Петербургский район Колпино не зря пользуется дурной славой у горожан. Там до сих пор можно нарваться на неприятности в стиле 90-х годов. В появившемся в соцсетях ролике, заснятом на камеру домофона, двое гопников молодых людей среди бела дня напали на мужчину и забрали его мобильный телефон.

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Инцидент произошел еще 9 июля, однако видео нападения попало в свободный доступ только после следственных действий полиции. Известно, что происшествие случилось на улице Красных Партизан. 28-летний местный житель вечером сидел на скамейке у дома №10. К нему внезапно подошли двое парней, сидевшие у соседнего дома на такой же скамейке. Первый юноша в кепке обратился к мужчине, чтобы отвлечь, а в этот момент из-за его спины на колпинца с кулаками налетел второй преступник.