Дождалась: британка лишилась девственности в 41 год

Еще в юности девушка решила, что отдастся только одному мужчине, который станет ее второй половинкой на всю жизнь. В 2018 году женщина познакомилась с музыкантом Дэйвом. Аманда решила проверить чувства, и первый секс у них случился лишь через 10 месяцев отношений во время романтического путешествия в Полинезию. Спустя два месяца влюбленные поженились.

Через полгода супруги сообщили радостную новость о том, что ждут малыша. Аманда находится уже на четвертом месяце беременности. Счастливая пара решила не узнавать пола ребенка до его рождения.