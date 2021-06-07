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Исторические фотографии СССР 1937 года.
1.
Источники:
Личное собрание С. Бурасовского
Первый паровоз обтекаемой формы «Иосиф Сталин». Неизвестный автор. Украинская ССР, Ворошиловград.
Личное собрание С. Бурасовского
Первый паровоз обтекаемой формы «Иосиф Сталин». Неизвестный автор. Украинская ССР, Ворошиловград.
2.
Источники:
МАММ / МДФ
Монтаж звезды на Химкинском речном вокзале. Автор: Анатолий Егоров. Москва.
МАММ / МДФ
Монтаж звезды на Химкинском речном вокзале. Автор: Анатолий Егоров. Москва.
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3.
Источники:
Союз фотохудожников России
Метро – Покровский радиус. Первый поезд. Автор: Иван Шагин. Москва.
Союз фотохудожников России
Метро – Покровский радиус. Первый поезд. Автор: Иван Шагин. Москва.
4.
Источники:
Российский государственный архив литературы и искусства
Монтаж скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже. Неизвестный автор.
Российский государственный архив литературы и искусства
Монтаж скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже. Неизвестный автор.
5.
Источники:
МАММ / МДФ
Поднятие флага СССР на Северном полюсе. Слева направо: Эрнст Кренкель, Петр Ширшов, Иван Папанин, Евгений Федоров. Автор: Яков Халип.
МАММ / МДФ
Поднятие флага СССР на Северном полюсе. Слева направо: Эрнст Кренкель, Петр Ширшов, Иван Папанин, Евгений Федоров. Автор: Яков Халип.
6.
Источники:
Собрание «РИА Новости»
Москва встречает участников перелета Москва – Северный полюс – Ванкувер: Георгия Байдукова, Александра Белякова и Валерия Чкалова. Автор: Иван Шагин. Москва.
Собрание «РИА Новости»
Москва встречает участников перелета Москва – Северный полюс – Ванкувер: Георгия Байдукова, Александра Белякова и Валерия Чкалова. Автор: Иван Шагин. Москва.
7.
Источники:
МАММ / МДФ, фонд Рыбчинского и Гладкова
Рабочий момент съемок фильма «Волга-Волга». Режиссер Григорий Александров (в центре) со съемочной группой. Автор: Георгий Петрусов. Москва.
МАММ / МДФ, фонд Рыбчинского и Гладкова
Рабочий момент съемок фильма «Волга-Волга». Режиссер Григорий Александров (в центре) со съемочной группой. Автор: Георгий Петрусов. Москва.
10.
Источники:
МАММ / МДФ
Клуб металлургов. Шахматная комната. Автор: Владислав Микоша. Магнитогорск.
МАММ / МДФ
Клуб металлургов. Шахматная комната. Автор: Владислав Микоша. Магнитогорск.
11.
Источники:
Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
Иосиф Сталин и нарком внутренних дел Николай Ежов направляются на Красную площадь. Неизвестный автор. Москва.
Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
Иосиф Сталин и нарком внутренних дел Николай Ежов направляются на Красную площадь. Неизвестный автор. Москва.
16.
Источники:
Собрание А. Лаврентьева
Карнавал во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода имени И. В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции. Автор: Георгий Зельма. Москва.
Собрание А. Лаврентьева
Карнавал во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода имени И. В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции. Автор: Георгий Зельма. Москва.
17.
Источники:
МАММ / МДФ, фонд Рыбчинского и Гладкова
«Оборона пионеров». Автор: Виктор Булла. Ленинград.
МАММ / МДФ, фонд Рыбчинского и Гладкова
«Оборона пионеров». Автор: Виктор Булла. Ленинград.
18.
Источники:
МАММ / МДФ
Дирижабль «СССР В-1» в небе над ЦПКиО имени Горького. Автор: Сергей Васин. Москва.
МАММ / МДФ
Дирижабль «СССР В-1» в небе над ЦПКиО имени Горького. Автор: Сергей Васин. Москва.
19.
Источники:
МАММ / МДФ
Пушкинская площадь и Страстной монастырь в годовщину гибели А. С. Пушкина. Автор: Эммануил Евзерихин. Москва.
МАММ / МДФ
Пушкинская площадь и Страстной монастырь в годовщину гибели А. С. Пушкина. Автор: Эммануил Евзерихин. Москва.
Источник:
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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