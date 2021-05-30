Ответ: "Это тренажер, вы помещаете его с внутренней стороны бедер и стараетесь сжать его, как эспандер рукой. Тренажером таким пользуются преимущественно женщины"

2. "Попав на ферму моих родственников в Ирландии, я увидел у них эту штуковину. Чем это может быть?"