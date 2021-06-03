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Родители беспокойного ребёнка посоветовали девушке выпить успокоительное после её жалоб

Родители беспокойного ребёнка посоветовали девушке выпить успокоительное после её жалоб (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 09:06
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   интересное   россиянка   самолёт   скандал   фото   
1773
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Пассажирка самолёта, направлявшегося из Москвы в Симферополь, устроила скандал прямо на борту. Причиной стал ребёнок, который пинал кресло девушки. Вместо того чтобы успокоить своё чадо, родители предложили девушке принять успокоительное.

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Метки: видео   дети   интересное   россиянка   самолёт   скандал   фото   
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37k
dima423 Час назад
ну и правильно взорвалась, надо было заказать колу и вылить им на голову дебилам, если не могут ребенка своего утихомирить
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17k
иванов дмитрий 8 минут назад
Один я слышу , что стюард предлагает ей другое место , где нет детей ?
но она не хочет пересаживаться.
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32k
Опаньки 10 минут назад
как я ее понимаю

яжематери и яжеотцы вообще порой не оттупляют
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814
Tashka75 14 минут назад
сочувствую девушке, 2 часа терпела...
у меня была похожая ситуация в автобусе: ехать 1 час (плюс/минус), у меня дико болела голова, сзади меня села такая же яжмамка, на руках мальчик лет 4-х. долбит и долбит ногами в спинку, я культурно сделала замечание, яжмамка ответила "он же маленький и ничего не понимает", я - "вы тоже маленькая и ничего не понимаете?" минутная пауза, слышу за спиной "ты мешаешь тете, видишь она ругается", далее ехали спокойно)))
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1k
Moon24 14 минут назад
Я бы просто врезал ему и его папаше . Если всегда сдерживаться то рано или поздно \жалеешь об этом . Есть люди которые без зуботычины не способны вести себя нормально
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13k
Booka1a 18 минут назад
надо было просто встать рядом с их креслами и тоже подолбить в спинки
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7k
trak Полчаса назад
Жалко деваху , два часа терпеть издевательства невоспитанного ребенка это жесть .
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2k
Rodaslav Полчаса назад
Надо было мамашке этого п*и*з*д*ю*ка предложить поменяться местами, чтобы на своей шкуре сука почувствовала каково это...
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8k
Lev Asriev 37 минут назад
Забавная семейка. Родители-оба "Яжематери".
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5k
Мистер Фикс 38 минут назад
Родители - люди той серии, которые себя считают пупами земли и им все обязаны. Много таких. До той поры, пока в жизни не случится мощный облом
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120
Шурман 44 минуты назад
Я так 2 недели назад летел , рядом посадили китайку с ребенком и вот весь полет то ребенок на меня ноги закидывал то бутылку с водой клал около моих ног , слава богу лететь всего 2 часа .
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120
Шурман 41 минуту назад
Кстати было еще и такое , летели Брюссель-Тенерифе так рядом сидела бельгийка с 2мя маленькими детьми и начала менять им памперсы прям в кресле , запах был такой что не передать словами , моей дочки на тот момент было 2 годика и памперсы она уже не носила , говорила катю как братик в трусиках ходить .
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1k
Кер Реев 47 минут назад
Деваха права. Если после просьб нормальным вежливым русским языком не приходит понимание, что у другого человека есть свои интересы ( в данном случае - дискомфорт от ударов в спинку сидения) не нужно обижаться на то,что человек попробует защитить свои права другим способом.
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743
Довер Иванович 48 минут назад
На самом деле заебывают. Почему люди должны терпеть?
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10k
Дядя Саша 51 минуту назад
Какой безграмотный заголовок...
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99
Дмитрий Самохин 51 минуту назад
Хорошее воспитание для мелкого говнюка. Думаю запомнит
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50
Илья 52 минуты назад
Такое ощущение , что не адекватным становится быть модно. Одна надежда на Дарвина и на его премию .
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17k
nobody® 54 минуты назад
Реклама Афобазола, понятно...
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4k
ZmeyUA 54 минуты назад
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2k
Ermolai Час назад
Ох как я ее понимаю. Для современных детей с родителями надо отдельные, "детские" рейсы делать. Еще лучше в багажном отделении их перевозить.
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7k
Alexander Час назад
"Посоветовали девушкИ"
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2k
Николай Час назад
Надо было сразу вызывать проводника, зачем ждать чуда там где его не бывает.
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