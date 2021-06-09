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Люди, которым, кажется, жизнь не слишком дорога

Люди, которым, кажется, жизнь не слишком дорога (20 фото + 2 гиф)

Автор:
09 июня 2021 16:06
Сообщество : Юмор
Метки: беспечный ездок   во как я могу   все еще живы   за секунду до   забавно   крутизна зашкаливает   по ком премия дарвина плачет   смешно   
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"Смотри, как надо!", "Учись, пока я жив!" и другие травмоопасные хиты от людей, которые относятся к своей жизни слишком беспечно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: беспечный ездок   во как я могу   все еще живы   за секунду до   забавно   крутизна зашкаливает   по ком премия дарвина плачет   смешно   
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4  комментария
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Вот если на кота упадёт - жалко будет...
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67k
Фома Полчаса назад
Комментарий к фото
Да и анекдот напоминает :
- Вась, лови топор!... Че молчишь, не поймал что ли? ...
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859
jug Полчаса назад
Фото с кувалдой - один из моих любимых мемов.
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67k
Фома Полчаса назад
Комментарий к фото
Эта фотография, уже как родная, сколько лет я её вижу и не перестает она восторгать и всё интересно дальнейшее развитие событий )
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