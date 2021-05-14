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Объявлена дата выхода спецвыпуска "Друзей"

Объявлена дата выхода спецвыпуска "Друзей" (11 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 12:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: HBO   анонс   воссоединение   друзья   сериал Друзья   спецвыпуск   телепрограмма   шоу бизнес   
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Стало известно, что "воссоединение", которого так долго ждали поклонники сериала "Друзья", случится на канале HBO Max 27 мая. Речь о специальном выпуске с участием шести главных героев популярного телешоу. В программе также примут участие некоторые приглашенные звезды - Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, Леди Гага, Кит Харингтон и другие. Это должно быть интересно!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: HBO   анонс   воссоединение   друзья   сериал Друзья   спецвыпуск   телепрограмма   шоу бизнес   
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2  комментария
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22k
Батончик с маком 16 минут назад
Пофиг. Гораздо интереснее про Санта Барбару. Как там дела, Хосе Игнасио победил Сиси Кэпфела на фазенде просто Марии....
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8k
kaboza 21 минуту назад
птыть слава маркасам миновал этот недоюмор, "Чернобыль" от HBO очень порадовал..
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