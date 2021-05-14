Объявлена дата выхода спецвыпуска "Друзей"

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Стало известно, что "воссоединение", которого так долго ждали поклонники сериала "Друзья", случится на канале HBO Max 27 мая. Речь о специальном выпуске с участием шести главных героев популярного телешоу. В программе также примут участие некоторые приглашенные звезды - Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, Леди Гага, Кит Харингтон и другие. Это должно быть интересно!
Формат спецвыпуска, предположительно, - воспоминания о съемках, рассказы о том, как сложились судьбы актеров, и в какой-то момент скетчи с вхождением в роль. Очень хочется опять увидеть любимых персонажей и услышать их шуточки!
13 мая был опубликован тизер программы, в котором мы видим шестерых актеров со спины. Это Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Они идут рука об руку по студии под звуки музыкальной темы из сериала "Друзья", которую узнают все, кто хоть раз его смотрел.
"Это официально! Премьера #FriendsReunion состоится 27 мая на @HBOMax - мы страшно волнуемся!", - написала Дженнифе Энистон в своем Instagram-аккаунте.
Кортни Кокс также не смогла сдержать эмоций: "Такое не происходит каждый год или даже каждые 10 или 15 лет. Я так счастлива, что у меня появилась возможность воссоединиться с моими друзьями... и это было лучше, чем когда-либо".
"Это официально! Премьера #FriendsReunion состоится 27 мая на @HBOMax - мы страшно волнуемся!", - написала Дженнифе Энистон в своем Instagram-аккаунте.
Кортни Кокс также не смогла сдержать эмоций: "Такое не происходит каждый год или даже каждые 10 или 15 лет. Я так счастлива, что у меня появилась возможность воссоединиться с моими друзьями... и это было лучше, чем когда-либо".
Мэттью Перри сделал анонс в соцсетях: "Мы вернулись! Премьера #FriendsReunion состоится 27 мая на @HBOMax. Что вас больше всего волнует?"
Лиза Кудроу сказала просто: "Это серия, в которой мы, наконец, собираемся вместе". Мэтт Леблан был немногословен: "Так приятно видеть вас всех". Дэвид Швиммер упомянул Мэтта: "Наконец-то! Получил удовольствие от встречи со всей командой и отлично вздремнул с Лебланом".
Лиза Кудроу сказала просто: "Это серия, в которой мы, наконец, собираемся вместе". Мэтт Леблан был немногословен: "Так приятно видеть вас всех". Дэвид Швиммер упомянул Мэтта: "Наконец-то! Получил удовольствие от встречи со всей командой и отлично вздремнул с Лебланом".
Список приглашенных звезд: неплохая собралась компания!
Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Джеймс Корден, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Эллиотт Гулд, Ларри Ханкин, Кит Харрингтон, Минди Калинг, Томас Леннон, Кристина Пиклз, Том Селлек, Джеймс Майкл Тайлер, Мэгги Уилер, Риз Уизерспун, Малала Юсуфзай.
Трое из списка гостей были приглашенным звездами в оригинальном сериале. Риз Уизерспун сыграла младшую сестру Рейчел Грин, Эллиотт Гулд исполнил роль Джека Геллера, отца Моники и Росса, а Том Селлек играл возлюбленного Моники, доктора Ричарда Бёрка.
Трое из списка гостей были приглашенным звездами в оригинальном сериале. Риз Уизерспун сыграла младшую сестру Рейчел Грин, Эллиотт Гулд исполнил роль Джека Геллера, отца Моники и Росса, а Том Селлек играл возлюбленного Моники, доктора Ричарда Бёрка.
Режиссером и исполнительным продюсером спецвыпуска стал Бен Уинстон. Ему помогали исполнительные продюсеры Кевин Брайт, Марта Кауффман и Дэвид Крейн.
Съемки спецвыпуска проходили в течение трех дней в апреле этого года. Первоначально и съемки, и выход программы планировались на 2020-й год, но пандемия внесла свои коррективы.
Известно, что съемки проводились в том же павильоне той же студии Warner Bros. Studios, где снималось оригинальное шоу.
Воссоздали и диван, и фонтан! Также в съемках принимала участие живая аудитория - зрители-статисты.
Мэттью Перри во время съемок опубликовал было в Instagram снимок из гримерной с подписью "Несколько секунд до того, как я съем кисть для макияжа. Не говоря уж о том, что воссоединюсь с моими Друзьями", но быстро ее удалил (спойлерить в шоу-бизнесе не положено!).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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