FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4724 поста • 1186 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Дождалась: британка лишилась девственности в 41 год

Дождалась: британка лишилась девственности в 41 год (5 фото)

Автор:
24 мая 2021 10:00
Сообщество : Истории
Метки: в мире   девственностьЮ   истории   люди   отношения   
2328
5

Британка не вступала в половые отношения до 41 года, хотя и встречалась почти со 100 мужчинами.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   девственностьЮ   истории   люди   отношения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Erorist 2 часа назад
Интересно, оно того стоило вообще... Я сам до 32 девственником был, но это не из идейных соображений, а просто никому даром не сдался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
10k
Дядя Саша Полминуты назад
Вассерман до сих пор себя бережёт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sniper72 6 минут назад
Лучше поздно, чем никому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Roman 10 минут назад
И лишилась девственности с криком: Оооойй дура, хорошо то как!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 19 минут назад
До 40 лет подшивалась, пока совсем не поизносилась.

Ну я хз, вроде и похвально, а вроде- чё за приколы со счётчиком входящих, который заклинило на сотке? А если она божественно сосёт и в попчанский принимает, новоиспечённого муженька, "на девственнице" это не напрягает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD Полчаса назад
Смелый мужик ... если бы мою бабу звали МакКракен , я бы очканул в такое совать ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
rere82 Полчаса назад
Ни когда не говорите нет идите смело на ми-нет!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
496
vasilykopkov Полчаса назад
Чёт как-то брехнёй попахивает.
Тем более плеву сейчас восстанавливают сколько хочешь раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
DumDum Полчаса назад
Ну вот. Теперь в Британию ехать вообще никакого смысла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369k
Алексей 37 минут назад
за то очко шире таза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
★Lucifer★ 49 минут назад
Общество "Динамо"?
Берегла себя, берегла, но всё равно отдалась ДО свадьбы, шлёндра....
А вот взял бы мужик и не женился, что тогда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 49 минут назад
накуя нам знать это??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
kamanch 52 минуты назад
Тоже в общаге была одна, девтсвенность до 5го курса так и сохранила.
Что, впрочем, ей не мешало отлично сосать так, что уши в трубочку сворачивала, и просто потрясный анал был...
А так да, девственница, йопта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Denis kamanch 38 минут назад
Это пять!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
В ж@опу и в рот не в счет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ратибор 57 минут назад
А где они в Полинезии отбойный молоток нашли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko 58 минут назад
Там поди все мхом поросло!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alexander Час назад
Девственность головного мозга ИМХО...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
solosolovov Час назад
Ну теперь начнется. Кто когда девственность потерял, кто когда подрочил, кто в попу дал и т. д. Тушите свет писде.... ц пришёл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Антон Час назад
Звезду для мужа берегла, в жопу и в рот давала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kost Час назад
В общаге девка была, тоже девственность хранила для жениха. Бывало с двумя пацанами спала вместе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Юденич 2 часа назад
Поставила искусственную девичью плеву и нашла Аленя который поверил в ее 40-летнюю невинность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО Семья из США нашла под полом тайник с деньгами Семья из США нашла под полом тайник с деньгами В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер Парочка разбила лагерь на краю обрыва Парочка разбила лагерь на краю обрыва
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

316662



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
3
33
35 добрых фото, которые поднимут вам настроение
Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?
3
193
Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?
﻿
6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото)
6 привычек «типичного русского», которые все еще поражают иностранцев (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#картинки#прикол#в мире#сша#страна#российская империя
#фото#люди#СССР#подборка#животные#прикольные#дети#шоу бизнес
#история#факты#фотографии#новости#сатира#Россия#приколы#Крым

На что жалуетесь?

Вернуться