От радиорозетки до кровати проложил по плинтусу два эмалированных провода и ночью засыпал, слушая радиопередачи. Решил похвастать в школе своей находкой, но меня огорчили-этот трюк мальчишки уже знали оказывается.

Гораздо позже узнал, что в США проводились эксперименты по созданию низкочастотных динамиков с моторным приводом. Опытные модели использовались на крупных дискотеках и получили хорошие отзывы. Правда там мощности были в несколько киловатт.

Как-то наткнулся в сети на интересный рассказ мужчины. Ему сосед по гаражу подарил солидный ящик с советских времен, запечатанный.