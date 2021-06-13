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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Процесс изготовления гипсовой копии президентского Studebaker для выставки Chicago &xpo 1933-1934.
Выставочный был увеличен по сравнению с оригиналом в шесть раз, около 24 метров в длину,ширина и высота достигли 9 и 8,5 метров.
В макете был оборудован лекционный зал на 80 человек.
В макете был оборудован лекционный зал на 80 человек.
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3.
Певица и актриса Наталья Орейро и юные курсанты на Красной площади, 2001 год. Это первый визит «Дикого ангела» в Россию. Кстати, сейчас Орейро ожидает получение российского паспорта и обещает быть «более русской, чем Жерар Депардье»
5.
Ҡонтролеры А. Андреева и М. Мысова проверяют качество икры перед упаковкой на экспорт. Отделение Кировского рыбного хозяйства в Азербайджане, 1947 год
6.
Процесс заряжания 203мм снаряда в тяжёлую гаубицу 5-4. Февраль 1940г.Из-за большой разрушительной силы, позволявшей уничтожать толстостенные DOTы, финны называли гаубицу "Сталинской Кувалдой".
10.
Последнее изобретение в области радио - радиосумочка, способная принимать сигнал станций в радиусе 80 километров. Лондон, 1936 год.
13.
"Команды ДСО "Торпедо" и "Буревестник" на церемонии открытия второго чемпионата СССР по кольцевым гонкам, 7 сентября 1956 года"
14.
Самолёт АНТ-9 "Крокодил" из состава особой сводной агитационной эскадрильи имени Максима Горького,1935 - 1938-й гг.
Самолёт "Крокодил" отличался от серийного пассажирского самолёта АНТ-9 наличием удлинённой и вздёрнутого вверх носового обтекателя, украшенного зубчатым гребнем и символизировавшую морду крокодила.
15.
Гладкую поверхность катка формируют с помощью хайтек-устройства с бочкой. VII зимние Олимпийские игры. Кортина-д"Ампеццо, Италия, 1956 г.
17.
В Париже в 1924 году автомобилисты додумались до того, что стали крепить специальную проволочную лопату на переднем бампере автомобиля для защиты от пешеходов.
18.
Сапёры, Великобритания, 1940-е годы
Необычный процесс обучения: чтобы бойцы смогли работать ночью, они должны уметь вслепую обезвредить взрывчатое устройство.
19.
Забота о питомцах, Плимут, 1958
Два пойнтера выглядывают из багажника через специальные отверстия. Со слов хозяина собак "для того, чтобы предоставить им свет и воздух во время езды".
20.
"Порочные и деморализующие машины". Калифорния, 1942 год
Мутоскоп — запатентованное в 1894 году устройство, создающее для зрителя иллюзию движения при помощи быстрой смены нескольких сотен фотографий или рисунков, расположенных на барабане машины.
Для просмотра короткометражного "фильма" протяженностью около минуты, зритель, оплативший сеанс, должен был самостоятельно вращать рукоять, наблюдая за появляющимся изображением в окуляр.
Для просмотра короткометражного "фильма" протяженностью около минуты, зритель, оплативший сеанс, должен был самостоятельно вращать рукоять, наблюдая за появляющимся изображением в окуляр.
21.
Наблюдатель за пожарной безопасностью В начале прошлого века в Калифорнии на верхушках высоких деревьев можно было встретить людей с американскими флагами. Они следили за пожарной безопасностью.
24.
Крупнейший из когда-либо существовавших телескопов-рефракторов, собранный специально к Всемирной выставке в Париже в 1900 году и украшавший Дворец оптики.
25.
Женская группа в университете штата Висконсин играет серенады коровам в рамках эксперимента изучающего влияния музыки на коров, 1930 год
27.
Скоростной пассажирский паровоз BR-05 предназначенный для вождения экспрессов. В 1936г. паровоз BR-05 (002) установил рекорд скорости для германских паровозов - 200,4 км/ч. BR05001 - официальный паровоз немецких олимпийских игр 1936 года.
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