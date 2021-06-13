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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
13 июня 2021 07:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1900
34
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Подборка смешных и не очень комментариев и картинок с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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49  комментариев
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6k
Regerald 3 часа назад
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На самом деле приходится долго крутить и читать эту банку, чтобы под всеми этими "виталайзинг" и списками витаминов найти заветное слово "шампунь" и не купить случайно крем для пяток...
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957
Connor_John 10 минут назад
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Э-э... почему белый?
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1k
Бомбардир 14 минут назад
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Лесники они были на самом деле.
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1k
Бомбардир 20 минут назад
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23k
Сергей Алексеевич 20 минут назад
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8 лет назад отправлял сына в школу в первый класс, был на их "линейке" и "первом звонке", я был в шоке от старшеклассниц - от придорожных шлюх не отличить.
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13k
Сергей 41 минуту назад
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И обочечников..
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13k
Сергей 42 минуты назад
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... "ну не будет же он триста лет тут лить...." ©Пётр Алексеевич Романов.
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10k
Taximaxi 51 минуту назад
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Того мужика шлёпнуть из двустволки,который прилюдно по мордасам нашлёпал.
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31k
KiploksAKS 53 минуты назад
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Почему-то захотелось эчпочмаков.
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31k
KiploksAKS 54 минуты назад
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Ту самую, что всё время спит, повернувшись оппой к посетителям?
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10k
Taximaxi 54 минуты назад
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Змея по ночам воскрешать.
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504
Alex 58 минут назад
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я голову помыл один раз, херней для мытья унитазов. Тоже флакон красивый был.
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41k
Андрей Бертон 58 минут назад
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Во первых - в центре мулатка.
Во вторых - если им снять парики, они станут разнообразнее.
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
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А где звонок у этого велика?
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1k
DarkSkat 2 часа назад
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Силиконом
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