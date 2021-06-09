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У советских мальчишек даже моторчики умели разговаривать. Делюсь хитростью

У советских мальчишек даже моторчики умели разговаривать. Делюсь хитростью (13 фото)

Автор:
09 июня 2021 21:24
Сообщество : СССР
Метки: СССР   детство   игрушки   интересно   
892
13

Советские игрушки сломать не так то просто было-конструкции были грубоваты, но прочные. Ежели кому и удавалось сломать, то получившиеся детали тут же уходили на другие самоделки. Практически безотходная технология была. Особым счастьем было заполучить электрический микродвигатель с игрушки.

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Метки: СССР   детство   игрушки   интересно   
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11  комментариев
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11k
Михалыч 3 часа назад
"В нашем детстве, за такой клад, мальчишки не только родину, но и душу дьяволу бы отдали не глядя." - нормальные пацаны Родину (с большой буквы пишется) не продавали. Нас воспитывали не так.
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1k
Сергей 14 минут назад
эти двигатели не ломались. По этому необходимости в их замене не было. Добывали их из сломанных игрушек.
Двигатели по назначению мы использовали мало. Максимум, это часть циркуля с цанговым зажимом для стержня этим зажимом крепилась на вал. Из погнутой железки от конструктора (металлический, из него на картинке сделана машинка) в виде пропеллера крепилась на противоположный конец. Как правило, особо не замарачивались. Поджимали губки этой штуки и с натягом вставляли пропеллер. Крепили проволокой к лодке, подключали батарейку и получали моторный катер. Запускали в фонтане.
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1k
vit34 52 минуты назад
Родину не продаём,а вот душу наверное могли.
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2k
EzhiK Час назад
Прям за душу взял.
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500
a_komolow Час назад
Звук, правда очень тихий, издавала и обычная лампочка, включенная в радиорозетку!
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3k
Allmaster Час назад
Ох уж эти моторчики, неиссякаемый поставщик магнитиков таких прямоугольных, треугольничков которые на фото, и пытливых происков, куда и как можно его примастячить ))
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26
Гиви Час назад
В детстве подсоединил лампочку 1.5вольт к розетке 220В. Въе...ло знатно. Осколки полдня собирал. Как в глаза не попали?
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Я эти моторчики еще в школе собирал

Производственная практика, завод "Чайка" на Каховской. Прессовал ламели (тогда узнал, в чем разница между пуансоном и матрицей), паял петушков в паяльной ванне...
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Мы в кружке ТМ (техническое моделирование) такие делали, но во время работы просыпался аппетит и идеи лезли как червячки, самая навороченная штука имела пропеллер и рули управления, рули поворачивались при помощи вело тросика, а на более усовершенствованных моделях магнитами.
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Не подшипник втулка с фланцом .
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