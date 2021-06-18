В австрийском заповеднике появилась первая в мире "бионическая птица"

132
6
Самка бородатого грифа по кличке Миа из заповедника сов и хищных птиц в Харингзее, Австрия, в детстве получила травму и в итоге лишилась ступни. Отсутствие конечности для такой птицы губительно, поэтому специалисты заповедника очень за нее переживали. Они обратились к известному реконструктивному хирургу Оскару Асманну из Венского медицинского университета по поводу протеза для птицы - и врач согласился помочь.
Команда доктора Асманна разработала и изготовила специальный костный имплант, который затем был хирургическим путем прикреплен к культе.
Это новая методика, известная как остеоинтеграция. Суть ее заключается в том, что внешняя часть протеза напрямую соединяется с костью, реконструируя ее.
×
Миа получила протез и научилась ходить с новой, "бионической" ногой в течение трех недель. Вскоре она уже могла опираться на нее всем своим весом, ходить и приземляться без каких-либо затруднений.
Рентген лапы грифа с интегрированным в кость протезом
Статья об этой новаторской методике опубликована в журнале "Scientific Reports".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Тихоходка: что это за жуть рядом с нами и как ее убить
- Наследие Стивена Хокинга выставят в музее
- В США рассказали о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса
- Ученые доказали: собаки с рождения "запрограммированы" на общение с человеком
- Ледниковая катастрофа неизбежна
17
Понравилось17
Новости партнёров