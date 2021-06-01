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Несерьезная философия, которая серьезно работает

Несерьезная философия, которая серьезно работает (2 фото)

Автор:
01 июня 2021 18:34
Метки: Несерьезная   работает   серьезно   философия   
2574
2
1. Закон Хлейда
Самую сложную задачу необходимо дать самому ленивому сотруднику. Он обязательно найдет легкий и качественный способ ее решения. Ведь лентяй не будет усложнять себе жизнь и выполнит работу сразу хорошо, чтобы потом не надо было ее переделывать.
2. Закон Мерфи
Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. И из всех возможных худших ситуаций произойдет именно самая худшая.

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Метки: Несерьезная   работает   серьезно   философия   
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15  комментариев
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7k
Перст Указующий 6 часов назад
если в посте разместить провокационную картинку, то его посетят больше хомячков. Как этот закон называется?
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17
Константин Константин Час назад
друг спрашивает. азиаточка с неграми из какого фильма, кто название подскажет, или имя её?
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2k
Aleksandr Varich 2 часа назад
Зашел в надежде найти фулл... в итоге выписал парочку законов, а фула так и не нашёл ...

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2k
Aristarx 3 часа назад
Что касается бананов, точно работает.
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151
Максим Скребнев 4 часа назад
Класс! Помню, в детстве в "Юном Технике" читал...
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18
Гиви 4 часа назад
За героизмом одних - стоит долбоебизм других.
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88
Тварь 5 часов назад
Школота нашла книжку законов Мерфи?
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1M
Беспощадный критик 5 часов назад
Подобный пост появляется регулярно, только "авторы" разные!
Но только тебе пришло в голову сопроводить его такой прекрасной фотографией!
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886
azuver 5 часов назад
С законами понятно. Что с дефкой на фото, жива ?
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27k
lem02 6 часов назад
Степень ответственности обратно пропорциональна количеству подписей поставленных под документом.
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18k
Luc72 6 часов назад
Очень долго нет транспорта на общественной остановке? Закури сигаретку, тут же появится маршрутка или тралик, но придется выкинуть только что закуренную сигаретку


Простое, но действенное средство для того, чтобы научиться презирать смерть – это воскрешать в памяти тех, кто жадно цеплялся за жизнь. Чем им лучше, нежели умершим преждевременно? Лежат где-нибудь и Катилиан, и Фабий, и Юлиан, и Лепид, и им подобные, многих схоронившие, а затем погребенные и сами. Разница во времени вообще незначительна, да и при каких условиях, с какими людьми и в каком жалком теле придется провести это время! Итак, не считай все это важным. Оглянись назад – там безмерная бездна времени, взгляни вперед – там другая беспредельность. Какое же значение имеет, по сравнению с этим, разница между тем, кто прожил три дня, и прожившим три человеческих жизни?
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2k
PLT LDR 6 часов назад
Закон По
Шутить на острые темы необходимо с обязательным указанием на то, что это шутка, иначе все равно найдется тот, кто воспримет высказывание всерьез.

Этот закон опровергли... Даже если ты заранее объявишь, что это шутка, тебя обвинять во лжи, так как твоя шутка не выдерживает факт-чекинга. Кучу людей забанили за "фейк-ньюс", а они просто шутили, при чём декларировали это как просто шутка.
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42k
doker 7 часов назад
Все важные дела нужно планировать закончить перед смертью. Не важные дела делаются сразу, по мере необходимости.
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