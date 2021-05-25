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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (37 фото)

Автор:
25 мая 2021 07:04
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
2467
37
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Смешные и не очень комментарии и картинки с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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2k
Илья 2 часа назад
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Вся суть любой войны...
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666
Оксид Бетона 9 минут назад
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10k
Павел 15 минут назад
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Нееееееееееееееееееет
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2k
Mutantino 15 минут назад
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на мой взгляд у людей после армии проблем со сном не наблюдается в принципе
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3k
Alakazam Полчаса назад
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... и эта маленькая, но гордая лягушка улетела прямо на солнце
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3k
Макс Полчаса назад
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Молоко вдвойне вкусней, если пить из двух грудей.
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3k
Макс 38 минут назад
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В следующей. Перезагрузись как а винде - выйди из открытого окна.
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6k
Regerald 42 минуты назад
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Бахнул бутылку дома и поехал на автобусе искать приключения...
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5k
Евгений 44 минуты назад
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Тогда уж, не с "грамматическими ошибками", а с "жутким акцентом".
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14k
KOSTELLO 48 минут назад
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Ручка Таноса