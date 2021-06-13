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Мог ли крестьянин стать казаком?

Мог ли крестьянин стать казаком? (1 фото)

Автор:
13 июня 2021 17:04
Метки: Крестьяне   Пётр Первый   история   казаки   
372
1
В XVII в. крестьянин мог сыграть в замечательную игру под названием «Кто хочет стать казаком». Но путь из землепашца в казаки был не проще, чем путь в 90-х из провинциального ПТУшника в столичного «коммерса».

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Метки: Крестьяне   Пётр Первый   история   казаки   
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9  комментариев
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42k
doker 3 часа назад
"Низовые казаки" и "верховые казаки" ( по течению Дона) тоже сильно отличались. Казаки верхнего Дона в любой заварушке впереди, а нижние, домовитые, с деньгами, уже "сторону" выбирают. Деньги - зло.
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46k
Albert GER 20 минут назад
А после Екатерины, у моей бабушки под Одессой эти казаки беглые в работниках ходили, пока им не сказали шо они теперь хозяева. Зараз все щирые украинци и хосподары. Такие хосподары шо дома поразвалились и поля в бурьянах...
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1k
Карагандинская Полиграфия 49 минут назад
В XVII веке беглый мог прибиться к засечным, в XVIII в некоторых моментах мог встать на вольное поселение - с Дону выдачи нет.
А вот стать казаком, особенно на службе государю - однозначно нет.
Мог служить на славу государю и Отечеству, а вот стать настоящими казаками, могли лишь его внуки, в лучшем случае дети. И то только в том случае, если и сам он и его дети-внуки посвятят жизнь службе Отечеству.
Казаком можно только родиться, и с самого рождения, всю свою жизнь казак будет подтверждать доброй службой, что достоин этого звания.
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10k
BWSHARK 2 часа назад
"Но путь из землепашца в казаки был не проще, чем путь в 90-х из провинциального ПТУшника в столичного «коммерса»."
Да, деточка, вы явно не жили в 90-х.
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81k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Не то, что сейчас пошил кафтан с газырями, с правил попаху, купил медалек разных и все, готовый казак
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