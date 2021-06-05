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И вновь здравствуйте!

И вновь здравствуйте! (30 фото)

Автор:
05 июня 2021 19:35
Метки: Юмор   воин .   ирония   смех   
596
30
Жизнь прекрасна , жизнь удивительна , жизнь замечательна !!!
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Метки: Юмор   воин .   ирония   смех   
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9
Ганс 2 часа назад
Говновоен и правда уже надоел. Мерзкий тип
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9k
Вася Минуту назад
самые поездатые поезда.. эх .. каждое лето 3 дня до Ташкента, три обратно.. в прибалтику пять.. во Владивосток неделю.. сколько книжек там перечитано
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96k
Татьянин день Автор поста Час назад
Не понял ....
.. а где мой авторский текст ??? .. где констатация факта , что воин - какашка и все войны зло ?
Где ?????????
... и как Р.S. .... некий Чудак с ником Оlxi .... Olxi ..... яви своё миру личико !!!
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5k
schmubu 2 часа назад
дедушка Ленин и старуха Шапокляк слегка портят общую атмосферу...
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5
valsol Александр Сучков 2 часа назад
ну это вообще депрессивно.
но и так бывало, да.
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Татьянин день

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