В Адлере владелец отеля и гость подрались в бассейне

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Конфликт начался со словесной перепалки. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько мужчин избивают гостя сперва в бассейне, а затем и возле него.
После неравного боя постояльцу потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.
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Не будет в Сочи цивилизованного отдыха. И проблема не в строительстве или коротком сезоне. Просто там бизнесом занимаются в основном "хозяева жизни", считающие, что конкуренции не существует и не приедет один, значит его заменит другой постоялец. Так что о качестве можно не думать. А уж призывы местного населения не приезжать в курортный город, так это и вовсе за гранью.