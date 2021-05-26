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Шалость, продуманная до мелочей

Шалость, продуманная до мелочей (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 17:23
Метки: Мстислав Ростропович   друзья   музыкант   
1045
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1
Мстислав Ростропович был неисправимым шутником, причем мэтр признавался, что идеи многих его выходок хранились годами, пока не представится случай. А уж воспользоваться случаем и подстроить проказу Мстислав Леопольдович умел виртуозно.
Вот одна из историй, записанная друзьями музыканта с его собственных слов.

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Метки: Мстислав Ростропович   друзья   музыкант   
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31
Pterocactus 2 часа назад
Гнида казематная.
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9k
Вася 2 часа назад
я так хохотался
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4k
Дмитрий Григорьев 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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277
BHU1004 5 часов назад
Я думал это рамштайн ))
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277
BHU1004 Schandmaul Час назад
один из
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3k
Борис Карабанов 5 часов назад
Шутник... Вишневская тоже большая шутница...
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