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Электроника и Сыроежкина озвучивали 4 разные женщины. Кто говорил и пел за юных актеров?

Электроника и Сыроежкина озвучивали 4 разные женщины. Кто говорил и пел за юных актеров? (7 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 15:42
Метки: Сыроежкин   актеров   говорил   пел   электроник   
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В культовом детском фильме СССР «Приключения Электроника» никто из юных актеров, братьев Торсуевых, не говорит своим голосом. Их озвучивали женские голоса. Кем были эти представительницы прекрасного пола?

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Метки: Сыроежкин   актеров   говорил   пел   электроник   
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5  комментариев
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6k
ваня панкин 4 часа назад
это я знал... а фильм до сих пор люблю...
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5k
лигурийский регулировщик 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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