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Страна на снимках Николая Боброва. Часть 3

Страна на снимках Николая Боброва. Часть 3 (26 фото)

Автор:
26 мая 2021 16:46
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: СССР   история   фото   
541
26
Фоторепортаж из прекрасного далёко...
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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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814
Беглый раб 2 часа назад
Вот это я понимаю. А то всякие гандоны все время лепят фотки горбачевской перестройки, когда в ожидании новых цен все по карточкам было и пустые прилавки.

Жаль только ЧБ фотки. Как будто жизнь была мрачная, а реально жизнь была гораздо больше цветная! по своему детству в Союзе помню.
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
запах и прохладу магазинов никогда не забуду...
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
Давно уже развенчали, сначала, когда их отлавливали, спустившихся с гор за солью, и выдавали паспорта они прибавляли себе лет, дабы в армию не замели, а потом, за взятку паспортистам ещё добавляли что бы пенсию получать. по сути ему 80-90 лет
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