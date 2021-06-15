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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (32 фото)

Автор:
15 июня 2021 07:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1288
32
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Подборка смешных и не очень картинок и комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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32  комментария
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12k
U55R Час назад
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Смешные комментарии из соц.сетей
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442
Denis 4 минуты назад
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Краткая суть 99% отзывов в интернете.
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442
Denis 6 минут назад
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Нужно шаурму убрать тогда интим и аккумуляторы в принципе логично
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21k
SerGProS 6 минут назад
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Бар "Клай-де-Толли"
Бар "Итон"
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21k
SerGProS 13 минут назад
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Пассивно-агрессивная, это как взглядом заломать медведя?
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10k
Василий Сургайло 15 минут назад
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15 тыщ, это наверное размер Мытищ)))
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21k
SerGProS 16 минут назад
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И в качестве еды, для оголодавшего населения комаров и мошек
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21k
SerGProS 18 минут назад
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Ладно бы арматурку строительную, а то веточку
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6k
AIRON_FIRST 23 минуты назад
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для авиаторов: Бар "Ан"
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5k
Евгений Полчаса назад
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А стал питором.
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36k
Антон Полчаса назад
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Мужская рука в кармане брюк где?
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17k
СергейПименов Полчаса назад
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Не жителей, а количество зарегистрированных избирателей
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17k
СергейПименов 38 минут назад
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Бар"Ъ"
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−64
Лучший Друг 38 минут назад
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Многочлен
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−64
Лучший Друг 39 минут назад
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Обосранный газон тоже не айс...
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−64
Лучший Друг 42 минуты назад
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Позавчера этот анекдот был про 42 размер. Что, все варианты переберем?
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691
Оксид Бетона 47 минут назад
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Где-то был у нас в городе Бар "Босс"
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1k
bosayk 52 минуты назад
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На Серегу - изжогу
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1k
Sergey Pankratov 59 минут назад
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Бар "Малей".
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20k
hebpat Час назад
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там баран даже за рулём
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4k
magic32 Час назад
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какую физику они здесь сломали?
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