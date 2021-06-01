Несерьезная философия, которая серьезно работает

3. Правило взаимозависимости Ричарда

То, что вы храните достаточно долго, можно выбросить. Как только вы что-то выбросите, оно вам понадобится.



4. Закон Лермана

Абсолютно любую техническую задачу можно решить, если у вас есть деньги и время. Но проблема в том, что вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.



5. Наблюдение Этторе

Соседняя очередь в магазине всегда движется быстрее. А если вы в нее станете, то быстрее будет двигаться та, которую вы покинули.



6. Закон Мексимена

Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.



7. Закон поиска

То, что вам нужно, лежит либо на самом видном, либо в самом неожиданном месте. Поэтому не тратьте время зря и начните поиски с самого неподходящего места.



8. Принцип Питера

Человек компетентен до уровня своей некомпетентности. Чем больше вы знаете и умеете, тем сложнее вам будет дальше учиться и развиваться. Поднимаясь по карьерной лестнице, вскоре вы достигнете слишком высокого для вас уровня сложности в работе.



9. Аксиома Кана и Орбена

Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию!



10. Бритва Хэнлона

Зачастую, все, что вы считаете злонамеренностью, сделано по глупости. Поэтому не стоит напрасно винить людей в их злых намерениях, которые таковыми не являются.



11. Закон По

Шутить на острые темы необходимо с обязательным указанием на то, что это шутка, иначе все равно найдется тот, кто воспримет высказывание всерьез.



12. Четвертый закон Финэйгла

Если что-то пошло не так, то любые попытки спасти ситуацию только ухудшат ее. Так что иногда лучше все оставить как есть.



13. Закон добровольного труда Зимерги

Люди всегда готовы взяться за работу, когда в этом отпадает всякая нужда.



14. Закон Гамперсона

Ваше желание обратно пропорционально вероятности достижения желаемого результата. То есть, если вы очень спешите, то всё вокруг будет специально препятствовать вашей спешке: заест молния на брюках, ключ не будет попадать в замок, автобус будет долго стоять на остановке и останавливаться на каждом светофоре, и т.д.



15. Закон избирательного тяготения

Если что-то упадет, то скорее всего, этой вещи будет нанесен наибольший ущерб. Ведь бутерброд всегда падает маслом вниз.



16. Закон Парето

20% усилий дают 80% результата. И наоборот. Законы жизни работают только на этом соотношении.



17. Третий закон Чизхолма

Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду. А все потому, что люди разные и, соответственно, мыслят тоже по-разному.



18. Закон Оулда и Кана

Чем больше людей участвует в совещании и чем больше времени вы на него тратите, тем оно менее эффективно.



19. Закон Паркинсона

Работа будет сделана в те сроки, которые вы для нее отвели. Даже если вы можете выполнить задачу за 1 день, а поставили дедлайн до конца недели, то работа все равно будет сделана не раньше, чем намеченный срок подойдет к концу.



20. Закон Янга:

Все великие открытия делаются по ошибке.



21. Восьмое правило Фингейла:

Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого.



22. Закон научных исследований Мерфи:

В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований.



23. Закон Сегала:

Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.



24. Колбасный принцип:

Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и другое.



25. Постулат Харриссона:

На каждое действие есть равная ему противодействующая критика.



26. Закон профессиональной практики Дрю:

Кто платит меньше всех, больше всех жалуется.



27. Закон Ван Роя:

Небьющаяся игрушка полезна для того, чтобы разбивать ею другие.



28. Банановый принцип:

Если вы купили неспелые бананы, то к моменту созревания их уже не останется. Если вы их купили спелыми, бананы испортятся до того, как их успеют съесть.