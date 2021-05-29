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Губернаторская дочка, гадалка и 16 миллионов

Губернаторская дочка, гадалка и 16 миллионов (3 фото)

Автор:
29 мая 2021 22:22
Метки: аура   гадалка   губернатор   дочь   порча   
553
3
Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва отнесла гадалке 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры, о чём сообщают «Вести. ру».

Источник:

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Метки: аура   гадалка   губернатор   дочь   порча   
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26  комментариев
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3k
Виктор Штурмаревич 5 часов назад
Гадалке присвоить звание народной целительницы РФ.
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3k
Шура ОсЕчкин 55 секунд назад
Прочитанным, удовлетворен полностью!
Больше носогубок, тупорылых и разных!
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2
bulavochka 2 минуты назад
чучундра и пи/здарвань ...
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10k
zlopisec 13 минут назад
Так и хочется спросить: - Девушка, а Вашей маме зять не нужен?
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1k
Лёха 17 минут назад
Хорошие новости. Автор,давай ещё...
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5k
Miraton Час назад
Сочувствия не вызывает...
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−100
vasya 2 часа назад
ну и рыло
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1k
Александр Сергеевич 4 часа назад
Во всём виноват Навальный и пятая колонна! А ещё США, ЕС и Украина!
:)))))
В России нет коррупции!:))))
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6k
Serjio 4 часа назад
Сосать надо уметь даже с 16000000 что б сглазу не было.
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
я очень хорошо снимаю порчу и чищу ауру, так же бесплатно почищу чакры. Наталья Васильевна, не слушайте ни кого, обращайтесь немедленно ко мне, 160 тр и я всё сделаю, даже приеду в Москву в удобное для вас время.
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4k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Кыся 4 часа назад
Папа оставил все, кроме мозгов...
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14k
KOSTELLO 5 часов назад
Интересно, ей кто-нибудь говорил, что ее пластмассовый ипальник ужасен?
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8k
Караганда 5 часов назад
слуги народа имеют по полной этот народ.и кто туда ток не рвётся-это самое печальное.
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2
bulavochka Караганда Полминуты назад
режим пуйла первого таков ...
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8k
Караганда 5 часов назад
когда отдают 16 млн.за снятие порчи-то надо с папы начинать,там ещё губарики не бесплатные.и вопрос-а где она работает или такое понятие ей не знакомо,если папа депутат.слуги народа малёхо зажрались .
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3
Лучший Друг 5 часов назад
Гадалка - робин гуд.
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8k
Шурум-бурум 5 часов назад
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240
Дедуля 6 часов назад
Госпади, опять мукла на экране! Когда их изолировать будут даже по внешним признакам? Это ж угроза человечеству.
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