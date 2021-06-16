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Девушка неожиданно упала на своего коллегу

Девушка неожиданно упала на своего коллегу (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 09:20
Метки: Девушка   видео   люди   падение   склад   
383
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На установленную на складской территории камеру наблюдения попал момент падения сотрудницы магазина. Парень принимал коробки со стеллажей и не подозревал, что вскоре на него упадет знакомая ему девушка.

Источник:

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Метки: Девушка   видео   люди   падение   склад   
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57k
Александр Ломовицкий Час назад
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Александр Сергеевич Час назад
Я знаю сайты, где видосы так и начинаются. :))))
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688
Оксид Бетона Час назад
Тормоз! Штаны снять не успел!
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9k
Владимир Час назад
Метилась сразу на шею ))
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401
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Прилетело... Мужик, это норм - в жизни так всегда...
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