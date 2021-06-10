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15 отважных животных, которые достойны тысячи медалей

15 отважных животных, которые достойны тысячи медалей (16 фото)

Автор:
10 июня 2021 19:20
Сообщество : Животные
Метки: Достойны   Отважные   достижения   животные   медали   поучиться   
707
16

В то время как люди любят рассказывать о своих достижениях, животные конечно же молчат. Но многие из них делают то, что нам и не снилось, используя свою скорость, смелость и доброту. Нам еще есть чему поучиться у наших питомцев, и сегодняшняя подборка еще раз это доказывает.

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Метки: Достойны   Отважные   достижения   животные   медали   поучиться   
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14k
homerchik 45 минут назад
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19k
Вишенка Крокодилова 14 минут назад
Интересно, кот добровольно согласился стать донором или его хозяева так деньгу зашибают?
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3k
kappaneed Полчаса назад
У меня две таксы, и как-то возвращаясь с прогулки, одна хапанула яд где-то под домом, мы не заметили, пришли, я их покормил, и одна пошла сразу лягла и ни звука не издает, ну отдыхает песель после прогулки, мы занимаемся своими делами, внимания не обращаем, но вторая резко стала носится по квартире, дико лаять и выть, как только мы обращаем внимание на нее, она бежит к своей подруге и там продолжает выть, взял я на руки ту, которая "отдыхала", а у нее уже наль реакции, обмяка, и смотрит сквозь... стало ясно, что тут беда, мы быстро собрались и мигом в ветклинику, благо клиника в соседнем доме... там ее быстро прокололи какими-то препаратами, потом пару часов под капельницей и полтора года интенсивного лечения, чтобы востановить пожженные химией органы... ветврач тогда сказал, что еще минут 5-10, и мы бы принесли трупик. Это не отвага, конечно, но можно смело сказать, что одна собака, в прямом смысле слова, спасла свою подругу от смерти...
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