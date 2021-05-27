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Огни Сергея Сотникова

Огни Сергея Сотникова (4 фото)

Автор:
27 мая 2021 13:02
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: авиация   история   люди   происшествия   
842
4
11 лет назад терпящий бедствие лайнер сел в северной тайге на забытый аэродром
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Метки: авиация   история   люди   происшествия   
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8  комментариев
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4k
Бу 3 часа назад
Дай бог ему здоровья.
РеАльно спас людей.
...что за изверги минусят ?(
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5k
ваня панкин 42 минуты назад
мое почтение этому человеку... здоровья ему отменного!!!
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14k
Alex ASK 2 часа назад
Улетая, попрощались, покачав крыльями

Ссылка www.youtube.com
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Хороший пост, добрый! Спасибо.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
у меня тетя была на борту в составе экипажа ,рассказывала что [мат] пришел уже мысленно попрощалась со всеми, дам действительно не было электричества, чудом сели, наградили орденом мужества
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14k
KOSTELLO 3 часа назад
Мужик, конечно молодец, тут без вопросов.
Но никогда не стоит забывать, что - ГЕРОИЗМ ОДНИХ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ БЕЗОЛАБЕРНОСТИ ДРУГИХ
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26k
Антон 3 часа назад
Все хайп словили - СМИ, власть. И благополучно забыли. Потому что возрождать в наше время - это деньги. А их лучше хранить в западных банках, чем в виде инфраструктуры, видимо...
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