Сидел в засаде Карацупа

Он родился в 1910 году. Когда малышу было три года, его семья переехала в Казахстан. Не выдержав долгой и трудной дороги, умер отец. Мать пыталась поднять хозяйство, скупала и продавала скот, но тоже вскоре умерла. Старший брат и сестра сдали шестилетнего Никиту в детский дом. А сами разбежались – брат вернулся на Украину и вскоре сгинул в махновцах, сестра вышла замуж и тоже пропала. В шесть лет малыш остался полным сиротой. Он сбежал из детдома и бродил беспризорником по казахским степям, прося милостыню. Но не воровал – был в душе у мальчика твердый стержень честности. На его счастье приглянулся он местному баю – пусть маленький и щупленький, зато шустрый и быстрый, а, главное, честный. Нанял он мальчишку пасти отару овец. Смешно и трогательно было смотреть – маленький пастушок лишь на голову был выше своих подопечных. Овцы обступают мальчишку со всех сторон, и он, как самый сильный, самый разумный, должен их оберегать. Пожалел незадачливого пастушонка старик чабан, пасший скотину неподалеку, и подарил Никите маленького щенка.

– Вот тебе Дружок, – говорил чaбaн, отдавaя щенка. – Помощник.

Объяснил, как щенка воспитывать, чтобы он привязался и слушался, умел выполнять команды. Ведь собака для чабана – первый и самый верный друг. Обычно у каждого пастуха не менее пяти собак. Когда нападают волки, чабан с тремя псами бросается на них, а оставшиеся по-прежнему охраняют отару.

Слова старика упали на благодатную почву. Никита Карацупа был не просто талантливым собаководом и дрессировщиком, он понимал животных, особенно собак, как никто другой.

Забегая вперед, расскажем, что когда он стал офицером, то частенько звонил по телефону… своим собакам. Невероятно, но факт – те выполняли команды хозяина, не видя его! Это было какое-то родство душ.

Какой породы была та самая первая собака Карацупы неизвестно. По воспоминаниям самого Никиты Федоровича, скорее всего, это была обычная дворняга, но с большой примесью крови казахского тобета. Маленький щенок сам еще боялся волков, но самоотверженно бросался на них, пугая звонким лаем.

«Я быстро освоил приемы дрессировки, сообразил, в чем тут дело, как установить эту связь – между приказом и выполнением, когда нужно лакомство дать, а когда проявить строгость и наказать. Старый пастух был опытным дрессировщиком, но и он удивился, как быстро мой Дружок стал ученой собакой. Увидев, что пастуху с таким помощником и легче и надежнее, особенно по ночам, я приобрел и воспитал еще трех щенков».

Так жил и рос Никита Карацупа в степи, наедине с природой и животными – пас овец, помогал красным партизанам, когда вырос, то стал работать заведующим магазином райпотребсоюза, но быстро оставил эту должность, поскольку призвания к торговле не нашел.

Однажды в поселок, где он жил, на побывку приехал пограничник. Он много рассказывал о том, как охраняют границу в Карелии. Никита познакомился с воином, и тот даже подарил ему первую книгу по кинологии – «Полицейская собака». И когда в 1932 году парень пошёл в армию, то настоял на том, чтобы служить в погранвойсках. Правда, поначалу его не хотели принимать, мол, слишком мал ростом. Однако упрямый юноша добился своего. «Нарушитель не заметит», – говорил он.

Командиры заметили, что красноармеец Карацупа отлично умеет находить общий язык с лошадьми и собаками. Его направили в Дальневосточную окружную школу служебного собаководства пограничной и внутренней охраны НКВД.