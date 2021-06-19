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Колпица: Зачем нужен клюв в виде щипцов для салата?

Колпица: Зачем нужен клюв в виде щипцов для салата? (11 фото)

Автор:
19 июня 2021 22:52
Метки: интересно   птицы   факты   
712
11

Как прекрасны и разнообразны птичьи щебетала! Дарвину вот вообще хватило палитры форм у островных ткачиков, чтобы проникнуться идеей эволюции и начать продумывать монументальный труд о происхождении видов. Плоские, узкие, широкие, длинные и короткие, кривые — все морды, какие вы только можете представить, наверняка уже примерил какой-нибудь птах. Колпицы не стали отставать от этого тренда и забацали из клюва лопатку для салатов!

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Метки: интересно   птицы   факты   
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14k
vikklu 4 часа назад
Спасибо, интересно. Но всё же, теория эволюции отдыхает, при вдумчивом осмыслении всех этих статей.
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1k
val 9 часов назад
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3k
Allmaster 10 часов назад
Щебетало - автора похоже недавно закрывали в КПЗ и там ему присунули в хлебало))
Вот и навеяло жаргонизмов.
Раньше писал как то повеселее. А теперь вырождение
Похоже чем дальше тем тиктокней мозг в погоне за лайки, а?
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