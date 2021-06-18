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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (33 фото)

Автор:
18 июня 2021 07:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3109
33
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Смешные комментарии и картинки с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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63  комментария
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2k
Dr. Zoidberg 5 часов назад
Комментарий к фото
Диктатура ?
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3k
Bulanov Полчаса назад
Комментарий к фото
Чуваку просто не надо было писать вопросительный знак. Ограничиться точкой.
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11k
Павел Полчаса назад
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кота в студию
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11k
Павел Полчаса назад
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там еще четырка
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11k
Павел 36 минут назад
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ничего не понятно,но дико интересно
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4k
ZiDAN10 Час назад
Комментарий к фото
А продают всё равно купальники!
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653
НЕПАРАбеллум Час назад
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Как раз лопухов - хватает...
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16k
MarkovAlexandr Час назад
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Поздняк метаться.
Она уже о своей беременности заявила.
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990
Viktor 2 часа назад
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На левое ухо .
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2k
lekha-fil 2 часа назад
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Нуу, если не стоит...
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69k
Иван 2 часа назад
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Ссылка youtu.be
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2k
lekha-fil 2 часа назад
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Собаки в соли труп не найдут.
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464
Добрыня 3 часа назад
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Я как-то свою кошку в ответку за ухо укусил, когда она меня за ладонь цапнула. С тех пор больше меня не кусает и не царапает)))
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5k
молотый Либентроп 3 часа назад
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Уже отменили этот бред.
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6k
ваня панкин 3 часа назад
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это балкон игоря николаева...
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27k
winergy2012 3 часа назад
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Когда пи.з.до.страдалец портит природу,уже не до шуток.Валить надо обоих.И страдальца,и пи.з.ду.
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3k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
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Она чаще мужиков меняет чем трусы.
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27k
winergy2012 3 часа назад
Вечно вам всё не то.
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40k
Raush 3 часа назад
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"удавы с зубами"