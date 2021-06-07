Полиция Британии задержала 9-летнего наркодилера

В Великобритании полиция задержала 9-летнего мальчика за хранение и распространение наркотиков. Дело усложняет тот факт, что законный возраст уголовной ответственности наступает в десять лет. Кроме того, эксперты предполагают, что мальчика могли заставить хранить запрещённые вещества для кого-то из взрослых из своей семьи.

"Этот девятилетний ребёнок почти наверняка был в компании взрослого, который не хотел рисковать", — заявил бывший сотрудник полиции Джуниор Смарт в разговоре с The Mirror.

Смарт заметил, что за 15 лет работы в полиции ни разу не встречал такого молодого наркодилера. По словам бывшего сотрудника, из-за пандемии коронавируса многие семьи пытались заработать незаконным путём. Кроме того, детей часто эксплуатируют наркобанды.