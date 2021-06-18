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В австрийском заповеднике появилась первая в мире "бионическая птица"

В австрийском заповеднике появилась первая в мире "бионическая птица" (6 фото)

Автор:
18 июня 2021 18:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австрия   гриф   первая в мире   протез ноги   ученые   хирург   хирургическая операция   хирургия   
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Самка бородатого грифа по кличке Миа из заповедника сов и хищных птиц в Харингзее, Австрия, в детстве получила травму и в итоге лишилась ступни. Отсутствие конечности для такой птицы губительно, поэтому специалисты заповедника очень за нее переживали. Они обратились к известному реконструктивному хирургу Оскару Асманну из Венского медицинского университета по поводу протеза для птицы - и врач согласился помочь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австрия   гриф   первая в мире   протез ноги   ученые   хирург   хирургическая операция   хирургия   
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