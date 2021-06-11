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В Подмосковье неизвестный расставил растяжки в лесу. Есть пострадавший

В Подмосковье неизвестный расставил растяжки в лесу. Есть пострадавший (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 12:42
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Россия   видео   квадроцикл   московская область   растяжки   
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Выбитые зубы и разорванная челюсть - именно к такому результату привело столкновение водителя квадроцикла с проволокой, натянутой между деревьями в Раменском районе Московской области.

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Метки: 360подмосковье   Россия   видео   квадроцикл   московская область   растяжки   
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22k
Юрьевич Час назад
Значит конкретно достали эти говномесы местных жителей своими покатушками по лесу на квадриках.
Кто не в курсе, объясняю. Есть категория людей которые получают большое удовольствие от езды по грязи на колёсной технике... на внедорожниках, квадроциклах и т.п. В общем то ничего общественно опасного на первый взгляд. Но подавляющее большинство этих любителей месить грязь катаются вовсе не на специальных полигонах, а по просёлочным дорогам и тропинкам в лесу. Если проехать на внедорожнике или квадроцикле по таким тропинкам или просёлочным дорогам после хорошего дождя, остаются глубокие колеи со снятым слоем дёрна... по такой дороге уже ездить на нормальных автомобилях становится проблематично даже в сухую погоду. После лёгкого дождичка дорога со снятым слоем дёрна превращается в вязкую кашу. Поэтому нормальные люди из местных после сильного дождя не ездят по грунтовым дорогам, ждут когда просохнет...

Привлечь к ответственности таких любителей месить грязь практически невозможно. Ни один гаец не попрется в раскисший после дождя лес ловить этих говномесов. Лесничих сейчас практически нет... По причине того, что эти говномесы обычно гоняют большими группами, связываться с ними в одиночку опасно для здоровья...
Вот кто-то из местных и нашёл такой радикальный способ.

"В округе Раменский в Подмосковье мужчина после прогулки на квадроцикле"

