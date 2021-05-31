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Тест по анатомии человека: жидкости и жир

Тест по анатомии человека: жидкости и жир

Автор:
31 мая 2021 09:38
Сообщество : Наука
Метки: Тесты   анатомия   биология   тест   тест по анатомии   человек   
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Тест был создан, чтобы можно было проверить базовые знания по анатомии человека. 8 вопросов, касающихся самых разных жидкостей, а также о жире.
Что означает страшное слово "фагоцитоз"?
Что означает страшное слово "фагоцитоз"?
Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переправляют кислород
Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и дублируют другие клетки
Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твёрдые частицы

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Лимфа...
Лимфа...
представляет собой прозрачную вязкую желтоватую жидкость, в которой нет эритроцитов, но много лимфоцитов
представляет собой прозрачную вязкую желтоватую жидкость, в которой нет тромбоцитов, но много эритроцитов
представляет собой прозрачную вязкую желтоватую жидкость, в которой нет лимфоцитов, но много амёбоцитов

Источник:

Какой вид жира развит у новорождённых и у животных, впадающих в спячку?
Какой вид жира развит у новорождённых и у животных, впадающих в спячку?
Белая жировая ткань
Бурая жировая ткань
Красная жировая ткань
Серая жировая ткань

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Трахеобронхиальный секрет...
Трахеобронхиальный секрет...
Обладает бактерицидным эффектом
Выполняет главную функцию в пищеварительном процессе
Участвует в процессе фильтрации озона и углекислого газа
Не существует

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Какой секрет выделяется в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении?
Какой секрет выделяется в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении?
Экссудат
Эксбудат
Экстудат

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Какая кровь характерна не только для человека, но и прочих позвоночных?
Какая кровь характерна не только для человека, но и прочих позвоночных?
На основе гемэритрина
На основе гемоглобина
На основе гемоцианина

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Как называется состояние крови в результате обезвоживания?
Как называется состояние крови в результате обезвоживания?
Гидрокоз
Эксикоз
Гидрофобоз

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У человека кровь образуется в пейеровых бляшках тонкой кишки, лимфатических узлах, селезёнке, тимусе, но в основном здесь...
У человека кровь образуется в пейеровых бляшках тонкой кишки, лимфатических узлах, селезёнке, тимусе, но в основном здесь...
Печени
Печени
Позвоночнике
Эпидермисе
Костном мозге

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   анатомия   биология   тест   тест по анатомии   человек   
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bosayk 48 минут назад
2 - и это реально мои знания в этой сфере, потому что вообще никчемные факты никуда не нужные в жизни
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