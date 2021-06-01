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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (29 фото)

Автор:
01 июня 2021 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
3358
29
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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80  комментариев
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17k
иванов дмитрий 6 часов назад
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шутки становятся все более загадочными (
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913
Alex Belarus 22 минуты назад
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Не знаю, у нас в Беларуси нет понятия "загранпаспорт". Обычный поспорт граждан на РБ уже является таковым, т.к. соответствует международному стандарту.
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913
Alex Belarus 24 минуты назад
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Ага, только и рта тоже два! Другое дело если она - академик а он - дворник...
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20k
ПаганецЪ Полчаса назад
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Судя по расцветке - скорее впопит.
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913
Alex Belarus Полчаса назад
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Скорее - контактный.
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4k
ишты 57 минут назад
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Напомнило анекдот:
Вовочка впервые сдает кровь из пальца, мама и медсестра сюсюкают, Вовочка расслабился. И тут медсестра протыкает палец! Вовочка поднимает на неё недоумённый взгляд: "Б..дь, ты чё наделала?!"
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1k
Росомаха Час назад
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Добрые дела обычно не афишируют!
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7k
Аргуша 2 часа назад
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в порно пойду сниматься
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6k
Дед Пихто 2 часа назад
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И тут входит Морозко водочки намахнуть
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146k
anthrax 3 часа назад
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А что не так с умывальником? Во всех деревнях,дачах,были такие,и до сих пор их миллионы.И очень удобно и экономно,если приходится ходить за водой в колодец.
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8k
Cornho 3 часа назад
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Опять что-то выращивать предлагают...
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10k
Karelian 3 часа назад
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Идите работать учителем на Крайнем Севере, будете отдыхать всё "лето". У нас в Карелии - 72 дня учительский отпуск.
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8k
Cornho 3 часа назад
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Кто-нибудь уже загуглил, что такое "попит"? А то мне кроме "попит" и " пожрат" в голову больше ничего не приходит.
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8k
Cornho 3 часа назад
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Дура какая-то.
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8k
Cornho 3 часа назад
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Чёт я вообще не понял. В чём прикол-то?
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1k
вася васильев 3 часа назад
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Главное - не нажраться!))))
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8k
Majul 3 часа назад
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Только мамаши-идиотки настраивают ребенка подобным образом. Ну вот нахера говорить что ребенку будет больно??? Нахера про комариков, злых теток и тому подобный бред вещать. Чем меньше ребенок ждет негатива тем лучше.
По мордам такой мамаше хлестануть за "злая тетя"
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42k
Максим Т. 3 часа назад
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14k
Мария Коненкова 3 часа назад
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И эти люди абсолютно правы. Все полезные дела - непременно на камеру и ради лайков, а не просто так. А их "развлекательный контент" для тиктока с ютюбчиком - это нассать в штаны, что ли?
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1k
вася васильев 4 часа назад
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АНЕКДОТ №270627
Первый раз я влюбился в детском саду. Она была в розовом платьице,
розовых туфельках и глупых бантиках. А я пришел сына забирать.
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3k
vorkuta-72 4 часа назад
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Нахрена время засекать? Время варки на подсознательном уровне должно считаться.
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