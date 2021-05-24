Но это была не единственная встреча Эльбруса и Алёны. Спустя десять лет после теракта мужчина навестил девочку во время торжественной линейки 1 сентября. Он и раньше хотел с ней поговорить, но не решался. "Очень хочу её увидеть, да боюсь вспоминать весь тот ужас", — признавался он друзьям. Но эта встреча словно разрушила всю его нерешительность: спецназовец принялся приезжать к Алёне почаще, навсегда став для неё "дядей Эльбрусом".

Мужчина всегда чувствовал ответственность и даже некоторую вину (в той трагедии погибло 334 человека). Ситуацию ухудшало то, что спастись удалось лишь Алёне и её трёхлетнему брату, а мама и старшая сестра – первоклассница стали жертвами террористов. Узнав об этом, спецназовец даже хотел забрать девочку себе, но, к счастью, её отец остался цел и быстро нашёл свою дочь.