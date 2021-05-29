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Космический мусор повредил дистанционный манипулятор на МКС

Космический мусор повредил дистанционный манипулятор на МКС (3 фото + 2 видео)

Автор:
29 мая 2021 13:52
Сообщество : Космос
Метки: CSA   nasa   космический мусор   манипулятор   мкс   пробоина   
834
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Несмотря на пробоину, устройство работает штатно.

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Метки: CSA   nasa   космический мусор   манипулятор   мкс   пробоина   
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88k
сапер Водичка 59 минут назад
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Russo Turisto 8 минут назад
Нет, это не мусор, вся эта хрень на орбите бешеных денег стоит. А теперь это видите ли мусор.
"NASA с 25 февраля подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Цена доставки за 1 кг выросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращения на Землю с $6 тыс. до $40 тыс. За час пребывания на МКС астронавта, который будет заниматься коммерческими экспериментами, нужно будет платить не $17,5 тыс., а $130 тыс."
Вот и считайте сколько там"мусора" летает.
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
80 лет срали, а терь удивляются...
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10k
Bill Час назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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14k
vikklu 2 часа назад
Это лишь показывает, как беззащитны мы в космосе. Как креветка после линьки. Достаточно небольшого камня (не дай Бог), чтобы весь наш пафос, какие мы мол крутые, развеялся как пыль, как утренний туман.
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2k
Ertin 2 часа назад
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