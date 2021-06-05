И вновь здравствуйте!

596
30
Жизнь прекрасна , жизнь удивительна , жизнь замечательна !!!
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Минутка специфического юмора. Не для всех
- Невыносимая четкость бытия, или когда речь идёт о двух литрах АИ-92го
- Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет
- Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
- Христос бы не воскрес, или то, что осталось от праздника Светлой Пасхи
24
Понравилось24
Новости партнёров
.. а где мой авторский текст ??? .. где констатация факта , что воин - какашка и все войны зло ?
Где ?????????
... и как Р.S. .... некий Чудак с ником Оlxi .... Olxi ..... яви своё миру личико !!!
но и так бывало, да.