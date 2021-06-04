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Памяти актёра

Памяти актёра (31 фото)

Автор:
04 июня 2021 22:24
Метки: актёры и роли   имена   память   
257
31
5 лет назад не стало Алексея Жаркова
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Метки: актёры и роли   имена   память   
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7  комментариев
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415
Alex 4 часа назад
Насколько я люблю советский кинематограф, но только сейчас узнал что он Гаркалина озвучивал в "Катале". Я в свои 36 лет знаю огромное количество актеров "того" времени и очень люблю их. Меня расстраивает что люди моего возраста или около совсем не разбираются в искусстве. Они считают что всё это не интересно и поверхностно, при этом сами даже близко не попадали в сложные ситуации и никогда не задумывались о том что человеческая личность это безумная маска, которую контролировать могут единицы чтобы не сойти с ума. Именно они становятся актерами, которых помнят десятилетиями, но точно не современную шваль, способную выдавать жалкие потуги на талант.
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14k
Corvus Corax 58 минут назад
Мощный актер... В "Криминальном таланте" полфильма держит... Да он везде великолепен..
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4k
banga911 2 часа назад
потрясающий актёр! его роль купца Лютова в «Жизнь Клима Самгина» шедевр.
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9k
Сергей 3 часа назад
Запомнился ярко в "криминальном таланте", но после "имитатора" как то беее.
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32k
Alex 3 часа назад
Потрясающий актер!
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−67
v-50 3 часа назад
отличный артист, как они втроем с Этушем и Павловым сыграли в "не будите спящую собаку", это было шедеврально
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