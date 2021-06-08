В Московском метрополитене изнасиловали бывшего офицера полиции, подозреваемый задержан и даёт показания.
34-летняя потерпевшая, ранее проходившая службу в правоохранительных органах, зашла по нужде в отхожее место после перехода со станции Трубная на Цветной бульвар. Как только она открыла дверь, чтобы выйти, на неё вихрем налетел злоумышленник. Несколько раз ударив по голове, он затолкал её обратно внутрь кабинки. Преступник, несмотря на сопротивление женщины, повалил её на пол и взгромоздился сверху. «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу», — сказал он потерпевшей и продолжая наносить удары раздел её и сразу же огорновал. Закончив половой акт, злоумышленник кое-как оправился и убежал.
Женщина едва нашла в себе сил выбраться из кабинки и попросить о помощи. По камерам видеонаблюдения насильника вычислили на станции Цветной бульвар и без промедления задержали. Подозреваемым оказался 28-летний москвич по фамилии Майоров. Выяснилось, что он следил за потерпевшей и улучив момент, подкараулил её на выходе из сортира, где и совершил нападение.
Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчину уже задерживали по подозрению в изнасиловании, совершённом в Дмитровском районе Москвы, однако отпустили из-за недостатка улик. Подозреваемого намерены проверить на причастность к другим похожим нападениям, следователи не исключают, что он является серийным насильником, рассказал собеседник источника.
P.S.
Древние самураи говорили, что, выходя из дома, нужно вести себя так, как будто видишь врага. Судя по всему, настали времена, когда это правило стало применимо и к общественным туалетам.
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Из СМИ :
Пассажиры сломали ногу извращенцу, изнасиловавшему экс-офицера полиции в туалете метро.
Преступник попытался сбежать, но очевидцы его задержали.
Перелом ноги получил при задержании насильник, который надругался над экс-офицером полиции в туалете московского метро. Подонка поймали другие пассажиры."
Каким образом? Сестра.
Да не образом, а чем-то похожим на свечку.
Можно еще придумать в таком духе, например: "Экс-первокласники занимались сексом в машине"
Молодец майоров))
А еще самураи "бли молодых юношей в обязательном порядке (смотри кодекс Сюдо). Предлагаешь брать пример с этих п"дарасов?
- Значит спартанцы были педиками?
Профессор тяжело вздохнул, снял очки, посмотрел на выскочку и говорит:
-Педики, говорите? Да не дай вам бог, милый юноша, повстречаться хоть с одним таким педиком лицом к лицу. Нет мой юный друг, это были не, как вы изволили выразиться, педики! Это были настоящие БОЕВЫЕ ПИДАРАСЫ!!