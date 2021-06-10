Фонд борьбы с коррупцией* и "Штабы Навального" в среду были признаны Мосгорсудом экстремистскими организациями. Таким образом, деятельность этих организаций со среды в России полностью запрещена.
Отмечается, что кроме ФБК* была ликвидирована некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»*, суд также запретил деятельность общественного движения «Штабы Навального»*. «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», — сообщили источнику в Мосгорсуде.
Таким образом, суд удовлетворил иск столичной прокуратуры. В пресс-службе суда отметили, что исковое заявление удовлетворено в полном объёме. Слушания проходили в закрытом режиме.
В прокуратуре остались довольны решением суда и считают его полностью обоснованным.
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Однако, судя по всему, это было не последнее заседание суда по вышеозначенному делу. Один из корреспондентов RT, из зала суда, сообщил в своём Telegram-канале что, адвокаты покинули суд ещё до вынесения решения и не планируют возвращаться туда. По данным источника, защита ФБК* намерена обжаловать приговор о признании организации экстремистской.
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Начиная расследование, в прокуратуре заявили, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".
Кроме этого, в прокуратуре подозревают, что через эти структуры на территории России осуществляется деятельность иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной, сообщил канал REN TV.
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Имущество, отныне запрещённой в России экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»* будет передано государству после удовлетворения требований кредиторов. Об этом сообщили источнику в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее уже сообщалось, что Прокуратурой Москвы подан иск о признании ФБК* экстремистами.
Примечание: Организации ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и «Штабы Навального» теперь являются экстремистскими организациями, деятельность которых в России запрещена. Ранее эти же структуры были признаны иностранными агентами и включены Минюстом в соответствующий реестр .
P.S.
Не совсем понятно, угрожает что-либо людям, ранее отправлявшим донаты, признанным экстремистскими, организациям. А также, что будет с роликами самого Навального, в которых он рассказывал о баснословном богатстве некоторых чиновников, к примеру, прокурора Москвы Дениса Попова, проводившего проверку на экстремизм, чьё имущество засветил опальный блогер в одном из своих материалов.
За-то ясно как двухходовкой из решения запретить баллотироваться в органы власти лицам причастным к экстремизму и вчерашним росчерком пера в суде, была отсечена от предстоящих выборов большая часть несистемной оппозиции.
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Кудрин подумал: "..." и улыбнулся
Ничего не угрожает. Эти организации становятся экстремистскими только после признания судом их таковыми. Так что, всем, кто отправлял им деньги до сегодняшнего дня, ничего не грозит. Да и не нужны им больше деньги. Их главный уже гарантированно обеспечен жильем и едой на некоторое время.
А насколько я знаю, закон о запрете участия в выборах людям, имеющим отношения с "нежелательными" и "экстремисстскими" организациями имеет обратную силу (то есть учитываются и факты, свершившиеся до принятия этого закона), что противоречит даже действующему законодательству
Т.е. требование свободных, открытых и честных выборов без фильтрации кандидатов на усмотрение действующей власти - это изменение основ конституционного строя?
Одна кучка буржуев запретила агентов другой кучки буржуев. Один из многих эпизодов борьбы за кормушку на нлобальномиуровне. По факту. Как на Западе так и в окупированном и раздробленном СССР, простые люди продолжат беднеть а олигархи и их прикентовка богатеть.
На все это смотрит социалистический Китай и потирает руки. Китай древний. Он умеет ждать.
Как человек, поживший в сознательном возрасте при Брежневе могу заверить, что списки этих идиотов составлены и будут использованы по необходимости.
Всех массово наказывать не будут, ну, может показательно впаяют сроки нескольким особо борзым.
Всем остальным, если они задумают подниматься по социальной лестнице, придется покаяться, отмежеваться или выполнять какие-нибудь мелкие пуручения чекистов.
Ho спокойно вы жить не будете..
Но уж всяко лучше, чем ничего.
Хех, так уже. И даже уголовная практика это подтверждает.