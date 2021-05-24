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И Алёна, и Эльбрус получили известность после трагедии, когда фото с ними стало своеобразным символом случившегося. 16-летняя Алёна Цкаева из Беслана в этом году смогла закончить школу — всё благодаря спецназовцу, который спас ей жизнь.
Девушка позвала на свой выпускной Эльбруса Гогичаева, ведь именно он вынес шестимесячную малышку из школы во время нападения террористов в 2004 году. Этот момент даже попал в объектив журналиста и смог показать всю чудовищность ситуации, в которой оказались дети и взрослые в школе № 1.
Несмотря на все невзгоды, девушка выросла и окончила школу. Именно поэтому она и пригласила спецназовца — чтобы выразить свою благодарность. Алёна с Эльбрусом пообщались до торжественной части, а затем мужчина ушёл, пытаясь избежать общения с журналистами. Он не очень любит внимание к своей персоне и предпочитает не говорить о страшных событиях, произошедших 16 лет назад.
Несмотря на все невзгоды, девушка выросла и окончила школу. Именно поэтому она и пригласила спецназовца — чтобы выразить свою благодарность. Алёна с Эльбрусом пообщались до торжественной части, а затем мужчина ушёл, пытаясь избежать общения с журналистами. Он не очень любит внимание к своей персоне и предпочитает не говорить о страшных событиях, произошедших 16 лет назад.
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Но это была не единственная встреча Эльбруса и Алёны. Спустя десять лет после теракта мужчина навестил девочку во время торжественной линейки 1 сентября. Он и раньше хотел с ней поговорить, но не решался. "Очень хочу её увидеть, да боюсь вспоминать весь тот ужас", — признавался он друзьям. Но эта встреча словно разрушила всю его нерешительность: спецназовец принялся приезжать к Алёне почаще, навсегда став для неё "дядей Эльбрусом".
Мужчина всегда чувствовал ответственность и даже некоторую вину (в той трагедии погибло 334 человека). Ситуацию ухудшало то, что спастись удалось лишь Алёне и её трёхлетнему брату, а мама и старшая сестра – первоклассница стали жертвами террористов. Узнав об этом, спецназовец даже хотел забрать девочку себе, но, к счастью, её отец остался цел и быстро нашёл свою дочь.
Мужчина всегда чувствовал ответственность и даже некоторую вину (в той трагедии погибло 334 человека). Ситуацию ухудшало то, что спастись удалось лишь Алёне и её трёхлетнему брату, а мама и старшая сестра – первоклассница стали жертвами террористов. Узнав об этом, спецназовец даже хотел забрать девочку себе, но, к счастью, её отец остался цел и быстро нашёл свою дочь.
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Эльбрус молодец - не зря живет человек..
Помню в эти дни 16 лет назад израильский спецназ несколько дней сидел в самолетe с включеными двигателями..Hа случай экстренной помощи - Я еще тогда удивился как болезненно израильтяне к этому отнеслись. Ho Путин решил все делать сам..Видно постеснялся принять помощь от других..