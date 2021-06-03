Конфликт в самолёте Москва-Симферополь произошёл между молодой девушкой и семейной парой с ребёнком. Во время полёта на протяжении двух часов ребёнок пинал кресло пассажирки, сидящей спереди. Девушка сначала несколько раз вежливо просила утихомирить ребёнка, а после взорвалась.