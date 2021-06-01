Странные комплименты, которые делали врачи

Пользователи Твиттера устроили флешмоб и рассказали, какие странные комплименты им доводилось слышать от врачей.
Поход к врачу — событие не из приятных. Сами доктора прекрасно это понимают, поэтому стараются немного разбавить атмосферу шутками или комплиментами. Пользователи Твиттера рассказали, какие приятные вещи им говорили врачи и в какой ситуации эти слова были произнесены. Фразы о прекрасном внутреннем мире после гастроскопии, красивые швы и другие комплименты — тут есть всё!
Пользователи Твиттера устроили флешмоб и рассказали, какие странные комплименты им доводилось слышать от врачей
Идею предложила пользовательница под ником пирожЕнщина. Она привела примеры своих необычных диалогов с врачами, которые оценили её богатый внутренний мир и не забыли поделиться своими восторгами с пациенткой. Ну а в комментариях свои истории рассказали и другие пользователи соцсети.
Оценили по достоинству
Комплименты желудку
Гинекологи — интересные люди
Комплименты самому себе
Неожиданный комплимент
Доброе слово кому угодно приятно услышать!
Профессиональный восторг
Маленькие радости
Когда ещё такое увидишь!
Красота в глазах
Источник:
- Однажды в Сама... Саратове!
- Совершенно упоротый пост о родственниках
- Знатно пригорело: размышления о метро, с которыми трудно не согласиться
- 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора!
- Пятничный юмор: картинки, комменты, шутки
Понравилось34
- Хорошо... Хорошо... Очень хорошо...
- Что "хорошо", доктор?
- Хорошо, что у меня такого нет! ...