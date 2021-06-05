Как добывают золото в Конго

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Демократическая Республика Конго (ДРК) — государство в Центральной Африке, которое до 1960 года было колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира, богатая природными ресурсами. Здесь имеются и медь, и алмазы, и золото, и серебро, и нефть, и уран…
Кустарная добыча золота очень распространена в Конго. В ней занято примерно 12 миллионов человек (!!!). Вот так она собственно выглядит... Добыча рудного золота началась в первом открытом карьере в 1951 году. По имеющимся оценкам, до беспорядков 1960 года, когда Демократическая Республика Конго получила независимость от Бельгии, было добыто около 4 тонн золота.
Если говорить о промышленной добыче, то в Конго ожидаемо хозяйничают международные горнодобывающие компании, выкачивающие ресурсы из государства. Впрочем, руководство Конго всячески приветствует такое развитие событий. Всё же добыча золота — это инвестиции, рабочие места, откаты…
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Большим компаниям мешает кустарная добыча золота, которая в Конго очень распространена. Она составляет основной источник занятости и дохода в стране, а количество людей, занимающихся ею, оценивается в 12 млн человек.
Другие местные проблемы, мешающие добыче золота — непрекращающиеся в течение многих лет военные действия. К этому добавилась эпидемия лихорадки Эбола.
Нескончаемая война превратила Конго в одну из беднейших и несчастнейших стран. Это кажется нелепым, пока не поймешь, что прибыль рудников, контролируемых боевиками, как раз и подпитывает царящий здесь хаос.
Эти рудники снабжают сырьем крупнейших в мире производителей электроники и ювелирных изделий: в любом ноутбуке, игровой приставке или золотой цепочке может присутствовать частичка трагедии Конго.
Некоторое время назад в США пошли в наступление правозащитные организации. 21 июля 2010 года президент США Барак Обама подписал закон, который, обязал американские компании, размещающие свои акции на фондовой бирже, указывать, не содержатся ли в их изделиях полезные ископаемые, добытые на рудниках, в том числе в Конго, которые контролируют вооруженные группировки.
Считается, что лишь 10% рудников на востоке Конго — «чистые». А золотые прииски по большей части находятся в руках военных или мятежников.
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Метки: африка добыча золото интересное конго
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