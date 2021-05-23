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25 фотографий, которые успокаивают глаза и душу

25 фотографий, которые успокаивают глаза и душу (26 фото)

Автор:
23 мая 2021 15:29
Сообщество : Картинка дня
Метки: картинка дня   приятные ощущения   расслабляемся   симметрия   успокаивающее   успокаивающие фото   
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Иногда хочется просто посмотреть на что-то приятное глазу, симметричное и красивое. Трудно сказать, что работает лучше - гармония цвета или геометрическое совершенство... Главное, что это помогает расслабиться и отдохнуть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: картинка дня   приятные ощущения   расслабляемся   симметрия   успокаивающее   успокаивающие фото   
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