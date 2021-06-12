1106
31
Интересные фото со всего света!
×
14.
Владимир Высоцкий и Марина Влади, Джубга, 1971 годВ августе 1971 года они отдыхали в пансионате «Заря» в курортном посёлке Джубга.
21.
Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Харви Кейтель и Квентин Тарантино на съёмках фильма «Криминальное чтиво», 1994 год
Источник:
Еще крутые истории!
- Фобии Петра Великого
- Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет
- "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети
- "Не все люди - мерзавцы!": история человека-легенды
- Тридцатилетние бабушки
42
Понравилось42
Новости партнёров