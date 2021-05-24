Дождалась: британка лишилась девственности в 41 год

Британка не вступала в половые отношения до 41 года, хотя и встречалась почти со 100 мужчинами.
Аманда МакКракен хранила себя больше 40 лет для единственного и неповторимого. Британка не вступала в половые отношения всю жизнь, хотя и встречалась почти со 100 мужчинами. И только два года назад женщина встретила своего мужа. Сейчас она счастлива, как никогда, потому что скоро станет мамой.
Еще в юности девушка решила, что отдастся только одному мужчине, который станет ее второй половинкой на всю жизнь. В 2018 году женщина познакомилась с музыкантом Дэйвом. Аманда решила проверить чувства, и первый секс у них случился лишь через 10 месяцев отношений во время романтического путешествия в Полинезию. Спустя два месяца влюбленные поженились.
Через полгода супруги сообщили радостную новость о том, что ждут малыша. Аманда находится уже на четвертом месяце беременности. Счастливая пара решила не узнавать пола ребенка до его рождения.
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Ну я хз, вроде и похвально, а вроде- чё за приколы со счётчиком входящих, который заклинило на сотке? А если она божественно сосёт и в попчанский принимает, новоиспечённого муженька, "на девственнице" это не напрягает?
Тем более плеву сейчас восстанавливают сколько хочешь раз...
Берегла себя, берегла, но всё равно отдалась ДО свадьбы, шлёндра....
А вот взял бы мужик и не женился, что тогда?
Что, впрочем, ей не мешало отлично сосать так, что уши в трубочку сворачивала, и просто потрясный анал был...
А так да, девственница, йопта