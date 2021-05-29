Губернаторская дочка, гадалка и 16 миллионов

Осознав, что её развели, Наталья обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Наталья Васильевна отдала женщине, которая представлялась гадалкой, 16 миллионов рублей за снятие порчи. Но жизненная ситуация не улучшилась.



А до этого наследница бывшего губернатора, якобы поругалась с возлюбленным. Федеральные СМИ предполагают, что Наталья Бочкарева пыталась вести за ним слежку, но была разоблачена. Возможно, все дело в том, что сидела женщина за рулем Maybach. Мужчина в отместку устроил дорожную погоню за ней в районе Ленинградского шоссе, прижал к крайней полосе и перекрыл движение Maybach избранницы. Затем выбежал из своего авто и с криками и угрозами проколол колесо машине.