К сожалению закон существенно отстаёт от суровой действительности. Ещё 10 лет назад никому в голову бы не пришло ограничивать скорость самоката по тротуарам, но появились мощные электросамокаты... Тоже самое и с квадрациклами. Появилось множество дешёвых мощных китайских внедорожных квадроциклов которые перепахивают просёлочные дороги... А там где нет закона - там возникает самосуд.
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4k
Subic 3 минуты назад
Комменты просто жесть. Так и сквозит в некоторых неутоленная жажда социального равенства. Итак, мы пытаемся жить в стране в которой действия граждан оцениваются при помощи действующего законодательства. Там же прописаны меры наказания за его нарушения. Если кого то не устраивает законодательство (а оно, в целом, очень не плохое, хотя недоработки и перегибы, конечно, есть) то одно из двух, надо менять страну или законотворцев (путем выборов). Ну давайте попробуем оценить, что нарушила каждая из сторон (тракторист(а водители квадриков по законодательству - трактористы, а квадрики - мини-тракторы) и установщик растяжек). Именно не с точки зрения "не докажут, не поймают", а юридической точки зрения. Так вот тракторист не нарушил ничего (по крайней мере из информации из топа, может быть остались какие то подробности за рамками). Но даже если автор что то не описал, с некоторым трудом можно "притянуть" трактористу пару статей административного кодекса с незначительными санкциями в виде штрафов. А вот установщик растяжек - уголовник. Это просто юридическая (не оценочная) формулировка. Нанесение телесных повреждений (похоже тяжких, возможно, особо тяжких), совершенное общественно-опасным способом (дети с великами за грибами там же ездят, к примеру). Возможно, покушение на убийство. Вполне ему светит реальное лишение свободы по этим статьям. Да, юристы признают "самозащиту права", но погодите, адекватным!! нарушенным правам способом. Тут явная незначительность возможных неправомерных действий тракториста и совершенно неадекватная защита права. Жду минусов, хотя, все написанное выше объективно и правда. Может глаза колет?
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785
Алексей 13 минут назад
Как уже писалось ниже, явно не просто так... Но, если бы попался ни в чем неповинный велосипедист?
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70
wr2x2 Алексей 8 минут назад
правильно беспокоитесь, но высота натяжения для велосипедистов не опасна и они могут заметить проволоку, так как едут медленно, и возможно велосипедиста там не видели на этой дороге никогда
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623
And Kkk 18 минут назад
Была у нас в лесу у реки поляна, где все отдыхали, купались. Но потом появились вот такие персонажи и удрызгали, и дорогу к поляне, и пляж где купаются.
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1k
no_fate Полчаса назад
У меня вокруг дачного поселка уроды на своих сранных пердоциклах изгадили весь ландшафт, все пешеходные тропинки превратили в полу-метровый слой грязи ! Пожалуй, скоро сделаю точно так-же, для некоторых говнорей по другому очень долго доходит.
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70
wr2x2 no_fate 7 минут назад
+, но не надо , не марай руки, по другому разберитесь, без травм
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1k
Умница-красавица Полчаса назад
По ночам лежу и визуализирую, как мудачье, которое гоняет по нашему лесному массиву на ревущих мотоциклах, налетает на такие растяжки и режет в мясо свои тупые хари
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18k
иванов дмитрий 38 минут назад
предположу есть большая предистория этого события.
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7k
trak 44 минуты назад
Достали местных жителей и вот результат , скорей всего до растяжек были словесные предупреждения которые просто игнорировали .
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3k
Борис Карабанов 45 минут назад
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3k
Борис Карабанов 52 минуты назад
А низкочастотные граммофоны-сабвуферы на колёсиках? А высокооборотистые мотоциклетные движки у любителей с рёвом сновать туда-сюда по ночному городу? Законотворцам в их элитных закрытых посёлках пофигу на всё это. Вот и ставит народ растяжки, отстреливает, взрывает. когда лопается терпение. Самосуд не приветствую и не оправдываю, но в данном случае хорошо понимаю.
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5k
Ruk Час назад
загадили любители квадриков дорожки в моему любимому озеру по Выборгом, были классные тропинки, раскатали до непроходимых траншей, до огромного садоводства 7 км и не было дорог, только тропинки, теперь филиал мототрека. сам натягивать не буду, но натянувшего понимаю. на машине вьезд в лес запрещён, и гаишники частенько караулят, этим же деятелям всё сходит с рук
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4k
Наталья Час назад
положа руку на сердце, очень хочется вечерком проволочку натянуть. Задолбали эти мотоциклисты по всей ночи гонять. Ну, не нужны они родителям, зачем так шумно от них избавляться?
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5k
Мистер Фикс Час назад
Думаю, не спроста растяжка появилась, видать, довели своими тарахтелками
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Ну кроме шуто эти ребята создают не мало проблем .. . после них гулять по лесу то еще удовольствие . Но метод борьбы стремный конечно , видимо совсем задолбали .
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584
Добрыня 2 часа назад
Жестоко.
У нас в крае только "ежи" из гвоздей разбрасывают в лужал.
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7k
Алеksей 2 часа назад
а с какой скоростью он там ехал? Млять, хотите носиться по бездорожью - ..издуйте на спец мероприятия, или организуйте их сами. А результат от "просто покатать по лесу" на видео и есть, т.с "привет от местных, у которых в ушах звенит, а хотел птичек послушать".
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2k
Буратино 2 часа назад
обсосали же уже вчера рядом, что видать достали любители кататься и по-другому не понимают.
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124k
Алексей 2 часа назад
Видимо кого-то сильно зае...ли катающиеся по лесу, выскакивающие с ревом или давящие пешеходов.
Раньше въезды в лес просто перекапывались, чтобы авто не проехало, но он квадрика или мотоцикла перекопанная дорога вряд ли спасет. Вот нашли более эффективный способ
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−8
Павел 2 часа назад
А полиция не хочет поискать тросы в лесу? о людях там позаботится, все дела......
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