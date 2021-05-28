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Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ»

Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ» (5 фото)

Автор:
28 мая 2021 00:03
Метки: актеры   история фильма   кино   
257
5

В 2000 году на экраны вышла замечательная отечественная армейская комедия Романа Качанова «ДМБ», ставшая, несмотря на специфический солдатский юмор. Одной из самых любимых у зрителей. Многие цитаты моментально после выхода фильма ушли в народ.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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5  комментариев
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1k
vit34 3 часа назад
Весь на цитаты .
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131
Евгений Демидов 3 минуты назад
Командиры в кустах не слабятся!
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46k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
отличный фильм. и вполне патриотичный.
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7k
amrita 3 часа назад
КОМЕДИЯ.... с сюжетом.
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14k
Поручик 3 часа назад
Из серии "показалось": "Рагули, но смотрели"

Фильм, кстати, реально ГОДНЫЙ, "на цитаты разобранный"
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