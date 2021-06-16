594
7
1
В культовом детском фильме СССР «Приключения Электроника» никто из юных актеров, братьев Торсуевых, не говорит своим голосом. Их озвучивали женские голоса. Кем были эти представительницы прекрасного пола?
Юрий Торсуев, он же «Сыроежкин»
Юрию Торсуеву на момент съемок исполнилось 12 лет. Мало того, что в этом возрасте подростковый голос часто начинает «ломаться», так он еще начал использовать одесскую интонацию и жаргон в общении (фильм снимали на Одесской киностудии). Также у юного актера не было никакого актерского образования. Естественно, что озвучивание роли его Сыроежкина доверили совсем другим людям.
Мужчин с высокими голосами, часто свойственным подросткам, найти непросто. Поэтому к озвучиванию были привлечены наши советские дамы.
Обычным голосом за Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника» говорит актриса Ирина Гришина (1953 г.р.). Многие советские зрители должны ее помнить по главной роли в военном фильме «Назначаешься внучкой» (1975).
Мужчин с высокими голосами, часто свойственным подросткам, найти непросто. Поэтому к озвучиванию были привлечены наши советские дамы.
Обычным голосом за Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника» говорит актриса Ирина Гришина (1953 г.р.). Многие советские зрители должны ее помнить по главной роли в военном фильме «Назначаешься внучкой» (1975).
Кадр из комедии "Чародеи" (Ирина Гришина справа)
*
Также ее можно увидеть в эпизодах в новогодней комедии «Чародеи» (1982) и прочих картинах. Помимо этого она озвучила десятки фильмов как мастер дубляжа. Актрисе на момент работы в «Приключениях Электроника» было меньше 30-ти лет.
Кроме того, все советские зрители помнят ставшие культовыми песни «Да чего дошел прогресс», «Мы маленькие дети, нам хочется гулять», «Это что же такое, то одно то другое». Их за Сыроежкина спела актриса и певица, ныне Народная артистка России Елена Камбурова (1940 г.р.).
*
Также ее можно увидеть в эпизодах в новогодней комедии «Чародеи» (1982) и прочих картинах. Помимо этого она озвучила десятки фильмов как мастер дубляжа. Актрисе на момент работы в «Приключениях Электроника» было меньше 30-ти лет.
Кроме того, все советские зрители помнят ставшие культовыми песни «Да чего дошел прогресс», «Мы маленькие дети, нам хочется гулять», «Это что же такое, то одно то другое». Их за Сыроежкина спела актриса и певица, ныне Народная артистка России Елена Камбурова (1940 г.р.).
Фильм "Приключения Электроника", Елена Камбурова (справа)
*
Насколько удалось выяснить, Елена Камбурова была известна многим из советской столичной интеллигенции тем, что давала сольные концерты, используя под вымышленными именами слова стихов запрещенных в СССР поэтов-авторов. Кроме того, она исполняла вокальные партии в десятках фильмов, записала десятки альбомов. Именно она создала Театр музыки и комедии.
Так что голоса самого Юрия Торсуева в «Приключениях Электроника» вы, уважаемые читатели, не услышите. Впрочем, как и голоса Володи Торсуева. И все по тем же причинам.
*
Насколько удалось выяснить, Елена Камбурова была известна многим из советской столичной интеллигенции тем, что давала сольные концерты, используя под вымышленными именами слова стихов запрещенных в СССР поэтов-авторов. Кроме того, она исполняла вокальные партии в десятках фильмов, записала десятки альбомов. Именно она создала Театр музыки и комедии.
Так что голоса самого Юрия Торсуева в «Приключениях Электроника» вы, уважаемые читатели, не услышите. Впрочем, как и голоса Володи Торсуева. И все по тем же причинам.
Владимир Торсуев, он же «Электроник»
Надежда Подъяпольская озвучила Электроника
*
Брат-близнец Юрия Торсуева за кадром «говорил» голосом актрисы дубляжа Надежды Ивановны Подъяпольской (1941 г.р.). Она – бывшая актриса Московского театра юного зрителя, Заслуженная артистка РСФСР.
Среди работ по озвучиванию актрисы можно вспомнить «Даму с шарами» в «Мэри Поппинс, до свидания», главного героя фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица» Игоря Шульженко (играл Славу Эльдарова), сериал о Гарри Потере и проч.
Несмотря на 80-летний возраст, актриса играет в кино и поныне, в основном в эпизодах. Ее последние известные фильмы – «Анатомия сердца» и «Аэронавты» (оба 2021 год, второй фильм находится в производстве).
А вот вокальную партию Электроника озвучивала не очень известная в широких зрительских кругах Елена Шуенкова. Она была солисткой в Детском хоре Большого театра.
*
Брат-близнец Юрия Торсуева за кадром «говорил» голосом актрисы дубляжа Надежды Ивановны Подъяпольской (1941 г.р.). Она – бывшая актриса Московского театра юного зрителя, Заслуженная артистка РСФСР.
Среди работ по озвучиванию актрисы можно вспомнить «Даму с шарами» в «Мэри Поппинс, до свидания», главного героя фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица» Игоря Шульженко (играл Славу Эльдарова), сериал о Гарри Потере и проч.
Несмотря на 80-летний возраст, актриса играет в кино и поныне, в основном в эпизодах. Ее последние известные фильмы – «Анатомия сердца» и «Аэронавты» (оба 2021 год, второй фильм находится в производстве).
А вот вокальную партию Электроника озвучивала не очень известная в широких зрительских кругах Елена Шуенкова. Она была солисткой в Детском хоре Большого театра.
Певица Елена Шуенкова в молодости
В интернете можно встретить мнение, что информации о ней не существует. Но это не так. Существуют видео, где она рассказывает о фактах своей биографии. Ее выбрали для исполнения песен в популярном фильме после серьезного кастинга с другими певицами хора.
Вот фрагмент телепередачи «Привет, Андрей» о фильме "Приключения Электроника":
В интернете можно встретить мнение, что информации о ней не существует. Но это не так. Существуют видео, где она рассказывает о фактах своей биографии. Ее выбрали для исполнения песен в популярном фильме после серьезного кастинга с другими певицами хора.
Вот фрагмент телепередачи «Привет, Андрей» о фильме "Приключения Электроника":
В итоге она исполнила такие хиты, как «Бьют часы на старой башне, провожая день вчерашний» и «Крылатые качели, летят, летят…».
Таким образом, двух главных героев фильма «Приключения Электроника» озвучивали четыре разные женщины.
Таким образом, двух главных героев фильма «Приключения Электроника» озвучивали четыре разные женщины.
Источник:
Метки: Сыроежкин актеров говорил пел электроник
52
Понравилось52
Новости партнёров