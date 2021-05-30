Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1 "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это тренажер, вы помещаете его с внутренней стороны бедер и стараетесь сжать его, как эспандер рукой. Тренажером таким пользуются преимущественно женщины"
2. "Попав на ферму моих родственников в Ирландии, я увидел у них эту штуковину. Чем это может быть?"
Ответ: "Это сеялка для репы"
3 "Я увидела эту вещицу у своей бабушки на кухне, но понятия не имею, что это и для чего?"
Ответ: "Эта штуковина позволяет зафиксировать спичку, аккуратно чиркнуть ею и включив газ внутри духовки, зажечь его. Такими пользуются те, кто боятся обжечься"
4. "Нашла эту конструкцию на чердаке. Что это?"
Ответ: "Это старая детская игрушка в форме карусели. Ей не хватает фигурок, которые можно было бы вращать по кругу"
5. "Эта штуковина досталась мне от дедушки и отдельные ее детали можно прокручивать. Что это такое?"
Ответ: "Это вечный календарь созданный Джеймсом Г. Блейном в 1884 году"
6. "Гуляя по пляжу наткнулся на эту вещицу. Чем это может быть?"
Ответ: "Это фильтр, который попал в воду из одной из очистительных систем, после чего его прибило к берегу"
7. "Что это за антиквариат?"
Ответ: "Это старый ролик для точечного массажа"
8. "Что это за штуковина прикреплена к заднему крыльцу дома, который я недавно купил?"
Ответ: "Это приспособление позволяет одним движением сплющить жестяную банку и отправить ее в мусор или на переработку"
9. "Все, что я знаю об этой штуковине, это то, что она сделана из стекла. Что это?"
Ответ: "Это стеклянный поршень об большего старого шприца"
10. "Что это за кованное приспособление? Кто знает?"
Ответ: "Это металлическая головоломка, которой не хватает еще нескольких деталей"
11. "Что это за приспособление?"
Ответ: "С его помощью делают масло, разминая сливочную массу перед тем, как отправить ее в маслобойку"
12. "Два гибких браслета с магнитными наконечниками. Для чего они? Четвертак для сравнения"
Ответ: "Вероятнее всего, это зажимы для занавесок старого образца. Современные выглядят так:"
13. "Что это за контейнер? Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это контейнер для хранения и перевозки биологических образцов"
14. "Разбирая старые вещи, я нашла эту штуковину. Она довольно тяжелая. Чем это может быть?"
Ответ: "Это дзютте - холодное оружие японского происхождения. Ранее такими пользовались ниндзя и некоторые полицейские"
15. "В доме у моего друга мы нашли эту штуковину. Чем это может быть?"
Ответ: "Это ловушка для кротов"
16. "Что это за миниатюрный молоточек и для каких работ такой нужен?"
Ответ: "Этот молоточек нужен для игры на музыкальном инструменте под названием калимба:"
17. "Эту штуковину я нашла среди вещей моего бывшего мужа. Что это такое?"
Ответ: "Это специальный зажим, который работает вот так:"
18. "Это какой-то инструмент? Увидел его на распродаже"
Ответ: "Это гайчак - музыкальный инструмент, распространенный в Центральной Азии"
19. "Что это за штука? На ней надписи на каком-то из восточных языков"
Ответ: "Вы сфотографировали этот предмет вверх-ногами, это арабская масляная лампа"
20. "Обнаружила это в гараже своего мужа. Что это такое?"
Ответ: "Это RFID-метка, которая наверняка с помощью радиосигнала отвечала за открытие и закрытие ворот гаража"
Авторский пост
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А спросить у "родственников" религия не позволяет или IQ ???