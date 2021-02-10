Режиссер "Форсажа-9" показал, как снимали эпизод, на подготовку которого потратили восемь месяцев

Сцена, в которой разбивается Toyota GT86, длится всего четыре секунды. Ради этого эпизода были уничтожены три машины.
Этот небольшой эпизод, как сообщил Джастин Лин, снимали четыре дня, а на его подготовку ушло больше полугода работы команды из 100 человек. Чтобы добиться максимальной детализации трюка, воспользовалась роботизированными операторскими кранами с кинокамерами.
В ролике герой Вина Дизеля едет по улице за рулем красной Toyota GT86. В какой-то момент машину резко отбрасывает в сторону и она, пролетая боком через витрину магазина, приземляется в кузове проезжающего мимо фургона.
One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE— Justin Lin (@justinlin) February 7, 2021
Трейлер девятой части "Форсажа" был впервые представлен впервые представлен в начале февраля в рамках американского Супербоула. Премьера киносаги должна состояться в конце мая, если ее не перенесут.
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А, ещё стало понятно что автор трюка прогуливал физику...
Вот это было бы реально круто!
1.Lamborghini Diablo VT
2.Ferrari 512TR
3.Chevrolet Corvette С4
4.Dodge Viper RT/10
5.Porsche 911 (993) Carrera
6.Acura NSX
7.Mazda RX-7 FD
8.Toyota Supra Mark IV Turbo