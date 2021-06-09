Советские игрушки сломать не так то просто было-конструкции были грубоваты, но прочные. Ежели кому и удавалось сломать, то получившиеся детали тут же уходили на другие самоделки. Практически безотходная технология была. Особым счастьем было заполучить электрический микродвигатель с игрушки.
Некоторые на этом не останавливались и разбирали микродвигатель дальше. Получалось один или два магнита и десяток пропеллеров, которые одевались на кончик ручки.
Многие мальчишки не были такими варварами и старались с пользой использовать добытый моторчик. Конечно в крупных городах их продавали отдельно в магазинах "Детский Мир", "Юный Техник", "Сделай Сам" и т. д., но до мелких городов такой товар не доходил.
Правда разочек и нам повезло. Какой то "умный" дяденька распорядился выпускать компактные вентиляторы на батарейках, но народ категорически не желал их покупать. Вот магазинам и пришлось продавать по уцененной цене, чему мы были очень рады-раскупили все и тут же поснимали самое ценное-микродвигатель.
В первую очередь мы прилаживали эти двигатели на различные "бездвигательные" машинки, кораблики и поделки
Когда это приедалось, начинали придумывать свои машинки, которые умели ползать, перекатываться, и даже двигаться прыжками.
Присоединяли к моторчику лампочку от карманного фонаря, на вал двигателя наматывали ниточку и дергали. Нитка раскручивает вал и моторчик превращается в генератор-лампочка горит. Соревновались у кого лампочка ярче горит.
Насаживали на вал моторчика шестеренку от часов-получалась дисковая электропила. Дрова она не пилила, но бумагу очень эффектно раздирала на клочья, особенно если дать напряжение побольше.
В розетку 220 Вольт не подключали-это пробовали до нас и подробно рассказали последствия. Так же до нас пробовали сделать генератор для велосипедной фары-микродвигатель быстро развалился от такого режима работы.
В один из прекрасных дней в голову пришла идея: а почему бы не использовать напряжение в радиорозетке-оно же небольшое! Точного значения напряжения я не знал, но раз при касании током не бьёт, значит небольшое. Аккуратно подвел провода, опасливо подключил....., а он вместо того, чтобы закрутиться, начал разговаривать)))
Так микродвигатель превратился в наушник.
От радиорозетки до кровати проложил по плинтусу два эмалированных провода и ночью засыпал, слушая радиопередачи. Решил похвастать в школе своей находкой, но меня огорчили-этот трюк мальчишки уже знали оказывается.
Гораздо позже узнал, что в США проводились эксперименты по созданию низкочастотных динамиков с моторным приводом. Опытные модели использовались на крупных дискотеках и получили хорошие отзывы. Правда там мощности были в несколько киловатт.
Как-то наткнулся в сети на интересный рассказ мужчины. Ему сосед по гаражу подарил солидный ящик с советских времен, запечатанный.
Внутри ящика такое вот богатство в количестве 336 штук
В нашем детстве, за такой клад, мальчишки не только родину, но и душу дьяволу бы отдали не глядя.
Если вдруг кто-то забыл названия частей:
Источник:
- Трудное детство, деревянные игрушки: бандитское прошлое, опасные игры
- 15 фото, сакральный смысл которых понятен лишь тем, кому повезло родиться в СССР
- Назад в детство: игрушки времен СССР, о существовании которых не знают современные дети
- Тогда это было в сто раз круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства
- Первая советская "эротика", учившая детей резать и раздевать
Понравилось58
Двигатели по назначению мы использовали мало. Максимум, это часть циркуля с цанговым зажимом для стержня этим зажимом крепилась на вал. Из погнутой железки от конструктора (металлический, из него на картинке сделана машинка) в виде пропеллера крепилась на противоположный конец. Как правило, особо не замарачивались. Поджимали губки этой штуки и с натягом вставляли пропеллер. Крепили проволокой к лодке, подключали батарейку и получали моторный катер. Запускали в фонтане.
Производственная практика, завод "Чайка" на Каховской. Прессовал ламели (тогда узнал, в чем разница между пуансоном и матрицей), паял петушков в паяльной ванне...