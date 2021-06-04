Будущий актёр много времени проводил во дворе. Летом играл в футбол, зимой — в хоккей. Однако его любимым развлечением были походы в цирк.

Он вспоминал: «Маленьким я очень любил цирк: с замиранием сердца смотрел на гимнастов, но клоуны производили самое грандиозное впечатление. Дома перед зеркалом я строил рожи, фантазировал, мазался помадой — рисовал себе большой рот».

Может быть, оттуда у Алексея и страсть к лицедейству.

А ещё Жарков хорошо рисовал и хотел научиться играть на аккордеоне, так его однажды впечатлил концерт уличных музыкантов. Денег в семье не хватало, поэтому о собственном инструменте Алексей даже не мечтал. И тогда он сделал его сам – из бумаги и картона. Увидев эту самоделку, отец нашёл возможность подарить сыну настоящий аккордеон.

Когда Лёше исполнилось 10 лет, брат привёл его в Дом пионеров и предложил выбрать кружок. И мальчик пошёл в секцию художественного слова, где ребят учили сценической речи и риторике. Он легко запоминал любое стихотворение и вскоре стал выступать на различных праздничных концертах.

В 1960 году его даже пригласили на вечер в колонном зале Дома Союзов. Там Алексей должен был под музыку прочитать отрывок из поэмы «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского. Аккомпанировал Жарков себе сам на собственном аккордеоне. Во время его выступления в концертном зале присутствовал сталинский лауреат, кинорежиссер и педагог Марк Донской. Известному режиссёру так понравилось выступление Алексея, что он предложил юному исполнителю сняться в кино, в своём фильме «Здравствуйте, дети!».