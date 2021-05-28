Ругали, но смотрели: как снимали фильм «ДМБ»

Главные герои Пуля, Бомба и Штык – это собирательные образы, которых можно встретить во многих частях – немного анекдотичные, порой вызывающие сочувствие, но главное – настоящие. Сегодня бы такой сюжет больше подошел для комедийного мини-сериала или даже скетчкома, но тогда был снят полнометражный фильм.

Времени для съемок в настоящей военной части было совсем немного, поэтому большую часть фильма сняли всего за 18 дней. Обходились совсем небольшим количеством техники, и режиссер практически выступал в роли одного из операторов, не имея отдельных мониторов.