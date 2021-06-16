Девушка неожиданно упала на своего коллегу

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На установленную на складской территории камеру наблюдения попал момент падения сотрудницы магазина. Парень принимал коробки со стеллажей и не подозревал, что вскоре на него упадет знакомая ему девушка.
Счастья привалило! Теперь он обязан на ней жениться.
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