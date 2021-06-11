В Подмосковье неизвестный расставил растяжки в лесу. Есть пострадавший

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Выбитые зубы и разорванная челюсть - именно к такому результату привело столкновение водителя квадроцикла с проволокой, натянутой между деревьями в Раменском районе Московской области.
В округе Раменский в Подмосковье мужчина после прогулки на квадроцикле остался без зубов. Алексей Игнатов налетел на натянутые между деревьями растяжки, их установили недалеко от деревни Пласкинино. Один металлический трос ударил его в живот, а второй - сорвал шлем и разворотил нижнюю челюсть. Игнатов потерял несколько зубов.
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Кто не в курсе, объясняю. Есть категория людей которые получают большое удовольствие от езды по грязи на колёсной технике... на внедорожниках, квадроциклах и т.п. В общем то ничего общественно опасного на первый взгляд. Но подавляющее большинство этих любителей месить грязь катаются вовсе не на специальных полигонах, а по просёлочным дорогам и тропинкам в лесу. Если проехать на внедорожнике или квадроцикле по таким тропинкам или просёлочным дорогам после хорошего дождя, остаются глубокие колеи со снятым слоем дёрна... по такой дороге уже ездить на нормальных автомобилях становится проблематично даже в сухую погоду. После лёгкого дождичка дорога со снятым слоем дёрна превращается в вязкую кашу. Поэтому нормальные люди из местных после сильного дождя не ездят по грунтовым дорогам, ждут когда просохнет...
Привлечь к ответственности таких любителей месить грязь практически невозможно. Ни один гаец не попрется в раскисший после дождя лес ловить этих говномесов. Лесничих сейчас практически нет... По причине того, что эти говномесы обычно гоняют большими группами, связываться с ними в одиночку опасно для здоровья...
Вот кто-то из местных и нашёл такой радикальный способ.
"В округе Раменский в Подмосковье мужчина после прогулки на квадроцикле"
К сожалению закон существенно отстаёт от суровой действительности. Ещё 10 лет назад никому в голову бы не пришло ограничивать скорость самоката по тротуарам, но появились мощные электросамокаты... Тоже самое и с квадрациклами. Появилось множество дешёвых мощных китайских внедорожных квадроциклов которые перепахивают просёлочные дороги... А там где нет закона - там возникает самосуд.
У нас в крае только "ежи" из гвоздей разбрасывают в лужал.
Чтож пусть будет по вашему...
Но когда вы, влучшем случае, или не дай бог ваши дети в парке или в лесу на велосипеде напоретесь на растяжку только потому, что кому-то кто-то надоел или просто так по приколу, то тогда посмотрим, как вы говорить будете.
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И их тоже.
Ну и про зависть: машины у меня в семье (Моя, жены, дочери, сына) каждая стоит достаточно, чтобы несколько Патриотов на каждую купить.
Катайтесь на здоровье, если согласовали с местными - никаких вопросов.
Только в большинстве случаев таких согласований нет.
Раньше въезды в лес просто перекапывались, чтобы авто не проехало, но он квадрика или мотоцикла перекопанная дорога вряд ли спасет. Вот нашли более эффективный способ