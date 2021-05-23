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Тайна «Черного Принца»

Тайна «Черного Принца» (11 фото)

Автор:
23 мая 2021 13:36
Метки: Крым   интересно   история   
370
11

Крым – настоящий полуостров сокровищ. Частые миграции и многочисленные войны привели к тому, что здесь повсюду – в земле, в горах, в море можно наткнуться на клад. Один из них покоится на дне Балаклавской бухты, где 14 ноября 1854 года потерпел крушение английский парусно-винтовой фрегат «Принц». С тех пор уже более полутора столетий британское золото заставляет кладоискателей беспокоиться, спорить и надеяться.

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Метки: Крым   интересно   история   
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6  комментариев
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5k
Владимир 4 часа назад
ЭПРОН был создан для подъема "Принца", отработал и ничего не нашел. Однако руководители ЭПРОНа не были ни расстреляны их даже не наказали. А у молодой Советской Республики откуда-то нашлись большие деньги на индустриализацию страны. Но это только мои домыслы.
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1k
andretry 16 минут назад
Вот повод провести ликбез по фейкам. HMS Prince 1854 года - парусно-винтовой транспорт, 1854 года постройки, принадлежал General Screw Steam Shipping Company, с началом Крымской войны был зафрахтован Адмиралтейством за 105 000 фунтов стерлингов приказом Адмиралтейства от июля 1854 года и введен в эксплуатацию под командованием командира Бенджамина Байнтона. HMS Prince отправился в Крым, взяв с собой 150 человек и груз столь необходимой зимней формы. Потеря корабля и его груза вызвала общественный резонанс в Великобритании из-за суровых зимних условий, в которых находились солдаты в неподходящей одежде. Это перевод английской страницы Вики. Больше никаких фактов про этот корабль англичанам сказать нечего.
Все остальное - домыслы газетчиков и авантюристов. Транспорт вооружения не имел, Зная консерватизм британского Адмиралтейства, вряд ли они отправили жалованье всей армии на гражданском по сути невооруженном судне без охраны. И англичане НЕ СТАЛИ организовывать поиск и поднятие обломков.
Закономерно, фото Принца 1854 года не сохранилось от слова совсем, везде используется ссылка на картину Айвазовского.

В 1861 году был построен HMS «Black Prince» - второй броненосец в британском королевском флоте для плавания в открытом море , спущенный на воду 27 февраля 1861 года. Назван в честь Эдуарда Плантагенета «Чёрного Принца». Был третьим кораблём ВМФ Великобритании, носящим это имя. Относился к типу Warrior. Соответственно, корабль активно фотографировали. Вот фото этого броненосца фигурирует практически во всех статьях про гибель "Принца" в Балаклаве.
Номинально HMS «Black Prince» и "Warrior" можно отнести к фрегатам - с одной орудийной палубой.

На фото ниже - HMS «Black Prince» 1861 года постройки. Особенность - две трубы между фок и грот-мачтами.

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30k
KiploksAKS 2 часа назад
"Только во второй половине ХIХ века здесь побывали экспедиции из США, Германии и Норвегии."
...и ни одной из Британии. Странно, да?

"Якоря и цепи, поднятые с места крушения английских судов" - якоря и цепи, поднятые экспедицией ЭПРОН при очистке Севастопольской бухты.
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5k
TirAn 3 часа назад
Не та контора искала. и не там ...
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