Пострадавший получил серьезные травмы головы.
Петербургский район Колпино не зря пользуется дурной славой у горожан. Там до сих пор можно нарваться на неприятности в стиле 90-х годов. В появившемся в соцсетях ролике, заснятом на камеру домофона, двое
гопников молодых людей среди бела дня напали на мужчину и забрали его мобильный телефон.
Инцидент произошел еще 9 июля, однако видео нападения попало в свободный доступ только после следственных действий полиции. Известно, что происшествие случилось на улице Красных Партизан. 28-летний местный житель вечером сидел на скамейке у дома №10. К нему внезапно подошли двое парней, сидевшие у соседнего дома на такой же скамейке. Первый юноша в кепке обратился к мужчине, чтобы отвлечь, а в этот момент из-за его спины на колпинца с кулаками налетел второй преступник.
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Удары были настолько мощными, что из рук мужчины вылетел мобильный телефон и он почти сразу получил глубокий нокаут, повалившись на скамейку. Нападавшие тем временем спокойно подняли с земли телефон избитого мужчины и спокойно ушли.
Пострадавший получил серьезные травмы. Его госпитализировали с закрытой ЧМТ, сотрясением мозга и переломом челюсти. Есть версия, что у мужчин случился конфликт, который перерос в избиение, и что у нападавших не было цели грабить местного жителя. Но это уже не важно - как минимум одни из нападавших получит обвинение в разбойном нападении. Полицейские продолжают поиски преступников.
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Некоторые дятлы думают, что если у них пушка, то они супермены
На самом деле есть вариант. Подходит и пионерам и пенсионерам.
На опыты!!!
Грабеж - это открытое хищение имущества
Разбой - хищение имущества с применением насилия
Ну и по какой статье пойдет выродок?