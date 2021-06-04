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5 лет назад не стало Алексея Жаркова
Советский и российский актёр театра и кино Алексей Дмитриевич Жарков родился 27 марта 1948 года в Москве. Его отец, участник Великой Отечественной войны, работал плотником (практически вся мебель в семье была сделана его руками), мать была бухгалтером. Жила семья бедно. В небольшой комнате в коммуналке на окраине города умещались родители, бабушка с дедушкой и трое детей: старший брат Александр, сам Алексей и сестра Антонина.
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Будущий актёр много времени проводил во дворе. Летом играл в футбол, зимой — в хоккей. Однако его любимым развлечением были походы в цирк.
Он вспоминал: «Маленьким я очень любил цирк: с замиранием сердца смотрел на гимнастов, но клоуны производили самое грандиозное впечатление. Дома перед зеркалом я строил рожи, фантазировал, мазался помадой — рисовал себе большой рот».
Может быть, оттуда у Алексея и страсть к лицедейству.
А ещё Жарков хорошо рисовал и хотел научиться играть на аккордеоне, так его однажды впечатлил концерт уличных музыкантов. Денег в семье не хватало, поэтому о собственном инструменте Алексей даже не мечтал. И тогда он сделал его сам – из бумаги и картона. Увидев эту самоделку, отец нашёл возможность подарить сыну настоящий аккордеон.
Когда Лёше исполнилось 10 лет, брат привёл его в Дом пионеров и предложил выбрать кружок. И мальчик пошёл в секцию художественного слова, где ребят учили сценической речи и риторике. Он легко запоминал любое стихотворение и вскоре стал выступать на различных праздничных концертах.
В 1960 году его даже пригласили на вечер в колонном зале Дома Союзов. Там Алексей должен был под музыку прочитать отрывок из поэмы «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского. Аккомпанировал Жарков себе сам на собственном аккордеоне. Во время его выступления в концертном зале присутствовал сталинский лауреат, кинорежиссер и педагог Марк Донской. Известному режиссёру так понравилось выступление Алексея, что он предложил юному исполнителю сняться в кино, в своём фильме «Здравствуйте, дети!».
Он вспоминал: «Маленьким я очень любил цирк: с замиранием сердца смотрел на гимнастов, но клоуны производили самое грандиозное впечатление. Дома перед зеркалом я строил рожи, фантазировал, мазался помадой — рисовал себе большой рот».
Может быть, оттуда у Алексея и страсть к лицедейству.
А ещё Жарков хорошо рисовал и хотел научиться играть на аккордеоне, так его однажды впечатлил концерт уличных музыкантов. Денег в семье не хватало, поэтому о собственном инструменте Алексей даже не мечтал. И тогда он сделал его сам – из бумаги и картона. Увидев эту самоделку, отец нашёл возможность подарить сыну настоящий аккордеон.
Когда Лёше исполнилось 10 лет, брат привёл его в Дом пионеров и предложил выбрать кружок. И мальчик пошёл в секцию художественного слова, где ребят учили сценической речи и риторике. Он легко запоминал любое стихотворение и вскоре стал выступать на различных праздничных концертах.
В 1960 году его даже пригласили на вечер в колонном зале Дома Союзов. Там Алексей должен был под музыку прочитать отрывок из поэмы «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского. Аккомпанировал Жарков себе сам на собственном аккордеоне. Во время его выступления в концертном зале присутствовал сталинский лауреат, кинорежиссер и педагог Марк Донской. Известному режиссёру так понравилось выступление Алексея, что он предложил юному исполнителю сняться в кино, в своём фильме «Здравствуйте, дети!».
Лёше повезло вдвойне: мало того, попал в кино, так ещё и снимали фильм в пионерлагере «Артек» – мечте любого советского ребёнка. В картине Жаркова одобрили на роль пионера Пети — мальчика, подружившегося с японской девочкой из Хиросимы.
Когда в 1962 году лента вышла на экраны, 14-летнего актёра заметил ещё и начинающий тогда режиссёр — актёр Ролан Быков. И уже через 2 года Жарков снялся в его приключенческой картине «Пропало лето». Однако почти все сцены с его персонажем, мальчиком по прозвищу Котелок, вырезали: Быков был вынужден сокращать хронометраж. Убрали из титров и фамилию Жаркова.
Но после этих первых своих ролей в кино Алексей определился с выбором будущей профессии. И в 1966 году Жарков, окончив школу, поступил в Школу-студию МХАТ (его брат Александр уже 2 года учился там, на курсе Павла Массальского). Он попал на курс известного актёра Александра Карева. Мастерская педагога была звёздной: к тому моменту из неё уже успели выпуститься Леонид Броневой, Галина Волчек, Геннадий Бортников.
Когда в 1962 году лента вышла на экраны, 14-летнего актёра заметил ещё и начинающий тогда режиссёр — актёр Ролан Быков. И уже через 2 года Жарков снялся в его приключенческой картине «Пропало лето». Однако почти все сцены с его персонажем, мальчиком по прозвищу Котелок, вырезали: Быков был вынужден сокращать хронометраж. Убрали из титров и фамилию Жаркова.
Но после этих первых своих ролей в кино Алексей определился с выбором будущей профессии. И в 1966 году Жарков, окончив школу, поступил в Школу-студию МХАТ (его брат Александр уже 2 года учился там, на курсе Павла Массальского). Он попал на курс известного актёра Александра Карева. Мастерская педагога была звёздной: к тому моменту из неё уже успели выпуститься Леонид Броневой, Галина Волчек, Геннадий Бортников.
Жарков был прилежным студентом, ему одинаково хорошо удавались роли как во французском водевиле С. Малаперты «Любовное зелье», так и в постановке исторического романа М.А. Булгакова «Мольер».
В перерывах между занятиями в студии молодой артист успевал ещё и играть в теннис, и даже участвовал в первенстве Москвы.
