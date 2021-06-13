Мог ли крестьянин стать казаком?

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Но перед тем, как рассказать про этот веселый квест, надо подчеркнуть о разнице менталитетов между нашим временем и прежним. О нем не говорят ни учителя, ни научно-популярные блогеры. Даже крестьяне и дворяне девятнадцатого столетия – про них я писал в предыдущих постах – фактически пришельцы с иной планеты, что уж говорить про эпоху Московского Царства, о котором и пойдет речь в этой статье.Наше время – это торжество популярной психологии: «верь в себя – всего добьешься». Но человек прошлого этого не знал. Мы не знаем менталитет типичного земледельца в 16 и 17 веке из-за отсутствия источников. Но с уверенностью можно сказать: во времена далекие пословица «Где родился там и пригодился» была заповедью. И если в школе я удивлялся, почему во период закрепощения на Дон не сбежало большая часть населения, то сейчас я удивляюсь, что находились вообще уходившие из своих деревенек в степи смельчаки.Итак, в начале квеста крестьянин должен был свалить из своего Выдропужска и дойти до локации «Дикое Поле». Увы, информации о том, как это было, у нас нет. Можно, конечно, проанализировать какие-нибудь источники, вроде переписных книг, и на этом основании выделить основные потоки ухода населения на Дон. Но это задача для докторской диссертации. Одно ясно – путь был непростым. Общественного транспорта нет, вместо гостиниц сеновалы, либо редкие постоялые дворы.На Дону новичок получал стартовое звание бурлак и кукиш с маслом. Для того, чтоб стать казаком требовался конь и оружие, а его бесплатно не выдавали. Мой научный руководитель и специалист по социальной истории XVII в. Олег Григорьевич Усенко писал: “Не имея средств к существованию и крыши над головой, они нанимались к зажиточным казакам, зачастую довольствуясь лишь тем, что получали кров и пищу. «Бурлаки» варили соль, ловили рыбу, занимались ремеслом или работали по хозяйству. Многие из них нанимались грузчи­ками и гребцами на торговые суда донских казаков и приезжих купцов....”Многие бурлаки махали рукой и топали дальше, на Волгу, Терек и Кубань, где возможностей раздобыть себе оружие было побольше. Те же, кто оставался, шли в поход пехотинцами или матросами. После таких квестов «бурлак» переходил в категорию «голутвенных» и допускался на круг, но только как наблюдатель. К голытьбе были близки «озимейные» или «приписанные» казаки. Не имея казачьих прав, они входили в войско и несли тяготы службы наряду со всеми.Прожив десять лет и более лет на Дону «голутвенный» казак мог стать рядовым, и встать на один уровень с теми, кто там родился. Усенко подмечает: “Различия между «предказаками» были весьма условными, и включение человека в ту или иную категорию часто бывало случайным и целиком зависело от настроения окру­жающих. Столь же условной и субъективной была и грань между «голытьбой» и полноправными казаками. В число последних одни попадали уже года через 2—3 после прихода на Дон, другим на это требова­лось 5—7 лет, а третьи и через 10 лет по-прежнему оставались «бурлаками»”Дальше казак имел шанс быть включённым за подвиги в число лучших и поехать, например, к царю в составе делегации. Или поучаствовать в разделе царского жалования. Ну а потом мог прокачаться до домовитого казака, а то и до «знатного».Вот только до конца такого квеста доходили далеко не все. Скорее всего, на Дон бегали не столько крестьяне, сколько «боевые холопы», «послужильцы», вроде легендарного Ивана Болотникова.В XVIII веке Петр Первый провел кучу реформ. Создание рекрутской армии упразднило само понятие военных холопов (кроме личных слуг офицеров), а казачья вольница была прижата после восстания Булавина. При Екатерине Великой, после «пугачевщины» казаков окончательно подчинили, и бежать к ним уже не получалось.