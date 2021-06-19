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Шедевры уличной фотографии

Шедевры уличной фотографии (51 фото)

Автор:
19 июня 2021 11:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улица   жизнь   фото   
354
51
Непостановочная и непридуманная уличная фотография, выросшая из журналистской парадигмы «честной фотографии», вызывает интерес яркими образами людей и незаурядными сценами обычной жизни, сюжетами, словленными чутко среагировавшим фотографом, который без «художественной доработки» реальности успел зафиксировать уникальный момент.
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Метки: Улица   жизнь   фото   
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1  комментарий
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Алексей Полчаса назад
Об 1-ю фотку мозг сломал, странная конструкция крыши(
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Игорь

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