Страна на снимках Николая Боброва. Часть 3

Фоторепортаж из прекрасного далёко...
1967. «Рыба». В магазинах изобилие продуктов и широкий выбор, 50-летие Марийской АССР, г. Йошкар-Ола
1967. Сладости. В магазинах изобилие продуктов и широкий выбор, 50-летие Марийской АССР, г. Йошкар-Ола
1964. Пикник, Псковская область
1965. Продавщица Зоя Коноплева. В магазине, поселок Ухта
1968. «В школу». Весна, Колхоз имени Суворова, Черновицкая область
1969. Рассказ об Освенциме, Бельцы
1970. Вот такой была будущая мировая знаменитость, народная артистка СССР, золотой призер Международного конкурса, солистка балета Большого театра СССР Надежда Павлова
1970. Зима в Сибири. Томская область
1970-е. «Хлеб - всему голова», Мироновка
1973. Кружево Томских улиц
1975. Суда на подводных крыльях. Москва
1977. Старейший житель Земли - Меджид Орудж оглы Агаев, ему 143 года, среди родных, октябрь
1978. Директор школы рабочей молодежи Нина Ивановна Котлярчук. Из магазина. Поселок Звездный, БАМ
1979. Завод «Надежда Таймыра», Норильск
1979. Полуостров Таймыр, Тундра
«Давай закурим!». Шахтер из Чегдомыни, Бурейский угольный бассейн
1980. Осетия. Сталин, По горной дороге в Цей
1980. Первое дыхание зимы, Колхоз Святозерский, Карелия
1982. Накануне полярной ночи, Мурманск
1984. «Наш дед в День Победы». Участник парада Победы в 1945 году, Герой Социалистического труда, рабочий-строитель Александр Морозов, г. Смоленск
1984. Мастер-плетельщик Александр Погодин. Так вяжут из ивы только в Ярославле
1991. Москва. Очередь за молоком
1991. Москва. Пустые магазины
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Жаль только ЧБ фотки. Как будто жизнь была мрачная, а реально жизнь была гораздо больше цветная! по своему детству в Союзе помню.