На последних курсах его пригласили в Московский драматический театр им. Ермоловой. В 1970 году выпускной спектакль «Преступление и наказание» оценивал знаменитый режиссёр Евгений Радомысленский. И Жарков в роли Мармеладова заслужил высшую оценку.
В 1971 году актёр устроился в Театр им. Ермоловой уже на службу. Режиссёр Владимир Андреев сразу же дал Жаркову несколько ролей: Нелея в «Мэри Поппинс», Деда Максимыча и Глеба Капустина в «Товарищах-гражданах». А в 1972 году Андреев впервые поставил пьесу драматурга Александра Вампилова «Старший сын», где на премьерном показе Жарков играл роль Васеньки. Затем последовали роли в спектакле «Разлом» о семейном разладе на фоне разлома страны и исторической драме «Василиса Мелентьева» об Иване Грозном.
В перерывах между занятиями в студии молодой артист успевал ещё и играть в теннис, и даже участвовал в первенстве Москвы.
На последних курсах его пригласили в Московский драматический театр им. Ермоловой. В 1970 году выпускной спектакль «Преступление и наказание» оценивал знаменитый режиссёр Евгений Радомысленский. И Жарков в роли Мармеладова заслужил высшую оценку.
В 1971 году актёр устроился в Театр им. Ермоловой уже на службу. Режиссёр Владимир Андреев сразу же дал Жаркову несколько ролей: Нелея в «Мэри Поппинс», Деда Максимыча и Глеба Капустина в «Товарищах-гражданах». А в 1972 году Андреев впервые поставил пьесу драматурга Александра Вампилова «Старший сын», где на премьерном показе Жарков играл роль Васеньки. Затем последовали роли в спектакле «Разлом» о семейном разладе на фоне разлома страны и исторической драме «Василиса Мелентьева» об Иване Грозном.
На сцене театра за 17 лет он переиграл много ярких ролей и стал одним из ведущих артистов. Алексей так вживался в образы, что однажды даже ввёл в заблуждение психиатра, присутствующего на спектакле «Ван Гог». Он настолько правдоподобно передал состояние полусумасшедшего художника, что врач обратился к руководству театра с требованием «немедленно госпитализировать этого больного актёра».
В театре же познакомился Алексей и со своей женой – стюардессой Любой, пришедшей туда на премьеру к подруге-актрисе. Любовь работала бортпроводницей в правительственном отряде, в совершенстве владела несколькими иностранными языками и уже успела побывать во многих странах мира. Не смотря на то, что у Жаркова была совсем незначительная роль, девушка обратила внимание именно на него и после пьесы захотела пройти за кулисы ,подарить цветы и лично поблагодарить актёра. Там они разговорились, и Жарков решил проводить её до дома. И после этого они общались каждый день весь следующий месяц.
В театре же познакомился Алексей и со своей женой – стюардессой Любой, пришедшей туда на премьеру к подруге-актрисе. Любовь работала бортпроводницей в правительственном отряде, в совершенстве владела несколькими иностранными языками и уже успела побывать во многих странах мира. Не смотря на то, что у Жаркова была совсем незначительная роль, девушка обратила внимание именно на него и после пьесы захотела пройти за кулисы ,подарить цветы и лично поблагодарить актёра. Там они разговорились, и Жарков решил проводить её до дома. И после этого они общались каждый день весь следующий месяц.
В том же 1972 году Жарковы поженились. В тот же день у актёра был спектакль «Ваше мнение, доктор». В театр молодожёны поехали сразу из ЗАГСа, гости заняли большую часть зрительного зала, а супруга в белом платье ждала мужа за кулисами.
Через несколько лет в семье Жарковых родились дети: Максим и Анастасия. Сын в дальнейшем пошёл работать в правоохранительные органы и стал следователем, а дочь выбрала профессию отца, став актрисой. Она озвучила персонажей картин «Гадкий Я-3», «Тайная жизнь домашних животных», «Форсаж-8». С 2005 года преподает в ГИТИСе. Замужем за актером Иваном Забелиным. В браке рождены 2 их дочери Александра и Алексия, названная в честь деда.
Через несколько лет в семье Жарковых родились дети: Максим и Анастасия. Сын в дальнейшем пошёл работать в правоохранительные органы и стал следователем, а дочь выбрала профессию отца, став актрисой. Она озвучила персонажей картин «Гадкий Я-3», «Тайная жизнь домашних животных», «Форсаж-8». С 2005 года преподает в ГИТИСе. Замужем за актером Иваном Забелиным. В браке рождены 2 их дочери Александра и Алексия, названная в честь деда.
Несмотря на успешную театральную карьеру, Алексей мечтал сниматься в кино. Но режиссёры его долго не приглашали. Тогда актёр решил действовать самостоятельно: во время гастролей театра в Ленинграде он оставил анкету и фотографию для актёрской базы к/с «Ленфильм». Но позвонили ему только через несколько лет — в 1978 году режиссёр Кира Муратова позвала Жаркова на пробы своего нового фильма «Познавая белый свет». Это был её первая картина в Ленинграде, куда режиссёр временно переехала из-за конфликтов с руководством Одесской киностудии.
На главную роль, шофёра Николая, Алексея утвердили сразу же — Муратова искала актёра с внешностью, которая казалась бы интуитивно знакомой зрителю. Действие фильма происходило на комсомольской стройке, и в герое Жаркова должен был легко узнаваться «парень из соседнего подъезда». Его партнёрами по съёмочной площадке стали Нина Русланова и Сергей Попов.
Русланова вспоминала затем: «Это картина о стройке — «на производственную тему», как писали руководители кинематографа. Рычат механизмы. Рабочие роют котлованы. На самом же деле фильм не о стройке, что мне в нём и нравилось. В «производственных» картинах не было ничего от реальной жизни, от наших страданий, от встреч, потерь». В центре же сюжета фильма «Познавая белый свет» — любовный треугольник.
