25 фотографий, которые успокаивают глаза и душу

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Иногда хочется просто посмотреть на что-то приятное глазу, симметричное и красивое. Трудно сказать, что работает лучше - гармония цвета или геометрическое совершенство... Главное, что это помогает расслабиться и отдохнуть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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