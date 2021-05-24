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Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в Беслане — фото спустя 16 лет

Школьница пригласила на выпускной спецназовца, который спас её в Беслане — фото спустя 16 лет (3 фото)

Автор:
24 мая 2021 15:12
Метки: Алёна Цкаева   Эльбрус Гогичаев   герой-спецназовец   страшный Беслан 2004   
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И Алёна, и Эльбрус получили известность после трагедии, когда фото с ними стало своеобразным символом случившегося. 16-летняя Алёна Цкаева из Беслана в этом году смогла закончить школу — всё благодаря спецназовцу, который спас ей жизнь.
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Источник:

Метки: Алёна Цкаева   Эльбрус Гогичаев   герой-спецназовец   страшный Беслан 2004   
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9  комментариев
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5k
ValdemarNaftulievich Час назад
Просто огромное уважение этому человеку...всё!
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583
Остап_Бендер_Задунайский 9 минут назад
Какая-то гнида минусанула.
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3k
Rubiroid_47 18 минут назад
Это здорово!
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66k
Каракули 39 минут назад
Красивая выросла девушка , желаю ей счастья..
Эльбрус молодец - не зря живет человек..
Помню в эти дни 16 лет назад израильский спецназ несколько дней сидел в самолетe с включеными двигателями..Hа случай экстренной помощи - Я еще тогда удивился как болезненно израильтяне к этому отнеслись. Ho Путин решил все делать сам..Видно постеснялся принять помощь от других..
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9k
Kucher 58 минут назад
Эх, жалко, что того ублюдка, которого живым смогли взять, родителям в руки не отдали. Таких не судить надо, а на куски живыми рвать.
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152
阿鋒 Час назад
Сильно! Всем добра!
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4k
Бу Час назад
За Мир во всём мире!
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Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
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