Эта картина Муратовой заново открыла Жаркова для кино. Алексея стали приглашать на съёмки. Уже в 1979 году он сыграл в 4-х фильмах: «Жена ушла», «Последняя охота», «Ярость» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Спустя год, на съёмочной площадке картины «Ночное происшествие», он познакомился со знаменитыми актёрами Петром Вельяминовым и Галиной Польских.
Русланова вспоминала затем: «Это картина о стройке — «на производственную тему», как писали руководители кинематографа. Рычат механизмы. Рабочие роют котлованы. На самом же деле фильм не о стройке, что мне в нём и нравилось. В «производственных» картинах не было ничего от реальной жизни, от наших страданий, от встреч, потерь». В центре же сюжета фильма «Познавая белый свет» — любовный треугольник.
Эта картина Муратовой заново открыла Жаркова для кино. Алексея стали приглашать на съёмки. Уже в 1979 году он сыграл в 4-х фильмах: «Жена ушла», «Последняя охота», «Ярость» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Спустя год, на съёмочной площадке картины «Ночное происшествие», он познакомился со знаменитыми актёрами Петром Вельяминовым и Галиной Польских.
Жарков принимал любые предложения режиссеров и большую часть времени проводил на съемках: целых 5 фильмов в 1981 году, в следующем — ещё 4. Актёр говорил: «Зритель ценит только тех актёров, которых знает и видит. А забвение для нашего брата хуже Господнего наказания».
Важное событие в биографии Алексея произошло в 1982 году, когда он исполнил роль мирового судьи Ивана Федоровича в исторической драме Бориса Токарева "Нас венчали не в церкви". Действие разворачивается в 1870-е гг. Дочь священника заключает фиктивный брак с народником-революционером, чтобы расстаться с гнетущей её обстановкой. Коммуна, к которой она решает примкнуть, организует свадьбу и переезд молодожёнов на новое место жительства, в Томск. Однако вскоре после венчания молодые люди понимают, что действительно испытывают друг к другу сильные и искренние чувства. Когда мужа-народника осуждают за участие в революционной организации и отправляют на каторгу, супруга едет за ним. К актёру пришла популярность.
Важное событие в биографии Алексея произошло в 1982 году, когда он исполнил роль мирового судьи Ивана Федоровича в исторической драме Бориса Токарева "Нас венчали не в церкви". Действие разворачивается в 1870-е гг. Дочь священника заключает фиктивный брак с народником-революционером, чтобы расстаться с гнетущей её обстановкой. Коммуна, к которой она решает примкнуть, организует свадьбу и переезд молодожёнов на новое место жительства, в Томск. Однако вскоре после венчания молодые люди понимают, что действительно испытывают друг к другу сильные и искренние чувства. Когда мужа-народника осуждают за участие в революционной организации и отправляют на каторгу, супруга едет за ним. К актёру пришла популярность.
Всесоюзную же известность заслужил Жарков уже в 1983 году — с выходом на экраны фильма «Торпедоносцы». Эту историю о героях морской авиации снимали в Мурманске, приурочив к 60-летию Победы в Великой Отечественной. Для большей достоверности режиссёр картины Сергей Аранович использовал даже документальные съёмки воздушных боев из военной кинохроники. Жарков сыграл роль старшины Федора Черепца. Мастерство актёра высоко оценили зрители — в год выхода фильм стал одним из лидеров советского проката. А уже в следующем — 1984 году — большинство членов съёмочной группы наградили Серебряной медалью Довженко.
Параллельно с «Торпедоносцами», Жарков работал и над мелодрамой «Мой друг Иван Лапшин», в которой сыграл сотрудника уголовного розыска Василия Окошкина. На эту роль пробовался также новосибирский артист Евгений Важенин, однако из-за занятости в театре, был вынужден отказаться. А вот Алексея нагрузки ничуть не смутили: съёмки нового фильма пересекались на пару месяцев с «Торпедоносцами», и за день актёр успевал появиться сразу на 2-х площадках.
Не отказывался Жарков и от ролей второго плана — так он сыграл официанта в шашлычной в фильме «Прохиндиада, или Бег на месте», полковника Самохвалова в советско-болгарской ленте «Берега в тумане».
В 1985 году актёру предложили роль революционера Ивана Бабушкина в одноименном многосерийном фильме Георгия Кузнецова. Алексей тщательно готовился к роли — чтобы раскрыть историческую личность на экране, он тщательно изучал книги и документы той эпохи, воспоминания современников.
А в 1987 году Жаркова пригласили на съёмки экранизации романа Агаты Кристи — триллера (хотя, такого термина в Союзе тогда не существовало) «Десять негритят». Режиссёр фильма Станислав Говорухин одобрил актёра на роль инспектора Скотленд-Ярда в отставке Уильяма Генри Блора. По сюжету 10 ранее незнакомых людей пригласили от имени некоего мистера Оуэна на остров. В первый же вечер голос с граммофонной пластинки обвинил каждого из них в убийстве, после чего посетители острова начали один за другим умирать различными смертями, следуя тексту шуточного стишка о маленьких негритятах, развешенного в каждой комнате дома. И каждый из остававшихся в живых пытался узнать, кто же убийца (других преступников сыграли звёздные актёры Александр Кайдановский, Людмила Максакова, Александр Абдулов, Анатолий Ромашин, Владимир Зельдин, Михаил Глузский).
В 1985 году актёру предложили роль революционера Ивана Бабушкина в одноименном многосерийном фильме Георгия Кузнецова. Алексей тщательно готовился к роли — чтобы раскрыть историческую личность на экране, он тщательно изучал книги и документы той эпохи, воспоминания современников.
