Странные комплименты, которые делали врачи





Поход к врачу — событие не из приятных. Сами доктора прекрасно это понимают, поэтому стараются немного разбавить атмосферу шутками или комплиментами. Пользователи Твиттера рассказали, какие приятные вещи им говорили врачи и в какой ситуации эти слова были произнесены. Фразы о прекрасном внутреннем мире после гастроскопии, красивые швы и другие комплименты — тут есть всё!





Пользователи Твиттера устроили флешмоб и рассказали, какие странные комплименты им доводилось слышать от врачей