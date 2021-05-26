Шалость, продуманная до мелочей

Три больших друга и партнеры по сцене на обложке общего диска: Айзек Стерн, Мстислав Ростропович и Жан-Пьер Рампаль



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Организаторы юбилея пригласили Ростроповича принять участие в поздравлении, тот согласился, но на условии, что его приезд будет в большом секрете. Идея розыгрыша сразу закрутилась у мэтра в голове и мгновенно стала обрастать обстоятельствами, которые надо было четко подстроить.



Ростропович попросил, чтобы его выступления не было в программе, и вообще, чтобы было объявлено, что он не сможет приехать. И что он прилетит заранее, и пусть его встретят и разместят отдельно, и пусть еще в его секретную гостиницу к нему придут портниха из театра и сапожник, изготавливающий пуанты, снять мерки.



Бог знает, что подумали организаторы – но их согласие было немедленно получено, и все условия выполнены безукоризненно. В секретной гостинице портной принял заказ на пуанты 43-го размера, а портниха – на пачку и трико, еще Ростропович попросил театральную диадему и головной лебединый убор.



Дело в том, что по замыслу организаторов Ростропович должен был исполнить на виолончели в сопровождении оркестра «Лебедя» Сен-Санса из его сюиты «Карнавал животных». А перед этим номером американский актер Грегори Пек рассказал бы гостям историю встречи юбиляра Айзека Стерна с его женой Верой, которая тоже, конечно, была среди приглашенных.



Грегори должен был сравнить Веру Стерн с лебедушкой, произнеся проникновенные и романтичные слова: «И он увидел этого белого лебедя.... И он в него влюбился... И соединился с ним на всю жизнь». И дальше по замыслу сценариста Ростропович играл бы Сен-Санса.



И вот что за шалость была задумана у маэстро.



Он договорился с аккомпанирующим ему пианистом, что тот будет играть первые такты «Лебедя» до тех пор, пока не услышит, что виолончель вступила – пусть эти такты играются по кругу хоть полчаса. А с концертмейстером договорились, что виолончель будет заранее подготовлена на сцене.