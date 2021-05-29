Космический мусор повредил дистанционный манипулятор на МКС

Космический мусор оставил небольшую пробоину на одном из сочленений канадской передвижной обслуживающей системы Canadarm-2 на МКС. Специалисты "Канадского космического агентства" (CSA) зафиксировали попадание неизвестного объекта в манипулятор еще 12 мая.

Однако детально изучить повреждение совместно с экипажем НАСА им удалось только вчера. И они пришли к выводу, что частичка космического мусора не нанесла серьезного урона - манипулятор продолжает работать в штатном режиме. Но на небольшом участке серьезно повреждена часть теплозащитного покрытия, состоящего из 19 слоев высокопрочного углеродного термопластичного волокна.