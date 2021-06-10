Имущество, отныне запрещённой в России экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»* будет передано государству после удовлетворения требований кредиторов. Об этом сообщили источнику в пресс-службе Мосгорсуда.







Ранее уже сообщалось, что Прокуратурой Москвы подан иск о признании ФБК* экстремистами.





Примечание: Организации ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и «Штабы Навального» теперь являются экстремистскими организациями, деятельность которых в России запрещена. Ранее эти же структуры были признаны иностранными агентами и включены Минюстом в соответствующий реестр .





P.S.

Не совсем понятно, угрожает что-либо людям, ранее отправлявшим донаты, признанным экстремистскими, организациям. А также, что будет с роликами самого Навального, в которых он рассказывал о баснословном богатстве некоторых чиновников, к примеру, прокурора Москвы Дениса Попова, проводившего проверку на экстремизм, чьё имущество засветил опальный блогер в одном из своих материалов.

За-то ясно как двухходовкой из решения запретить баллотироваться в органы власти лицам причастным к экстремизму и вчерашним росчерком пера в суде, была отсечена от предстоящих выборов большая часть несистемной оппозиции.