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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
30 мая 2021 22:14
Метки: вопросы   находки   ответы   
818
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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4  комментария
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204
Роман 5 часов назад
По поводу №14, в другой статье был комментарий, что это открывала для бутылок, стиллизованная под дзютте
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2k
-Buka- 2 часа назад
"Попав на ферму моих родственников в Ирландии, я увидел у них эту штуковину. Чем это может быть?"

А спросить у "родственников" религия не позволяет или IQ ???
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227
Mr.Fix 3 часа назад
молоток у калимбы для настройки
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