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Режиссер "Форсажа-9" показал, как снимали эпизод, на подготовку которого потратили восемь месяцев

Режиссер "Форсажа-9" показал, как снимали эпизод, на подготовку которого потратили восемь месяцев (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 13:00
Сообщество : Кино
Метки: toyota gt86   Джастин Лин   авто   закулисная съемка   кино   форсаж 9   
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Сцена, в которой разбивается Toyota GT86, длится всего четыре секунды. Ради этого эпизода были уничтожены три машины.

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Метки: toyota gt86   Джастин Лин   авто   закулисная съемка   кино   форсаж 9   
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9  комментариев
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2k
Ivan 4 часа назад
Лень рисовать, но прям перед глазами мем с девочкой на диване, подписанной "законы физики", и неграми, "Создатили форсажа"...
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25
*опа 2 часа назад
Угу, момент короткий, НЕ интересный и совершенно НЕ нужный.
А, ещё стало понятно что автор трюка прогуливал физику...
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9
loading_page 2 часа назад
Только время впустую потратили на сложный, но не интересный трюк.
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2k
Max Lu 3 часа назад
возьмём крутые тачки, пару моделей и готово - экшн. только не путать с трансформерами - там ещё инопланетяне!
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48
Племянник Путина 3 часа назад
зря потратили
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8k
Атеист 3 часа назад
ну прям как индийское кино.. тоже забили болт на физику. Странно что через витрину магазина, а не через несущие стены магаза.. было бы "прикольней". Ах да, после приземления в фургоне машина без единой царапинки!
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11k
Alex 3 часа назад
хрень какая-то, а не трюк, понятно , что кино и всё такое, но первое, во что уже не веришь, это нет предпосылок для того, чтобы машина перевернулась на бок, ехал, ехал и бац, уже на боку.
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892
Геннадий Николаевич Казаков 4 часа назад
Почему не сделать просто по классике с тачками из самой первой "Жажды Скорости" ???
Вот это было бы реально круто!

1.Lamborghini Diablo VT
2.Ferrari 512TR
3.Chevrolet Corvette С4
4.Dodge Viper RT/10
5.Porsche 911 (993) Carrera
6.Acura NSX
7.Mazda RX-7 FD
8.Toyota Supra Mark IV Turbo
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2k
Ivan Геннадий Николаевич Казаков 3 часа назад
Ты забыл восьмеру со шпойлером и дырявым глушаком!
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