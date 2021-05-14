Объявлена дата выхода спецвыпуска "Друзей"

13 мая был опубликован тизер программы, в котором мы видим шестерых актеров со спины. Это Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Они идут рука об руку по студии под звуки музыкальной темы из сериала "Друзья", которую узнают все, кто хоть раз его смотрел.



"Это официально! Премьера #FriendsReunion состоится 27 мая на @HBOMax - мы страшно волнуемся!", - написала Дженнифе Энистон в своем Instagram-аккаунте.



Кортни Кокс также не смогла сдержать эмоций: "Такое не происходит каждый год или даже каждые 10 или 15 лет. Я так счастлива, что у меня появилась возможность воссоединиться с моими друзьями... и это было лучше, чем когда-либо".