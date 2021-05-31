Тест по анатомии человека: жидкости и жир

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Тест был создан, чтобы можно было проверить базовые знания по анатомии человека. 8 вопросов, касающихся самых разных жидкостей, а также о жире.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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