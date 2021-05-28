Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ»

В 2000 году на экраны вышла замечательная отечественная армейская комедия Романа Качанова «ДМБ», ставшая, несмотря на специфический солдатский юмор. Одной из самых любимых у зрителей. Многие цитаты моментально после выхода фильма ушли в народ.
А ведь снять хороший фильм в России в те годы было явлением исключительным, ведь кино наше почти не смотрели, да и снимали мало хорошего. Кроме этого, кинотеатров было на порядок меньше, чем сейчас, поэтому отбить кассу было крайне сложно. Поэтому отечественный кинематограф в то время особых перспектив не имел.
Бюджет фильма «ДМБ» составил всего 120 тысяч долларов, а значит, ставка была на сюжет, юмор и игру актеров, ни о каких трюках и спецэффектов речи не шло. Главные роли исполнили актеры талантливые, но малоизвестные. Хотя несколько второстепенных ролей достались опытным советским артистам, в числе которых Александр Белявский и Виктор Павлов, Сергей Арцибашев. Здесь сыграли небольшие роли молодые Алексей Панин и Иван Охлобыстин, который также выступил соавтором сценария. А пожилого армейца сыграл известный композитор Владимир Шаинский
Главные герои Пуля, Бомба и Штык – это собирательные образы, которых можно встретить во многих частях – немного анекдотичные, порой вызывающие сочувствие, но главное – настоящие. Сегодня бы такой сюжет больше подошел для комедийного мини-сериала или даже скетчкома, но тогда был снят полнометражный фильм.
Времени для съемок в настоящей военной части было совсем немного, поэтому большую часть фильма сняли всего за 18 дней. Обходились совсем небольшим количеством техники, и режиссер практически выступал в роли одного из операторов, не имея отдельных мониторов.
Каптера Геру Либермана сыграл сам режиссер, который произнес самый знаменитый монолог о суслике. Правда, озвучил его героя другой актер. Всем запомнились его слова6 «Суслика видишь? Вот и я его не вижу. А он есть».
Как только не ругали фильм после выхода: на отсутствие патриотизма (все-таки про армию снимали), за примитивный сюжет, за серость в кадре. Но зрителями фильм был принят на «ура» и даже получил несколько зарубежных премий.
В 2001 году было снято сразу три продолжения. Однако снимали их другие люди, хотя тематика была схожая. Ни одно из продолжений не стало таким популярным, как первая часть – все они вышли сразу на видеокассетах.
Источник:
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Фильм, кстати, реально ГОДНЫЙ, "на цитаты разобранный"