывать из водички крошечных рачков и рыбок. А во-вторых, расширением пасти очень классно цапать лягух, улиток и прочую подводную братву за пятые точки. Осознанно или нет, но сапиенсы оценили такую форму и адаптировали её под столовые приборы.
И, как и прочие столовые приборы, колпицы терпеть не могут одиночества. Они постоянно собираются в компашки разных масштабов: от узкого круга друзей до армии пернатых любителей движа на болотах. Иногда, когда нет сородичей, колпицы примыкают к другим болотным птицам. Семья же, как-никак.
Даже воспитание детей у них не дело закрытой ячейки общества, а задача всего коллектива. Сплетенные из камышей гнезда перемешиваются настолько, что не поймешь, где заканчивается одно и начинается другое. Иногда ситуация доходит до абсурда, и колпицы начинают скреплять свои гнёзда с гнёздами других видов птиц.
В период брачных игр и строительных экспериментов наши герои становятся ещё более упоротыми внешне. На голове у них отрастает хохолок в духе панков — он необходим для привлечения внимания к своей особе. Когда панк и панчиха выберут друг друга, начинается высиживание малых длиной почти в месяц.
У юных колпачков нет расширения клюва — иначе птенец не сможет забирать пищу из щебетала более старших членов стаи. Иными словами, необычный клюв — это аналог нашего совершеннолетия. Чем шире табло у молодого пернатого, тем неудобнее его будет кормить.
В один момент родители (или кто там его подкармливает?) психуют и отправляют иждивенца познавать радости взрослой жизни. Ибо нефиг на чужих трудах ряху отращивать!
Источник:
- Ученые объяснили, почему белки прислушиваются к пению птиц
- Тукан - чудо природы: чего мы не знаем об этих птицах?
- Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его
- Интересные факты о книгах
- Почему мы никогда не видим птенцов голубей?
Понравилось23
Вот и навеяло жаргонизмов.
Раньше писал как то повеселее. А теперь вырождение
Похоже чем дальше тем тиктокней мозг в погоне за лайки, а?