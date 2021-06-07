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СССР 1937 года

СССР 1937 года (20 фото)

Автор:
07 июня 2021 20:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1267
20
Исторические фотографии СССР 1937 года.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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75
Irokez 10 часов назад
Фотографии передают силу духа народа. Как ни крути. Стремились к чему то, цели были.
А сейчас либо с покер-фейсом человека встретишь, с выжженной душой или помешанного на деньгах коммерса/работягу.
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15k
Сергей 2 часа назад
Хм, Сталин не сказать чтобы высокого роста был, так Ежов рядом с ним вообще лилипут какой-то
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8k
kaboza 6 часов назад
лихие фотки, не то что токеры и инстадрочеры...поколение бузовой и моргенхера отсо-сити)
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2k
alessandrok 10 часов назад
А теперь представьте подобное фото сейчас...о чем да проскользнет мысль?! А если, тем более, на заднем плане будут европейские виды?
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18k
Luc72 11 часов назад
Александров был тот еще "хулиган". Стольким судьбы сломал просто из за того, что с ним в постель не легли, если послушать его современников. Никакой Вайнштейн с ним не сравнится...
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