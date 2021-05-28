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Сидел в засаде Карацупа

Сидел в засаде Карацупа (4 фото)

Автор:
28 мая 2021 23:14
Метки: интересно   история   люди   
624
4

Самый известный пограничник всех времен и народов это Никита Карацупа.

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Метки: интересно   история   люди   
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14k
Corvus Corax 10 часов назад
Много читал в детстве про него...
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53
Юденич 3 часа назад
Очередной герой советской пропаганды, которому повезло попасть на глаза прессы. Пограничник исполнял свои обязанности согласно Устава, что нигде героизмом не считается. Но стране нужны были ГЕРОИ.
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