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Полиция Британии задержала 9-летнего наркодилера

Полиция Британии задержала 9-летнего наркодилера (1 фото)

Автор:
07 июня 2021 12:18
Сообщество : Истории
Метки: великобритания   дети   интересное   наркотики   полиция   фото   школьник   
2337
1

В Великобритании поймали самого молодого в истории страны торговца запрещёнными веществами. Мальчик учится в начальной школе и теперь ему даже не могут предъявить обвинение, так как в стране возраст уголовной ответственности наступает в 10 лет.

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Метки: великобритания   дети   интересное   наркотики   полиция   фото   школьник   
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10  комментариев
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24k
Григорий 5 часов назад
Уверен, что его зовут не Джон Смит, а как-то по ново-европейски, какой-нить Махмудабдаль.
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1k
Moon24 16 минут назад
Чтобы отбить у малолеток и их подельников желание прятаться за возраст лучше просто уничтожать их вместо сюсюканья и разбирательств
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13k
Александр 56 минут назад
Мальчик же, наверняка, рыженький голубоглазый чистокровный британец? Какая досада....
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17k
nobody® 3 часа назад
Или вызубрил всё, что есть, или с дробями справляется в уме. Тут респект.
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206
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
Обычное дело. Потому закладки развозят шпанюки до 13 лет.
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33k
Лесли 🥰 4 часа назад
Ой, ну подождите год че))))
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383
Миша 4 часа назад
Будут год расследовать, потом дорасследовать,.. вызовут когда наступит возраст уголовной ответственности дать показания по незакрытому делу, если еще не свалят, или опять куда не вляпается семейка.
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−155
Кондратий 5 часов назад
Нас этим не удивить. Везде раньше такое было. Сейчас это конечно редкость. Уровень жизни другой.
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1k
Инквизитор РФ 5 часов назад
По -любому цыгане)))
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