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Экс-сотрудник&nbsp;МВД&nbsp;был изнасилован в московском метро

Экс-сотрудник МВД был изнасилован в московском метро (1 фото)

Автор:
08 июня 2021 03:39
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   задержание   изнасилование   мвд   метрополитен   следствие   сотрудник   
3552
1

В Московском метрополитене изнасиловали бывшего офицера полиции, подозреваемый задержан и даёт показания.

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Метки: Москва   Россия   задержание   изнасилование   мвд   метрополитен   следствие   сотрудник   
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35  комментариев
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22k
Батончик с маком 3 часа назад
Налетел ВИХРЕМ, ВЗГРОМОЗДИЛСЯ...... походу автор к экзаменам готовится. прям мастер пера
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2k
OLDer 5 минут назад
Интересно, на зоне его за изнасилование 'мента' опустят или коронуют? ))))
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2k
OLDer 5 минут назад
Интересно, на зоне его за изнасилование 'мента' опустят или коронуют? ))))
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2k
OLDer 5 минут назад
Интересно, на зоне его за изнасилование 'мента' опустят или коронуют? ))))
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2k
OLDer 5 минут назад
Интересно, на зоне его за изнасилование 'мента' опустят или коронуют? ))))
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390
Миша 6 минут назад
У древних самураев все красиво было: гейши, саке, харакири...
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Такое чувство что автор несколько раз кончил пока писал текст
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42k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Минус за заголовок.
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517
Алексей Попов 37 минут назад
Неоднозначно получается: "насильник майоров"...
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182k
BEAR 48 минут назад
Жалко, что только ногу сломали, надо было ему то место, которым насиловал , сломать.

Из СМИ :

Пассажиры сломали ногу извращенцу, изнасиловавшему экс-офицера полиции в туалете метро.

Преступник попытался сбежать, но очевидцы его задержали.

Перелом ноги получил при задержании насильник, который надругался над экс-офицером полиции в туалете московского метро. Подонка поймали другие пассажиры."
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521
анатолий горленко 58 минут назад
Батюшка, меня изнасиловали.
Каким образом? Сестра.
Да не образом, а чем-то похожим на свечку.
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 59 минут назад
Что за дебильный заголовок, женщину изнасиловали, при чем тут "экс-сотрудник мвд"?
Можно еще придумать в таком духе, например: "Экс-первокласники занимались сексом в машине"
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403
a_komolow 59 минут назад
Ну и слог у ТСа! Вырви глаз
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218
Александр Поляков Час назад
пусть съест лимон.
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2k
Лео Рудакопски Час назад
Он горном ее снасильничал, что ли?..
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−29
Князь Курбский 2 часа назад
Может там таккя мусорихаичто на нее громоздитьмя надо
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11k
Erorist 2 часа назад
Вот, шельма, умеет заголовки составлять... я уж думал тут в лучших европейских ценностях СОТРУДНИКА изнасиловали... оказалось всё традиционно - сотрудницу... А факт, что она была из правоохранительных органов как-то связан с изнасилованием, это месть была или что?
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358
Max 2 часа назад

Молодец майоров))
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Насильник Майоров слишком буквально представлял себе свое предназначение, и насиловал исключительно старший офицерский состав
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4k
alex 2 часа назад
Казачий термин Огорновать - означает окружить...Может огорловал?
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Древние самураи говорили, что...",бла-бла-бла...
А еще самураи "бли молодых юношей в обязательном порядке (смотри кодекс Сюдо). Предлагаешь брать пример с этих п"дарасов?
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343
Андрей Савов Опиум для народа 2 часа назад
Самураи молодым юношам говорили, что выходя из дома, нужно вести себя так, как будто видишь врага, а не то в..ебут по Сюдо и Тудо.
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