А в 1987 году Жаркова пригласили на съёмки экранизации романа Агаты Кристи — триллера (хотя, такого термина в Союзе тогда не существовало) «Десять негритят». Режиссёр фильма Станислав Говорухин одобрил актёра на роль инспектора Скотленд-Ярда в отставке Уильяма Генри Блора. По сюжету 10 ранее незнакомых людей пригласили от имени некоего мистера Оуэна на остров. В первый же вечер голос с граммофонной пластинки обвинил каждого из них в убийстве, после чего посетители острова начали один за другим умирать различными смертями, следуя тексту шуточного стишка о маленьких негритятах, развешенного в каждой комнате дома. И каждый из остававшихся в живых пытался узнать, кто же убийца (других преступников сыграли звёздные актёры Александр Кайдановский, Людмила Максакова, Александр Абдулов, Анатолий Ромашин, Владимир Зельдин, Михаил Глузский).
Фильм снимали в Крыму, особняком мистера Оуэна стал знаменитый замок «Ласточкино гнездо». После выхода картины на экран Жарков стал ещё более востребованным среди режиссёров — роли ему стали предлагать чуть ли не каждые 3-4 месяца.
«Практически каждая роль оставляет отпечаток в душе, это естественно. Я ощущаю это иногда с радостью, а иной раз — с ужасом. Мне кажется, что во мне есть и частица Ивана Грозного, и частица Ван Гога, и революционера Ивана Бабушкина, и многих-многих прочих. С одной стороны, наверное, это обогащает меня как личность. Но в то же время некоторые роли попросту зверски растрепали меня» — делился актёр своими ощущениями в одном из интервью.
«Практически каждая роль оставляет отпечаток в душе, это естественно. Я ощущаю это иногда с радостью, а иной раз — с ужасом. Мне кажется, что во мне есть и частица Ивана Грозного, и частица Ван Гога, и революционера Ивана Бабушкина, и многих-многих прочих. С одной стороны, наверное, это обогащает меня как личность. Но в то же время некоторые роли попросту зверски растрепали меня» — делился актёр своими ощущениями в одном из интервью.
Несмотря на напряженный график киносъёмок, Алексей продолжал играть и в Театре им. Ермоловой. Актёр играл главную роль в спектакле «Говори», телеэкранизация которого появилась в 1987 году. Это был дебют Валерия Фокина в качестве главного режиссёра Театра. Он вспоминал: «Двадцать лет назад у меня был спектакль «Говори» — знаменитый спектакль, который даже называли визитной карточкой перестройки. Потому что он вышел в 1985 году и был весь про это. Но тогда мы все жили в ощущении, что говорим правду, что мы вышли из кухни и можем говорить вслух. Нам казалось, что всё завтра поменяется, потому что мы это говорим».
Жарков играл роль Мартынова — крестьянина, который в перестройку стал первым секретарём райкома партии. Честный и инициативный он вникал в проблемы колхозов и пытался сломать бюрократическую систему. Спектакль собирал аншлаги.
Жарков играл роль Мартынова — крестьянина, который в перестройку стал первым секретарём райкома партии. Честный и инициативный он вникал в проблемы колхозов и пытался сломать бюрократическую систему. Спектакль собирал аншлаги.
Успехи Алексея не могли не заметить в театральной среде. В 1988 году актёра пригласили в МХТ им. А.П. Чехова. И уже к следующему году Жарков играл в 2-х известных постановках театра — Лопахина в «Вишневом саде» и Валерьяныча в спектакле «Я построил дом».
Параллельно он продолжал сниматься и в кино. Так в 1988 году Жарков появился на экране в роли следователя прокуратуры Сергея Георгиевича в 2-серийном фильме «Криминальный талант». Его напарницей по площадке была Александра Захарова, игравшая обаятельную аферистку Александру Рукояткину. Весь сюжет фильма строился на их противостоянии. И это соперничество приводит их к большому количеству нравственных и этических противоречий, которые оказываются неразрешимы.
Параллельно он продолжал сниматься и в кино. Так в 1988 году Жарков появился на экране в роли следователя прокуратуры Сергея Георгиевича в 2-серийном фильме «Криминальный талант». Его напарницей по площадке была Александра Захарова, игравшая обаятельную аферистку Александру Рукояткину. Весь сюжет фильма строился на их противостоянии. И это соперничество приводит их к большому количеству нравственных и этических противоречий, которые оказываются неразрешимы.
Вскоре Алексея одобрили на роль барона Данглара в советско-французской картине «Узник замка Иф». Во время работы над этой лентой актёр познакомился с известными артистами — Михаилом Боярским, Виктором Авиловым, Евгением Дворжецким. Съемки проходили снова в Крыму, а так же во Франции и Италии.
«Лучше всего снималось в Одессе. Весело было: море, девушки, солнце, пляж — красота! А какая компания была! Лёшка Петренко, Лёшка Жарков, Витька Авилов, Женька Дворжецкий!» — вспоминал Боярский.
«Лучше всего снималось в Одессе. Весело было: море, девушки, солнце, пляж — красота! А какая компания была! Лёшка Петренко, Лёшка Жарков, Витька Авилов, Женька Дворжецкий!» — вспоминал Боярский.
В 1989 году Жарков сам сыграл афериста — в картине «В городе Сочи тёмные ночи». Для главной роли режиссёр Василий Пичул искал опытного артиста, уже снимавшегося в фильмах про мошенников, и опыт «Криминального таланта» поспособствовал утверждению Алексея.
Популярность Жаркова росла. В этом же году вышло ещё 3 ленты с его участием: «Город Зеро», «Женщины, которым повезло» и «Васька».
Алексей оставался востребованным актёром и после распада СССР. Он говорил: «Вообще наше поколение актёров за годы после перестройки ушло в тень. При этом все нормально работают, только про нас не пишут. Да, возникло много многосериек и много новых звёзд благодаря им. Это нормальный процесс. Обидно только, что на этой волне любую пустышку делают звездой — портреты и в газетах, и в журналах».
Популярность Жаркова росла. В этом же году вышло ещё 3 ленты с его участием: «Город Зеро», «Женщины, которым повезло» и «Васька».
