Люди, которым, кажется, жизнь не слишком дорога

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"Смотри, как надо!", "Учись, пока я жив!" и другие травмоопасные хиты от людей, которые относятся к своей жизни слишком беспечно.
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Лара Крофт и две подруги-дебилки
Ракетчик
Источник: — переведено специально для fishki.net
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