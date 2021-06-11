В Подмосковье неизвестный расставил растяжки в лесу. Есть пострадавший

В округе Раменский в Подмосковье мужчина после прогулки на квадроцикле остался без зубов. Алексей Игнатов налетел на натянутые между деревьями растяжки, их установили недалеко от деревни Пласкинино. Один металлический трос ударил его в живот, а второй - сорвал шлем и разворотил нижнюю челюсть. Игнатов потерял несколько зубов.