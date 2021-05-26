Недалекое прошлое

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Уничтожение банкнот Грозненского банка, 1995 год
3.
Одна из самых трагичных фотографий нулевых: поднятая со дна АПЛ «Курск»
4.
В 2004 году украинец Андрей Шевченко стал лучшим футболистом на планете.
5.
Илья Олейников и Юрий Стоянов на отдыхе за границей, 1996 год
6.
Стив Джобс демонстрирует персональный компьютер NeXTstation, Сан–Франциско, 1990 год
7.
Актерская труппа «Криминального чтива» и режиссёр Квентин Тарантино
8.
Дэвид Скотт выходит в открытый космос из корабля Аполлон-9. 1969 г.
9.
Михалков, Зюганов и Тарантино! В 2004 году
10.
Peдкоe фoтo самолета, летящего в Башни Близнецы. 11.09.01
11.
На съемках фильма «Парк юрского периода», 1992 год, США
13.
Натали Зиа — американская телевизионная актриса, 2005 г.
14.
Счастливая бабушка с лучшей марихуаной в округе. Калифорния, 1973 год.
15.
Роман Абрамович, 2001 год
16.
Американская модель Мэрилин Ланге, 1970-е
17.
обзон в гостях у друзей–сепаратистов, Басаева и Закаева. 1994 год
18.
Келли Монако - американская телевизионная актриса и фотомодель, 2000 г.
19.
Светлана Савицкая — первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос 25 июля 1984 года
20.
Брюс Ли обучает Шерон Тейт боевым искусствам
21.
Приветствие на Таймс-сквер в честь визита Михаила Горбачева. Нью-Йорк. США. 1988 год
22.
Спящие астронавты NASA, МТКК «Челленджер». 1983 год
23.
Игры во время войны, Сараево, Босния, 1995г.
24.
Проезд "зайцем". Барселона, 1950 г.
25.
Две девушки ремонтируют свою машину, 1935 г.
26.
Персики. Париж. 2003. Автор Эллен фон Унверт.
27.
Рисковые 60-е годы прошлого века
28.
Аннa Политковская, Станислав Маркелов, Наталья Эстемирова. Грозный, 2005 год, здание суда.
29.
19-летняя принцесса Диана, принц Чарльз и королева Елизавета II, 1980 год
30.
Моника Белуччи и спагетти
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