Алексей оставался востребованным актёром и после распада СССР. Он говорил: «Вообще наше поколение актёров за годы после перестройки ушло в тень. При этом все нормально работают, только про нас не пишут. Да, возникло много многосериек и много новых звёзд благодаря им. Это нормальный процесс. Обидно только, что на этой волне любую пустышку делают звездой — портреты и в газетах, и в журналах».
В 1991 году актёра одобрили на главную роль Ивана Грозного в историческом фильме «Кремлевские тайны шестнадцатого века» и Матвея Аграненко, председателя исполкома времён Никиты Хрущёва в картине «Непредвиденные визиты».
В 1990-е гг., когда отечественный кинематограф был в критической ситуации, Жарков, в отличие от многих своих коллег, оставался востребованным артистом.
Из работ, относящихся к этому периоду, следует выделить ленты «Не будите спящую собаку», «Завещание Сталина», «Генерал».
В 1990-е гг., когда отечественный кинематограф был в критической ситуации, Жарков, в отличие от многих своих коллег, оставался востребованным артистом.
Из работ, относящихся к этому периоду, следует выделить ленты «Не будите спящую собаку», «Завещание Сталина», «Генерал».
Поработал он и в ещё одном крупном международном проекте – совместном российско-британско-итальянско-французском фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» по роману-анекдоту В. Войновича.
В этот период, будучи уже достаточно популярным, Жарков получал преимущественно главные роли. Например, в детективной комедии «Вальс золотых тельцов» появился в образе инспектора по обслуживанию гражданских самолетов Филиппа Михайловича, а в военной драме «Генерал» — члена Военсовета Мехлиса.
На съёмочной площадке актёр выкладывался максимально и никогда не просил у режиссёров предоставить ему дублёра или каскадёра. Так в картине «Дама с попугаем» его персонаж Сергей Зверев должен был взобраться на отвесную скалу. Как обычно, Алексей начал подниматься сам и сорвался прямо на оператора с кинокамерой. К счастью, никто тогда не пострадал.
В этот период, будучи уже достаточно популярным, Жарков получал преимущественно главные роли. Например, в детективной комедии «Вальс золотых тельцов» появился в образе инспектора по обслуживанию гражданских самолетов Филиппа Михайловича, а в военной драме «Генерал» — члена Военсовета Мехлиса.
На съёмочной площадке актёр выкладывался максимально и никогда не просил у режиссёров предоставить ему дублёра или каскадёра. Так в картине «Дама с попугаем» его персонаж Сергей Зверев должен был взобраться на отвесную скалу. Как обычно, Алексей начал подниматься сам и сорвался прямо на оператора с кинокамерой. К счастью, никто тогда не пострадал.
Конечно же, были роли и в театре — в 1993 году Жарков играл в спектаклях «Олень и шалашовка», «Плач в пригоршню», а спустя год режиссёр МХТ Олег Ефремов утвердил его на роль Шуйского в постановке «Борис Годунов».
В 1994 году Алексей Жарков стал Народным артистом России.
В 1994 году Алексей Жарков стал Народным артистом России.
Однако платить стали всё меньше, и Жарков начал испытывать финансовые трудности. Он говорил: «На сцену я всегда выхожу голодным, чтобы быть злым, чтобы яростно отработать ту или иную роль. Но я не должен на сцене думать о куске хлеба, чтобы я и моя семья в прямом смысле голодали».
Постепенно главные роли предлагать ему перестали, в кино всё чаще приглашали новых, неизвестных артистов. Но он продолжал сниматься, правда, уже всё больше как актёр второго плана.
Постепенно главные роли предлагать ему перестали, в кино всё чаще приглашали новых, неизвестных артистов. Но он продолжал сниматься, правда, уже всё больше как актёр второго плана.
В 1995 году на экраны вышел фильм «Роковые яйца», в 1996 году — «Короли российского сыска», в 1997 году — «Дети понедельника» с участием Алексея. Но в этот период Жарков больше сконцентрировался на работе в театре. Он играл Солёного в спектакле «Три сестры», разучивал роль Оргона для постановки «Тартюф».
Жарков был членом художественного совета театра, а в 1998 году по случаю столетия МХТ стал кавалером Ордена Дружбы. Однако в 2000 году, из-за конфликта с руководством, вернулся в «родной» Театр им. Ермоловой.
В том же году Алексей снялся в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Его одобрили на роль Алексея Долгорукого. Работа над картиной затянулась на несколько лет. Сначала режиссёр Светлана Дружинина планировала выпустить 12 фильмов, однако вышло всего 8 — последний закончили только в 2008 году. В перерывах между сериями Жарков успел сняться аж в 25 картинах, среди которых «Идеальная пара», «Нет спасения от любви», «Штрафбат», «Убойная сила-6» и многие другие.
Жарков был членом художественного совета театра, а в 1998 году по случаю столетия МХТ стал кавалером Ордена Дружбы. Однако в 2000 году, из-за конфликта с руководством, вернулся в «родной» Театр им. Ермоловой.
В том же году Алексей снялся в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Его одобрили на роль Алексея Долгорукого. Работа над картиной затянулась на несколько лет. Сначала режиссёр Светлана Дружинина планировала выпустить 12 фильмов, однако вышло всего 8 — последний закончили только в 2008 году. В перерывах между сериями Жарков успел сняться аж в 25 картинах, среди которых «Идеальная пара», «Нет спасения от любви», «Штрафбат», «Убойная сила-6» и многие другие.
После «Тайн…» актёр получает главную роль в боевике «Группа ZETA». В центре повествования — сотрудники спецподразделения, стремящиеся ликвидировать террористов. Со временем становится ясно, что группой через подставных лиц руководит один из криминальных авторитетов. Члены группировки не соглашаются с таким положением дел, начиная вести собственную игру ради справедливости. Жарков в этой картине играет одного из участников группы по прозвищу «Дед» — Петра Косенко.
