15 отважных животных, которые достойны тысячи медалей

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В то время как люди любят рассказывать о своих достижениях, животные конечно же молчат. Но многие из них делают то, что нам и не снилось, используя свою скорость, смелость и доброту. Нам еще есть чему поучиться у наших питомцев, и сегодняшняя подборка еще раз это доказывает.
Лучший помощник альпинистов, он был на вершине Эльбруса более 40 раз
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Это Гэри. Он смелый путешественник
Прошлой ночью мой кот спас меня от змеи, которая пробралась в мою спальню. Хорошая работа, Муфаса
Кули кошка-сёрфер
Кошка Дидга установила Мировой рекорд Гиннеса по количеству трюков, которые она может выполнить за минуту. Дидга плавает и занимается серфингом. Она умеет кататься на коньках и заниматься гимнастикой
Талантливый художник
Кошка Тара защитила мальчика от нападения собаки и получила звание героя
Эмоциональная поддержка пожарных перед сменой
Сегодня вечером этот парень лаял на меня в течение 30 минут. Оказалось, что в нашей квартире произошла утечка газа, и он просто хотел, чтобы мы вышли на улицу
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