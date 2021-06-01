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Странные комплименты, которые делали врачи

Странные комплименты, которые делали врачи (17 фото)

Автор:
01 июня 2021 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   врачи   доктор   медик   подборка   приколы   
1759
17

Пользователи Твиттера устроили флешмоб и рассказали, какие странные комплименты им доводилось слышать от врачей.

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Метки: Юмор   врачи   доктор   медик   подборка   приколы   
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Феофан 23 минуты назад
Врач приходит к пациенту в палату с результатами анализов и, рассматривая их, говорит:
- Хорошо... Хорошо... Очень хорошо...
- Что "хорошо", доктор?
- Хорошо, что у меня такого нет! ...
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