У картины было несколько частей. Первая вышла в 2007 году, а следующая — через 2 года. В следующем фильме в центре повествования оказывается уже сам Косенко и руководитель боевой группы Алексей Тимофеев. Их спецподразделение распускают, а героев сажают в тюрьму, признав их предыдущую деятельность незаконной. Оказавшись на зоне, им приходится столкнуться с жестокими порядками, которым они вынуждены противостоять.
У картины было несколько частей. Первая вышла в 2007 году, а следующая — через 2 года. В следующем фильме в центре повествования оказывается уже сам Косенко и руководитель боевой группы Алексей Тимофеев. Их спецподразделение распускают, а героев сажают в тюрьму, признав их предыдущую деятельность незаконной. Оказавшись на зоне, им приходится столкнуться с жестокими порядками, которым они вынуждены противостоять.
Актёр говорил: «Я чаще играю в жизни, чем на сцене. Но не стремлюсь — от своих комплексов — казаться лучше, чем я есть. Очень хочется выглядеть начитаннее, умнее, серьёзнее».
Востребованным артист оставался практически до последних лет жизни. Например, уже в 2010-е гг. он играет в криминальной комедии «Нет спасения от любви», рассказывающей о попытках ушлого журналиста найти компромат на крупного бизнесмена. Картина стала яркой и удачной пародией на боевики с похожим сюжетом.
Востребованным артист оставался практически до последних лет жизни. Например, уже в 2010-е гг. он играет в криминальной комедии «Нет спасения от любви», рассказывающей о попытках ушлого журналиста найти компромат на крупного бизнесмена. Картина стала яркой и удачной пародией на боевики с похожим сюжетом.
Последним фильмом Жаркова стала картина Карена Шахназарова «Палата №6», где он сыграл главврача психбольницы. Для большей достоверности фильм снимали в настоящей подмосковной психиатрической клинике, где в роли массовки выступили её настоящие же пациенты. Лента вышла на экраны в 2009 году.
А в 2012 году у актёра случился инсульт, после которого он оказался частично парализован, почти потерял речь. Через 2 года, встав на ноги и немного оправившись от болезни, он решил оставить сцену, переехал из столичной квартиры на подмосковную дачу. Покой и тишина вроде бы способствовали выздоровлению. Однако весной 2016 году случился новый приступ. Актёр месяц провел на больничной койке, но спасти его врачам так и не удалось.
5 июня 2016 года Алексей Дмитриевич Жарков скончался на 69-м году жизни.
Похоронен актёр на Покровском (Селятинском) кладбище в Наро-Фоминском районе Московской области.
Похоронен актёр на Покровском (Селятинском) кладбище в Наро-Фоминском районе Московской области.
Всего его фильмография насчитывает около 130 работ в кино и сериалах, не считая ролей в театре.
Признание и награды А. Жаркова:
Заслуженный артист РСФСР (11 июля 1984 г.);
Народный артист Российской Федерации (29 августа 1994 г.) — за заслуги в области театрального искусства;
Орден Дружбы (23 октября 1998 г.) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра (МХАТ).
Признание и награды А. Жаркова:
Заслуженный артист РСФСР (11 июля 1984 г.);
Народный артист Российской Федерации (29 августа 1994 г.) — за заслуги в области театрального искусства;
Орден Дружбы (23 октября 1998 г.) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра (МХАТ).
Роли в кино:
«Здравствуйте, дети!» — Петя (1962), «Эти непослушные сыновья» — Олег (1976), «Познавая белый свет» — Николай (1978), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» — «Кочегар» (1979), «Последняя охота» — член экипажа Дрейс (1979), «Пристань» (1979), «Крик гагары» — комполка майор Брагин (1980), «Ночное происшествие» — таксист Степан Воронов (1980), «Гражданин Лёшка» — Олежек (1980), «Мелодия на два голоса» — парикмахер Гриша (озвучивает Ю. Саранцев, 1980), «Ты должен жить» — лётчик Лёшка Рожков (1980), «Личная жизнь директора — работник комбината Гена Авдеев (озвучил В. Захарьев; в титрах не указан, 1981), «Штормовое предупреждение» — зоотехник Николаев (1981), «Гиблое дело» — Гришин (1981), «Трижды о любви» — Пашка (1981), «Грибной дождь» — Проклов (1982), «Вы чьё, старичьё?» — бывший зэк Андрей, жених Валентины (1982), «Нас венчали не в церкви» — судья Иван Фёдорович (1982), «Родился я в Сибири…» — Василий Завьялов (1982), «Торпедоносцы» — старшина Черепец (1983), «Мальва» — Василий Легостев (1984), «Прохиндиада, или Бег на месте» — официант Коля (1984), «Мой друг Иван Лапшин» — сотрудник угро Окошкин (1984), «Парад планет» — грузчик Руслан Слонов/«Слон» (1984), «Блондинка за углом» — рабочий универсама (1984), «Хочу тебе сказать…» — попутчик Василия (1985), «Вина лейтенанта Некрасова» — Некрасов (1985), «Деньги для Марии» — Евгений Николаевич (1985), «Иван Бабушкин» — Иван Бабушкин (1985), «Берега в тумане» — начальник контрразведки полковник Самохвалов (1985), «Михайло Ломоносов» — Постников (1986), «Время сыновей» — Михаил Кадкин (1986), «Прости» — Александр Семёнович (1986), «Была не была» — директор школы Звягинцев (1986), «На исходе ночи» — Кукаркин (1987), «Джамайка» — Стас Попков (1987), «Десять