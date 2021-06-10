15 отважных животных, которые достойны тысячи медалей

В то время как люди любят рассказывать о своих достижениях, животные конечно же молчат. Но многие из них делают то, что нам и не снилось, используя свою скорость, смелость и доброту. Нам еще есть чему поучиться у наших питомцев, и сегодняшняя подборка еще раз это доказывает.