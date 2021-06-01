30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Битва за Хогварт произошла 2мая, за месяц до экзаменов. Так что может и сдавали ; )
Впрочем согласно оффициальной вики они закончили школу на следующий год.
Как тебе такое, Нео?
так же устроены планеты во многих фантастических романах, но это довольно просто объяснить - если планета колонизировалась, то у нее изначально было одно правительство и расширение колонии просто расширяло административный аппарат.