негритят» — инспектор Блор (1987), «Выйти из леса на поляну» — гость учителя (1987), «Жизнь Клима Самгина» — купец Лютов (1987), «Дама с попугаем» — Сергей Алексеевич, механик в аэропорту (1988), «Криминальный талант» — следователь прокуратуры Рябинин (1988), «Любовь к ближнему» — Мухоморов (1988), «Город Зеро» — следователь (1988), «Узник замка Иф» — барон Данглар (1989), «Васька» — Осип (1989), «В городе Сочи тёмные ночи» — Степаныч (1989), «Женщины, которым повезло» — Николай Ромашов, муж Веры (1989), «Затерянный в Сибири» — вор Никола (1990), «Имитатор» — Лев Козак (1990), «Кремлёвские тайны шестнадцатого века» — Иван Грозный (1991), «Непредвиденные визиты» — Матвей Аграненко (1991), «Не будите спящую собаку» — Чибис (1991), «Мигранты» — Виктор (1991), «Чокнутые» — Александр Христофорович Бенкендорф (1991), «Любовь на Острове Смерти» — профессор Эрвин Бернер (1991), «Генерал» — Лев Мехлис (1992), «Я хотела увидеть ангелов» — работник морга (1992), «Бабник-2» — Геннадий Андреевич (1992), «Аляска, сэр!» — «Катар» (1992), «Отшельник» — Гера (1992), «Белый король, красная королева» — Сергей Жиров (1992), «Вальс золотых тельцов» — Филипп Михайлович (1992), «Завещание Сталина» — Иван Сташков (1993), «Предсказание» — бывший сотрудник госбезопасности Поплавский (1993), «Сны» — зам. министра обороны генерал-полковник Клочков (1993), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» — селекционер Гладышев (1994), «Прохиндиада-2» — Николай Николаевич (1994), «Роковые яйца» — Щукин (1995), «Мужчина для молодой женщины» — начальник колонии (1996), «Короли российского сыска» — дворник Михаил Захаридин (с.2 «Воскресное убийство», 1996), «Кавказский пленник» — Маслов (1996), «Карьера Артуро Уи. Новая версия» — торговец цветами, гангстер Джузеппе Дживола (1996), «Ревизор» — Артемий Филиппович Земляника (1996), «Мытарь» — Новицкий (1997), «Хрусталёв, машину!» — сотрудник МВД (1998), «Дети понедельника» — Вася Нечуенко (1998), «Чехов и Ко» — Николай Петрович Колпаков (с.4 «Хористка»)/Иван Иванович Двоеточнев (с.7 «Невидимые миру слёзы»)/Лев Иванович Попов (с.9 «Житейские невзгоды»)/Илья Мартыныч Яшкин (с.9 «Мыслитель») (1998), «Кому я должен — всем прощаю» — хозяин квартиры (1998), «Поворот ключа» — Нехорошев (1999), «Истинные происшествия» — фотограф (2000), «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» — Алексей Долгоруков (2000-2008), «Идеальная пара» — финдиректор Щербатов (2001), «Медики» — Мамедов (2001), «Граница. Таёжный роман» — контрабандист «Папа» (2001), «Бездельники» — Цветиков/«Мозоль» (2002), «Дронго» — «Трубочист» (2002), «Замыслил я побег» — Аварцев (2003), «Нет спасения от любви» — Сидор (2003), «Прощание в июне» — судья (2003), «Странствия и невероятные приключения одной любви» — «Винт» (2004), «Сматывай удочки» — мастер автосервиса (2004), «Время жестоких» — Иван Фомич Фролов (2004), «Потерявшие солнце» — Егорыч (2004), «Узкий мост» — алкаш с козой (2004), «Штрафбат» — генерал Лыков (2004), «Фартовый» — зэк «Дьяк» (2005), «Убойная сила-6» — вор в законе «Рыба» (серия «Казачий разъезд», 2005), «Казус Кукоцкого» — бомж (2005), «Меченосец» — отец (2006), «Группа ZETA» —Петр Косенко/«Дед» (2007-2009), «Дело было в Гавриловке» — Виссарион (2007), «Принцесса цирка» — Алексей Романов (2007), «Чемпион» — отец Тины (2008), «Палата №6» — старый главврач (последняя роль в кино, 2009).
«Здравствуйте, дети!» — Петя (1962), «Эти непослушные сыновья» — Олег (1976), «Познавая белый свет» — Николай (1978), «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» — «Кочегар» (1979), «Последняя охота» — член экипажа Дрейс (1979), «Пристань» (1979), «Крик гагары» — комполка майор Брагин (1980), «Ночное происшествие» — таксист Степан Воронов (1980), «Гражданин Лёшка» — Олежек (1980), «Мелодия на два голоса» — парикмахер Гриша (озвучивает Ю. Саранцев, 1980), «Ты должен жить» — лётчик Лёшка Рожков (1980), «Личная жизнь директора — работник комбината Гена Авдеев (озвучил В. Захарьев; в титрах не указан, 1981), «Штормовое предупреждение» — зоотехник Николаев (1981), «Гиблое дело» — Гришин (1981), «Трижды о любви» — Пашка (1981), «Грибной дождь» — Проклов (1982), «Вы чьё, старичьё?» — бывший зэк Андрей, жених Валентины (1982), «Нас венчали не в церкви» — судья Иван Фёдорович (1982), «Родился я в Сибири…» — Василий Завьялов (1982), «Торпедоносцы» — старшина Черепец (1983), «Мальва» — Василий Легостев (1984), «Прохиндиада, или Бег на месте» — официант Коля (1984), «Мой друг Иван Лапшин» — сотрудник угро Окошкин (1984), «Парад планет» — грузчик Руслан Слонов/«Слон» (1984), «Блондинка за углом» — рабочий универсама (1984), «Хочу тебе сказать…» — попутчик Василия (1985), «Вина лейтенанта Некрасова» — Некрасов (1985), «Деньги для Марии» — Евгений Николаевич (1985), «Иван Бабушкин» — Иван Бабушкин (1985), «Берега в тумане» — начальник контрразведки полковник Самохвалов (1985), «Михайло Ломоносов» — Постников (1986), «Время сыновей» — Михаил Кадкин (1986), «Прости» — Александр Семёнович (1986), «Была не была» — директор школы