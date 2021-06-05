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Как добывают золото в Конго

Как добывают золото в Конго (15 фото)

Автор:
05 июня 2021 19:18
Метки: африка   добыча   золото   интересное   конго   
782
15

Демократическая Республика Конго (ДРК) — государство в Центральной Африке, которое до 1960 года было колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира, богатая природными ресурсами. Здесь имеются и медь, и алмазы, и золото, и серебро, и нефть, и уран…

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Метки: африка   добыча   золото   интересное   конго   
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5k
schmubu 2 часа назад
лю-ди гиб-нут за-ааа метал
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Андрей Час назад
Это чтобы ты богато выглядела в своём Воронеже...
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42k
doker 2 часа назад
Да, я ох@ел, бедные нигеры!

Не то, что наши монтажники. Комфортные - 40, да легкий освежающий ветерок!
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17k
Robin Hood 2 часа назад
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