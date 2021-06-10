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Ну чё, котаны, техногенка?

Ну чё, котаны, техногенка? (1 фото)

Автор:
10 июня 2021 21:14
Метки: история   катастрофа   техногенная авария   техногенная катастрофа   
1099
1
Катастрофа на платформе «Кольская». Кратко и емко о причинах.

Источник:

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Метки: история   катастрофа   техногенная авария   техногенная катастрофа   
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6  комментариев
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5k
hhwost 3 часа назад
катастрофа произошла в 2011. сейчас 2021. эк тебя на десять лет заклинило...

пы.сы. вот кем надо быть, чтобы на смерти пятидесяти трёх человек плюсики собирать?
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15k
Maks Es 2 часа назад
Капитализм аз из
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15k
Пумба 3 часа назад
"есть по опускающейся опоре (см. схему)"
Нет схемы - нет лайка!
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