Звягинцев (1986), «На исходе ночи» — Кукаркин (1987), «Джамайка» — Стас Попков (1987), «Десять негритят» — инспектор Блор (1987), «Выйти из леса на поляну» — гость учителя (1987), «Жизнь Клима Самгина» — купец Лютов (1987), «Дама с попугаем» — Сергей Алексеевич, механик в аэропорту (1988), «Криминальный талант» — следователь прокуратуры Рябинин (1988), «Любовь к ближнему» — Мухоморов (1988), «Город Зеро» — следователь (1988), «Узник замка Иф» — барон Данглар (1989), «Васька» — Осип (1989), «В городе Сочи тёмные ночи» — Степаныч (1989), «Женщины, которым повезло» — Николай Ромашов, муж Веры (1989), «Затерянный в Сибири» — вор Никола (1990), «Имитатор» — Лев Козак (1990), «Кремлёвские тайны шестнадцатого века» — Иван Грозный (1991), «Непредвиденные визиты» — Матвей Аграненко (1991), «Не будите спящую собаку» — Чибис (1991), «Мигранты» — Виктор (1991), «Чокнутые» — Александр Христофорович Бенкендорф (1991), «Любовь на Острове Смерти» — профессор Эрвин Бернер (1991), «Генерал» — Лев Мехлис (1992), «Я хотела увидеть ангелов» — работник морга (1992), «Бабник-2» — Геннадий Андреевич (1992), «Аляска, сэр!» — «Катар» (1992), «Отшельник» — Гера (1992), «Белый король, красная королева» — Сергей Жиров (1992), «Вальс золотых тельцов» — Филипп Михайлович (1992), «Завещание Сталина» — Иван Сташков (1993), «Предсказание» — бывший сотрудник госбезопасности Поплавский (1993), «Сны» — зам. министра обороны генерал-полковник Клочков (1993), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» — селекционер Гладышев (1994), «Прохиндиада-2» — Николай Николаевич (1994), «Роковые яйца» — Щукин (1995), «Мужчина для молодой женщины» — начальник колонии (1996), «Короли российского сыска» — дворник Михаил Захаридин (с.2 «Воскресное убийство», 1996), «Кавказский пленник» — Маслов (1996), «Карьера Артуро Уи. Новая версия» — торговец цветами, гангстер Джузеппе Дживола (1996), «Ревизор» — Артемий Филиппович Земляника (1996), «Мытарь» — Новицкий (1997), «Хрусталёв, машину!» — сотрудник МВД (1998), «Дети понедельника» — Вася Нечуенко (1998), «Чехов и Ко» — Николай Петрович Колпаков (с.4 «Хористка»)/Иван Иванович Двоеточнев (с.7 «Невидимые миру слёзы»)/Лев Иванович Попов (с.9 «Житейские невзгоды»)/Илья Мартыныч Яшкин (с.9 «Мыслитель») (1998), «Кому я должен — всем прощаю» — хозяин квартиры (1998), «Поворот ключа» — Нехорошев (1999), «Истинные происшествия» — фотограф (2000), «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» — Алексей Долгоруков (2000-2008), «Идеальная пара» — финдиректор Щербатов (2001), «Медики» — Мамедов (2001), «Граница. Таёжный роман» — контрабандист «Папа» (2001), «Бездельники» — Цветиков/«Мозоль» (2002), «Дронго» — «Трубочист» (2002), «Замыслил я побег» — Аварцев (2003), «Нет спасения от любви» — Сидор (2003), «Прощание в июне» — судья (2003), «Странствия и невероятные приключения одной любви» — «Винт» (2004), «Сматывай удочки» — мастер автосервиса (2004), «Время жестоких» — Иван Фомич Фролов (2004), «Потерявшие солнце» — Егорыч (2004), «Узкий мост» — алкаш с козой (2004), «Штрафбат» — генерал Лыков (2004), «Фартовый» — зэк «Дьяк» (2005), «Убойная сила-6» — вор в законе «Рыба» (серия «Казачий разъезд», 2005), «Казус Кукоцкого» — бомж (2005), «Меченосец» — отец (2006), «Группа ZETA» —Петр Косенко/«Дед» (2007-2009), «Дело было в Гавриловке» — Виссарион (2007), «Принцесса цирка» — Алексей Романов (2007), «Чемпион» — отец Тины (2008), «Палата №6» — старый главврач (последняя роль в кино, 2009).
Озвучивание ролей:
«Катала» — Алексей Греков/«Грек» (Валерий Гаркалин, 1989), «Любовь на Острове Смерти»— профессор Эрвин Бёрнер (Нодар Мгалоблишвили, 1991).
Аудиоспектакли:
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» — Федот (1988, выпущен в 2002).
Документальные фильмы и телепередачи:
«Раскрывая тайны звёзд. Алексей Жарков» («Москва Доверие», 2017);
«Алексей Жарков. Эффект бабочки» (ТВ-Центр, 2020).
«Катала» — Алексей Греков/«Грек» (Валерий Гаркалин, 1989), «Любовь на Острове Смерти»— профессор Эрвин Бёрнер (Нодар Мгалоблишвили, 1991).
Аудиоспектакли:
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» — Федот (1988, выпущен в 2002).
Документальные фильмы и телепередачи:
«Раскрывая тайны звёзд. Алексей Жарков» («Москва Доверие», 2017);
«Алексей Жарков. Эффект бабочки» (ТВ-Центр, 2020).
Источники:
https://www.culture.ru/persons/3841/aleksei-zharkov;
https://nacion.ru/476039a-akter-aleksey-jarkov-biografiya-lichnaya-jizn-prichina-smerti;
https://notstar.ru/igra-alekseya-zharkova-na-stsene-privlekla-vnimanie-psihiatra/;
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/1484/works/.
https://www.culture.ru/persons/3841/aleksei-zharkov;
https://nacion.ru/476039a-akter-aleksey-jarkov-biografiya-lichnaya-jizn-prichina-smerti;
https://notstar.ru/igra-alekseya-zharkova-na-stsene-privlekla-vnimanie-psihiatra/;
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/1484/works/.
Авторский пост
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Метки: актёры и роли имена память
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