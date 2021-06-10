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ФБК* ликвидирован: деятельность запрещена, имущество отойдёт государству

ФБК* ликвидирован: деятельность запрещена, имущество отойдёт государству (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 июня 2021 03:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   ФБК   видео   запрет   навальный   политика   суд   экстремистский   
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Фонд борьбы с коррупцией* и "Штабы Навального" в среду были признаны Мосгорсудом экстремистскими организациями. Таким образом, деятельность этих организаций со среды в России полностью запрещена.

* ФБК признан судом России иноагентом

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Метки: Россия   ФБК   видео   запрет   навальный   политика   суд   экстремистский   
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32  комментария
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4k
Иван 2 часа назад
На следующих выборах Путина, те кто будет голосовать против Путина будут признаны экстремистами со всеми вытекающими.
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22k
Батончик с маком 3 минуты назад
Импортные спонсоры расстроятся. Поди уже печенек напекли для анальных хомяков...
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1k
Arc_B 20 минут назад
Все подумали: "Оговорился"
Кудрин подумал: "..." и улыбнулся

Ссылка youtu.be
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−104
Кукулькан Полчаса назад
Коррупция победила своих противников
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28k
a.fey 58 минут назад
"Не совсем понятно, угрожает что-либо людям, ранее отправлявшим донаты, признанным экстремистскими, организациям."
Ничего не угрожает. Эти организации становятся экстремистскими только после признания судом их таковыми. Так что, всем, кто отправлял им деньги до сегодняшнего дня, ничего не грозит. Да и не нужны им больше деньги. Их главный уже гарантированно обеспечен жильем и едой на некоторое время.
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539
Dreamlin Час назад
"фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя"
Т.е. требование свободных, открытых и честных выборов без фильтрации кандидатов на усмотрение действующей власти - это изменение основ конституционного строя?
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138
Alex Час назад
Перевод на русский.
Одна кучка буржуев запретила агентов другой кучки буржуев. Один из многих эпизодов борьбы за кормушку на нлобальномиуровне. По факту. Как на Западе так и в окупированном и раздробленном СССР, простые люди продолжат беднеть а олигархи и их прикентовка богатеть.
На все это смотрит социалистический Китай и потирает руки. Китай древний. Он умеет ждать.
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−58
vova old Час назад
насколько я понимаю из публикаций там все деньги в биткоинах. как интересно Российская власть собирается конфисковывать биткоины у них? просто интересно, друг спрашивает))))
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Не совсем понятно, угрожает что-либо людям, ранее отправлявшим донаты, признанным экстремистскими, организациям.

Как человек, поживший в сознательном возрасте при Брежневе могу заверить, что списки этих идиотов составлены и будут использованы по необходимости.
Всех массово наказывать не будут, ну, может показательно впаяют сроки нескольким особо борзым.
Всем остальным, если они задумают подниматься по социальной лестнице, придется покаяться, отмежеваться или выполнять какие-нибудь мелкие пуручения чекистов.
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65k
Каракули 2 часа назад
Ну тогда надо делать новый фонд.. Коррупция никуда не делась.. не мытьем так катаньем..
Ho спокойно вы жить не будете..
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65k
Каракули 2 часа назад
То есть коррупцию в России победили?...
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215
Александр Поляков 2 часа назад
анальные борцы сели на бутылку
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3k
Сергей 2 часа назад
Пусть меня закидают танками,но на апрельских акциях я видел как вышел народ, может не за Навального,против коррупции.но я не видел тех кто ,как верещали пропагандисты,"пусть только попробуют выйти,люди сами их затопчут"на весь Питер и Москву нашлись по одному дурику.в Москве молодой дурачок который тут же опе@@ся,и в Питере дебил отмороженный милонов,которому если бы не полицаи,на бошку бы насрали.я помню тезис Ленина"власть должна уметь себя защищать"но я не помню у него ничего про "власть должна ох@евать"
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4k
RomaXz 2 часа назад
Мне кажется, такой исход стал очевидным ещё после посадки Навального. Лидера убрали, и решили полностью оппозицию искоренить. Печально.
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1k
зак 3 часа назад
Боролись с коррупцией и на тебе .....
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1k
And Vans 3 часа назад
Столько лет работали и ничего, в тут оп и мешают уже..не с проста..
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
ФБК, это, конечно, был не ОБХСС.
Но уж всяко лучше, чем ничего.
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Да что стесняться. Запретить ругать коррупцию и признать коррупцию разрешенным правом едросни и чиновников
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275
Termik 3 часа назад
Давно пора! Только страну расшатывают!
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