Как добывают золото в Конго

Кустарная добыча золота очень распространена в Конго. В ней занято примерно 12 миллионов человек (!!!). Вот так она собственно выглядит... Добыча рудного золота началась в первом открытом карьере в 1951 году. По имеющимся оценкам, до беспорядков 1960 года, когда Демократическая Республика Конго получила независимость от Бельгии, было добыто около 4 тонн золота.