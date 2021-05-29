Космический мусор повредил дистанционный манипулятор на МКС

Несмотря на пробоину, устройство работает штатно.
Космический мусор оставил небольшую пробоину на одном из сочленений канадской передвижной обслуживающей системы Canadarm-2 на МКС. Специалисты "Канадского космического агентства" (CSA) зафиксировали попадание неизвестного объекта в манипулятор еще 12 мая.
Однако детально изучить повреждение совместно с экипажем НАСА им удалось только вчера. И они пришли к выводу, что частичка космического мусора не нанесла серьезного урона - манипулятор продолжает работать в штатном режиме. Но на небольшом участке серьезно повреждена часть теплозащитного покрытия, состоящего из 19 слоев высокопрочного углеродного термопластичного волокна.
CSA сообщило, что продолжит использовать робототехническое устройство для запланированных и текущих задач и будет тщательнее следить за состоянием манипулятора, особенно на сегментах 17-метровой стрелы.
Канадская передвижная обслуживающая система Canadarm-2 работает на МКС с 2001 года. Манипулятор является основным элементом для обслуживания внешней поверхности станции, замены оборудования, транспортировки грузов, космонавтов и ловли кораблей для их пристыковки к МКС. Манипулятор может управляться как с Земли, так и под руководством экипажа станции.
Один из примеров работы Canadarm-2:
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Сейчас CSA работает над созданием следующего поколения манипулятора - Canadarm-3. Он будет использоваться на лунной орбитальной платформе НАСА Lunar Gateway. Уникальность нового манипулятора в том, что он будет работать автономно при помощи искусственного интеллекта.
Примерно так будет выглядеть работа Canadarm-3 на орбитальной платформе
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"NASA с 25 февраля подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Цена доставки за 1 кг выросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращения на Землю с $6 тыс. до $40 тыс. За час пребывания на МКС астронавта, который будет заниматься коммерческими экспериментами, нужно будет платить не $17,5 тыс., а $130 тыс."
Вот и считайте сколько там"мусора" летает.
А ещё съел кто-то летучую мышь...