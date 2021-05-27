Огни Сергея Сотникова

Сергей Михайлович - очень скромный человек. Он устал от своей славы. Но я его уговорил на встречу. Я тоже в этих местах разбивался на самолете. Кстати, с летчиком Талановым. Короче, было о чем поговорить.



Отец его Михаил Степанович Сотников всю жизнь занимался лесозаготовками в Башкирии. Прокладывал узкоколейки в лесу. Прошел долгий трудовой путь. Мама Мария Григорьевна работала диспетчером в "Башлесе". Сережа мечтал о небе с детства, как Гагарин. Бредил самолетами. И подал документы в знаменитое Оренбургское летное училище, которое, как вы догадались, заканчивал сам Юрий Гагарин. Но здоровье подвело. Тогда ему посоветовали Егорьевское авиационно-техническое училище. Там знания и смекалка так же важны. А по здоровью есть допуск. В истребители не прошел, так все равно при небе.



Окончил училище и прибыл в Ижму - стратегический авиаузел. Там в день отправляли по 10 рейсов. Есть такой старый черно-белый фильм "Разрешите взлет". Про малую авиацию в середине застоя. Загуглите и посмотрите. Авиация тогда была стержнем нашего общества, особенно в глубинке. Можно было смело вывешивать лозунг "Коммунизм есть советская власть плюс авиация!" В каждый аул, в каждое село и поселок городского типа, если не было дороги, прилетал или "кукурузник", или "Ми-2". Вспомните "Мимино"! А теперь Сотников от неба отлучен. Пенсия. Идем по улице Ижмы. Кругом улыбки. Улыбаются не мне - Сотникову. Даже дежурная в единственной гостинице, узнав, что я к Михалычу, выделила мне самый лучший номер.



Приехали на аэродром. Ржавые ворота. Сотников выходит из своей "Гранты". Открывает замок. Ни души. Едем медленно через покосившиеся сараи, которые когда-то были складами, через заброшенную метеостанцию, из которой торчит закопченная труба. Наконец, вертолетная площадка с посадочными огнями. Она готова принять вертокрылые машины, как только наступит распутица. А дальше - рулежка и та самая бетонка, упирающаяся в лес. - Конечно, обидно, - говорит Сотников. - Обещали возродить аэропорт. Я ждал, ждал. И вот уже на пенсии. Мой преемник Дима Канев на вертолетной площадке два раза в год продает билеты, регистрирует пассажиров и почту. Ну и следит за "квадратом" - вертолетной площадкой. А на десятилетие посадки "Тушки" ко мне прилетели друзья. На своих самолетах. "Сессны" летели со всех краев, где мои однокашники по училищу обитают. Для них я опять вышел на полосу с бензокосой. 400 метров очистил. Все приземлились. Отметили как полагается.



Друзья выбились в состоятельные. Содержать собственный самолет не многим под силу. Но не забывают однокашника. Прилетели из разных краев. Только чтобы обнять захолустного героя. К черту дорогой бензин, к черту моточасы. Объятия с неба - это особый шик. Летчики поймут. Да и кто тут больше состоялся? Тот, кто купил "мерс" или тот, кто спас терпящие бедствие души?



Кто тут больше состоялся? Кто купил "мерс" или тот, кто спас терпящие бедствие души?

- А командир корабля Новоселов прилетел?



- Нет, конечно. Он сейчас очень занят. Герой все-таки. Но позвонил, поздравил. Хороший разговор по телефону был.