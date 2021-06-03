Пассажирка самолёта, направлявшегося из Москвы в Симферополь, устроила скандал прямо на борту. Причиной стал ребёнок, который пинал кресло девушки. Вместо того чтобы успокоить своё чадо, родители предложили девушке принять успокоительное.
Конфликт в самолёте Москва-Симферополь произошёл между молодой девушкой и семейной парой с ребёнком. Во время полёта на протяжении двух часов ребёнок пинал кресло пассажирки, сидящей спереди. Девушка сначала несколько раз вежливо просила утихомирить ребёнка, а после взорвалась.
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В порыве гнева девушка кричала на родителей, а позже пыталась бросить сумкой в них. В криках девушки слышно, что родители посоветовали ей попить Афобазол (успокоительное). Бортпроводник пытался успокоить пассажирку, но у той похоже сдали нервы.
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но она не хочет пересаживаться.
яжематери и яжеотцы вообще порой не оттупляют
у меня была похожая ситуация в автобусе: ехать 1 час (плюс/минус), у меня дико болела голова, сзади меня села такая же яжмамка, на руках мальчик лет 4-х. долбит и долбит ногами в спинку, я культурно сделала замечание, яжмамка ответила "он же маленький и ничего не понимает", я - "вы тоже маленькая и ничего не понимаете?" минутная пауза, слышу за спиной "ты мешаешь тете, видишь она ругается", далее ехали спокойно)))
Дети по дефолту не знают норм поведения, а если им не делают замечаний - считают все дозволенным, что не запретили. И это норма, в тетей не зашита программа норм поведения.
Вопрос всегда только в родителях