Юрию Торсуеву на момент съемок исполнилось 12 лет. Мало того, что в этом возрасте подростковый голос часто начинает «ломаться», так он еще начал использовать одесскую интонацию и жаргон в общении (фильм снимали на Одесской киностудии). Также у юного актера не было никакого актерского образования. Естественно, что озвучивание роли его Сыроежкина доверили совсем другим людям.



Мужчин с высокими голосами, часто свойственным подросткам, найти непросто. Поэтому к озвучиванию были привлечены наши советские дамы.



Обычным голосом за Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника» говорит актриса Ирина Гришина (1953 г.р.). Многие советские зрители должны ее помнить по главной роли в военном фильме «Назначаешься внучкой» (1975).