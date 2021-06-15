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В Петербурге двое подростков избили местного жителя и отобрали у него телефон

В Петербурге двое подростков избили местного жителя и отобрали у него телефон (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 17:07
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербу́рг   видео   избиение   колпино   полиция   разбой   
2393
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Пострадавший получил серьезные травмы головы.

Источник:

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Метки: Санкт-Петербу́рг   видео   избиение   колпино   полиция   разбой   
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41  комментарий
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5k
Алексей 2 часа назад
Пора уже называть вещи своими именами. Подростки, несовершеннолетние, дети? Нет. Это бандиты, грабители, насильники, убийцы. Возраст тут не имеет значения.
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508
Acronis 3 минуты назад
Телефон выпал вообще-то, как мне показалось, из рук нападавшего...а у мужика в руках ничего, акромя стакана не было.
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3k
Барсук 10 минут назад
Ага, и камера так удачно стояла
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4k
au3 18 минут назад
А что за камера, что сняла все это? Установлнна низко, не как обычно камеры безопасности. Домофон?
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5k
Александр Иванов Полчаса назад
Смертную казнь, говорите, не надо возвращать???
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−3
pareira 46 минут назад
слоупоки, на япе уже давно все обсудили, телефон уронил нападавший, личные разборки
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49k
smakido 50 минут назад
Да преступники лица свои и не скрывали, так что особого труда разыскать негодяев быть не должно.
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1k
Pioner76 54 минуты назад
Не благодарите.
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75
Nane First NameLast иванов дмитрий 18 минут назад
Усугубило бы. Отжали би и смартфон и пистолет.

Некоторые дятлы думают, что если у них пушка, то они супермены


На самом деле есть вариант. Подходит и пионерам и пенсионерам.

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6k
кот базилий Час назад
Опять чурки и ведь "не найдут"
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−68
vova old Час назад
в Белоруссии уже много лет телефон не воруют. прокуратура разъяснила правоохранительным органам что если хозяин телефона заявляет о его пропаже то это не означает несанкционированную слежку. в результате любой телефон находится за считанные минуты. А у кого он находится в кармане и кому приносит срок УК Это уже дело второе. любой патрульный милиционер знает как проверить телефон. в итоге после нескольких показательных посадок телефоны не то что не воруют, телефоны не поднимают если они валяются. причём это делают на устаревшем оборудовании. значит в России вопрос только в том чтобы власть захотела
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3k
★Lucifer★ Час назад
Это почти год назад было???
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6k
BenderRodriguez Час назад
Опять эти чурки! Ой, это не сюда.
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Ой да ладно. У меня родственничка в голландии почти так же алжирцы отметелили, 2 метра ростом детина, и при том на площади у кинотеатра, народу полно было. Нос сломали кастетом. И телефон отжали. Полиция руками развела. Так что это везде есть, а не как внизу коментят.
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6
Стано Сокол 2 часа назад
В лепрозорий обоих пожизненно. Твари конченые
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9k
Вася 2 часа назад
чувак хорошо под мухой, сидит не парится, вскочил бы вовремя, втащил уродам первый, всё лучше, чем то что вышло.
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898
Денис Ануфриев 2 часа назад
био-мусор!
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
В общем-то, исходя из локации, легко отделался...
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10k
Kucher 2 часа назад
Хорошо хоть не расчленили, по питерской традиции.
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4k
Subic 2 часа назад
Нет тут "разбойного нападения". "Грабеж" есть. См. УК.
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230
Николай Subic Час назад
не согласен, то что нет предмета используемого в качестве оружия не умаляет факт серьезного вреда здоровья. Поэтому могут вполне вести по статье разбой.
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75
Nane First NameLast Subic 9 минут назад
Хреновый из вас судебный практикант, если в базовых понятиях такие ошибки делаете...
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444
Карл Такойто 2 часа назад
О, уровень жизни населения растёт-снова мобилы отжимать начали)) Ждём в предвкушении снятия колёс с автомобилей и воровства аккумуляторов
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30k
Михаил 2 часа назад
на Калыму нужно отправлять лес валить на перевоспитание.
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14
Александр Михаил 2 часа назад
За что вы так не любите жителей Калымы.?! Нечего им там делать, а вот урановые рудники ждут с распростёртыми обьятиями, да и на СИЗ можно экономить...
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397
Будьте крепенькими и здоровенькими! Михаил 2 часа назад
и... без права возврата (бо такие отморозки не перевоспитываются) туда, где "ловит" мобильный
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