FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4978 постов • 1076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах

30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах (31 фото)

Автор:
01 июня 2021 12:06
Сообщество : Кино
Метки: Reddit.com   забавно   идеи   моменты кино   популярные фильмы   сюжет   сюжетные дыры   фильмы   
1874
31
В сабреддите Showerthoughts можно публиковать любые идеи и мысли о кино, которые вам пришли в голову - например, о нестыковках в сюжете или каких-то мелких деталях, которые можно воспринимать по-разному. В общем, это такие "заметки на полях", которые довольно интересно читать.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Reddit.com   забавно   идеи   моменты кино   популярные фильмы   сюжет   сюжетные дыры   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
БарНалей Час назад
В советском фильме хрустальные туфельки золушке подарил паж феи. Не знаю уж как в оригинале, но по фильму все логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
IOF Минуту назад
30.
Битва за Хогварт произошла 2мая, за месяц до экзаменов. Так что может и сдавали ; )
Впрочем согласно оффициальной вики они закончили школу на следующий год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
553
D. K 13 минут назад
С момента выхода "Матрицы" в 1999 году мобильные телефоны заменили стационарные телефоны и таксофоны. А ведь это был единственный способ выйти из Матрицы, который нам показали...
Как тебе такое, Нео?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
RDen 44 минуты назад
хоспадя...что за бред...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Booka1a Час назад
"Самая футуристическая вещь во вселенной "Звездных войн", вероятно, заключается в том, что планеты всегда рассматриваются как единое целое, а не сотни стран."

так же устроены планеты во многих фантастических романах, но это довольно просто объяснить - если планета колонизировалась, то у нее изначально было одно правительство и расширение колонии просто расширяло административный аппарат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
Роман 2 часа назад
№7 - поливинилхлоридное зелье? Серьёзно?
Оборотное, оборотное зелье там было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
983
Dwarf61 2 часа назад
29. Орки просто любят постук юдишек! Во славу Горка и Морка! Ваааагхх!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото) Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Ануча Саенчарт: бюджетный азиатский косплей Ануча Саенчарт: бюджетный азиатский косплей В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши Самодельные карнавальные костюмы - дикие и прекрасные! Самодельные карнавальные костюмы - дикие и прекрасные! 25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение 25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

525150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка
5
225
Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка
Гифки
0
7
Гифки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сестра выиграла гринкард
0
15
Сестра выиграла гринкард
Вкуснейший лимонный кекс с маком и так просто готовится!
7
3
Вкуснейший лимонный кекс с маком и так просто готовится!
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Хирург показал, что будет, если ребенок проглотит батарейку (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#интересное#подборка#забавно#СССР#великобритания#криминал#война
#Юмор#картинки#прикол#люди#позитив#новости#эстетика#город#сша#природа
#история#Россия#дети#фотографии#приколы#сатира#спорт#животные#прикольные#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться