Губернаторская дочка, гадалка и 16 миллионов

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Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва отнесла гадалке 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры, о чём сообщают «Вести. ру».
Осознав, что её развели, Наталья обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
Наталья Васильевна отдала женщине, которая представлялась гадалкой, 16 миллионов рублей за снятие порчи. Но жизненная ситуация не улучшилась.
А до этого наследница бывшего губернатора, якобы поругалась с возлюбленным. Федеральные СМИ предполагают, что Наталья Бочкарева пыталась вести за ним слежку, но была разоблачена. Возможно, все дело в том, что сидела женщина за рулем Maybach. Мужчина в отместку устроил дорожную погоню за ней в районе Ленинградского шоссе, прижал к крайней полосе и перекрыл движение Maybach избранницы. Затем выбежал из своего авто и с криками и угрозами проколол колесо машине.
Наталья Васильевна отдала женщине, которая представлялась гадалкой, 16 миллионов рублей за снятие порчи. Но жизненная ситуация не улучшилась.
А до этого наследница бывшего губернатора, якобы поругалась с возлюбленным. Федеральные СМИ предполагают, что Наталья Бочкарева пыталась вести за ним слежку, но была разоблачена. Возможно, все дело в том, что сидела женщина за рулем Maybach. Мужчина в отместку устроил дорожную погоню за ней в районе Ленинградского шоссе, прижал к крайней полосе и перекрыл движение Maybach избранницы. Затем выбежал из своего авто и с криками и угрозами проколол колесо машине.
Наташкин папа, просидел в губернаторах Пензенской области 17 лет. Потом полгодика посидел в Совете Федерации сенатором и благополучно помер, оставив доченьке безбедное существование.
Настолько безбедное, что эта примечательная разве что женщина может себе позволить отвалить 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры.
Настолько безбедное, что эта примечательная разве что женщина может себе позволить отвалить 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры.
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Метки: аура гадалка губернатор дочь порча
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- снимаю
- порчу
...
Наташкин папа, просидел в губернаторах Пензенской области 17 лет. Потом полгодика посидел в Совете Федерации сенатором и благополучно помер, оставив доченьке безбедное существование. Настолько безбедное, что эта примечательная разве что женщина может себе позволить отвалить 16 миллионов рублей за снятие порчи и чистку ауры.