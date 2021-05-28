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В Адлере владелец отеля и гость подрались в бассейне

В Адлере владелец отеля и гость подрались в бассейне (1 фото + 2 видео)

Автор:
28 мая 2021 15:14
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Адлер   бассейн   видео   драка   сочи   
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Конфликт начался со словесной перепалки. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько мужчин избивают гостя сперва в бассейне, а затем и возле него.

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Метки: 360подмосковье   Адлер   бассейн   видео   драка   сочи   
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11  комментариев
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2k
Максим 2 часа назад
Сдаётся мне, что казино открывается и принимаются ставки. На красное я бы не поставил.
Не будет в Сочи цивилизованного отдыха. И проблема не в строительстве или коротком сезоне. Просто там бизнесом занимаются в основном "хозяева жизни", считающие, что конкуренции не существует и не приедет один, значит его заменит другой постоялец. Так что о качестве можно не думать. А уж призывы местного населения не приезжать в курортный город, так это и вовсе за гранью.
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7k
Barachek_Obachek 2 минуты назад
Он просто хотел, чтобы постоялец пожил ещё немного у него.
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2k
ддт Полчаса назад
А по моему все просто как дважды два. Пьяное быдло= постоялец выхватил от (возможно не от совсем трезвого) хозяина!
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285
BHU1004 Час назад
Раньше любил посещать и адлер и сочи и геленджик, но после 17-го года в этот гадюшник ни ногой! Кругом моджахеды, сидят на лавках в своих саванах и надрачивают на полуголых телок, далее клоуны ряженые в папахах, и непереносимая вонища кругом!
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327
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Это Шоу догадок? Просто за базар ответил!
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5k
Дельфин Красивый Час назад
хозяин армянин?
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−95
detective Час назад
быдлокурорт
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зачастую бывают такие постояльцы, что порой можно и солидаризироваться с хозяином.
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6k
insaider 2 часа назад
Интересно было узнать мнение экспертов.
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