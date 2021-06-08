34-летняя потерпевшая, ранее проходившая службу в правоохранительных органах, зашла по нужде в отхожее место после перехода со станции Трубная на Цветной бульвар. Как только она открыла дверь, чтобы выйти, на неё вихрем налетел злоумышленник. Несколько раз ударив по голове, он затолкал её обратно внутрь кабинки. Преступник, несмотря на сопротивление женщины, повалил её на пол и взгромоздился сверху. «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу», — сказал он потерпевшей и продолжая наносить удары раздел её и сразу же огорновал. Закончив половой акт, злоумышленник кое-как оправился и убежал.

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Женщина едва нашла в себе сил выбраться из кабинки и попросить о помощи. По камерам видеонаблюдения насильника вычислили на станции Цветной бульвар и без промедления задержали. Подозреваемым оказался 28-летний москвич по фамилии Майоров. Выяснилось, что он следил за потерпевшей и улучив момент, подкараулил её на выходе из сортира, где и совершил нападение.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчину уже задерживали по подозрению в изнасиловании, совершённом в Дмитровском районе Москвы, однако отпустили из-за недостатка улик. Подозреваемого намерены проверить на причастность к другим похожим нападениям, следователи не исключают, что он является серийным насильником, рассказал собеседник источника.

P.S.

Древние самураи говорили, что, выходя из дома, нужно вести себя так, как будто видишь врага. Судя по всему, настали времена, когда это правило стало применимо и к общественным туалетам.