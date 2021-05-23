"Манижа провалилась на Евровидении"

В принципе, на первом абзаце можно было бы закончить, картина ясна, но давайте объяснимся чуть подробнее.

Не будем сейчас рассуждать, надо ли бы ехать на Евровидение вообще - я глубоко убежден, что участвовать в этом музыкальном месиве не стоит.

Вопрос в другом: зачем посылать на такой конкурс артиста, который заведомо не может выиграть?

Сто раз говорилось, что это конкурс, заточенный под музыку и песни западного образца, желательно на английском языке, желательно с модным фриковым и трансгендерно-гомосексуальным подтекстом, ну и так далее. Да, могут выиграть и рокеры, и даже предельно политизированая песня Джамалы, и песня в связке с музыкальной композицией, как у Рыбака, но все-таки принцип прост - попса + иногда модная повестка дня на политические, гомосексуальные и прочие сомнительные темы.

То есть конкурс весьма специфический, где регулярно всплывают фрики, дауны, гомо и прочие "прогрессивные" элементы.



Сто раз говорилось, что всякого рода этнографические песенки на родном языке не имеют шансов на выигрыш. Да, можно получить массу симпатий, как бурановские бабушки и вырвать 2 место - но только потому, что это для Евровидения на самом деле необычно, чтобы на сцене пели настолько пожилые люди.

Во всех остальных случаях выбор песни с национальным колоритом и на родном языке - это жирный минус в рамках конкурса. Выбор национальной стилистики - второй минус. А если артист выглядит как-то глупо - еще один минус.

В итоге: на конкурс посылают в меру нелепую таджичку в красном комбинезоне, которая вылезает из громадного платья, поет на русском, о русской женщине (к которым она ровным счетом никакого отношения не имеет) и все это с таким странным национальным колоритом, что кажется, сейчас на сцене появится водка и медведи. Кстати, почему их не было?



История с "назначением" Манижи на Евровидение тоже, мягко говоря, не впечатляет. Кто ее выбирал, по каким критериям - так и непонятно. О том, как проходят такие голосования, мы тоже уже в курсе. О том, что и выбор был паршивенький - тоже.

Я не хочу сказать, что у Манижи нет поклонников и что она плохо поет. У нее своя аудитория, и это ее дело, как она поет и о чем. Пожалуйста, кому нравится, слушайте. Никто не против. Но говорить, что она представляет всю Россию - да побойтесь бога! Весьма сомнительное голосование на канале, скромный выбор претендентов - и вот уже Манижа лучшая из всех, кто мог бы нас представить?



А вы помните, когда ее только "выбрали", нас стали старательно убеждать, что несмотря на общее недовольство, абсолютно все, наоборот, любят Манижу и желают ей добра? То есть вокруг потоки ненависти, но это какие-то другие люди, а вот большинство Манижу обожает. Откуда потоки ненависти? Почему столько нелюбви к Маниже? Ну это какие-то другие люди, непонятно откуда взявшиеся, а так вся страна любит Манижу!



Затем началась буквально пиар-компания: Манижа наше все, она настоящая русская женщина, вот сейчас она поедет на Евровидение и всех там победит, у нее сумасшедшие рейтинги и все такое прочее...



Когда Манижа прошла в полуфинал, безумие достигло апогея. Вы наверняка слышали по телевизору и читали во всех соцсетях: а, вот, нате вам, коварные завистники и хейтеры! Ну что, выкусили?! Вон как блистательно Манижа прошла в полуфинал! Что вы теперь на это скажете? Как вы теперь посмеете порочить ее великое имя, которое она пронесла через всю Европу!



На это можно было спокойно сказать, что пройти в полуфинал с еще 26 странами - это еще не выиграть Евровидение, но кто слушал спокойные разумные слова в этом безумии?



Ну а дальше вы знаете. Манижа заняла 9 место, и говорить, что это успех и победа - значит, очень сильно врать самим себе. Это провал. Это не 2 место бурановских бабушек, Гариной, Лазарева или Алсу, и даже не 3 место Тату или "Серебра", и уж конечно, не 1 место Билана.

Вот там можно с полным правом говорить - да, чуть-чуть не хватило до победы Гагариной, Лазареву, бабушкам... А 9 место, простите, это почти ничего. Да, это не 26 место, как у Англии, но все равно бесконечно далеко от победы.

Посмотрите на пятерку лучших - там такой запас по баллам, что можно уверенно говорить - ни при каких обстоятельствах Маниже туда не дотянуться. Разница между пятеркой фаворитов и остальной толпой огромная. И Манижа именно в этой остальной толпе.

А помните, как нас убеждали, что она суперпопулярна и зрительское голосование все поставит на свои места? Поставило? Конечно, но только не так, как нам дули в уши. Победителям зрители заслуженно отдали 318 баллов, а Маниже - 100. То есть нельзя свалить проигрыш на профессиональное жюри, нельзя свалить проигрыш на кого-то другого - все были единодушны, Манижа не тот артист, который заслуживает победы.



Хочу обратить ваше внимание на еще один факт, который забивает последний гвоздь в эту грустную историю. Бывает так, что Евровидение становится конкурсом фриков и дебилов, оттуда лезет всякий гнусный душок и смрадный подтекст. Но в 2021 году Евровидение, увы, весьма традиционно и даже выглядит как-то непривычно строго. Нет гомосеков, нет трансов, нет фриков... Поют люди, а не карлики и не рептилоиды. Даже странно как-то...

Однако это тоже не в пользу Манижи - если бы 1 место получил трансгендер с песней про права BLM и марихуану, можно было бы говорить - ну, это политическая заказуха, тут все ясно!

Но увы... Все выступавшие были вполне нормальны. Итальянские рокеры заняли свое место по праву, и пели здорово, и все это исключительно в традициях классического рока. Французская певица была тоже вызывающе классической - в стиле Эдит Пиаф, и ее исполнение нельзя не похвалить. То есть первые места заняли безусловно достойные исполнители, что в истории Евровидения случается далеко не каждый раз. Да и среди прочих исполнителей не нашлось ни розовых пони, ни ряженых в адмиралов педиков, ни страдающих фигней фриков.

Так что в этом году конкурс был вполне честным и политическая, а также гендерная, наркотическая и шизофреническая подоплека отсутствовала.



На этом фоне 9 место Манижи может вызывать только грустные эмоции, которые выражаются одним словом: и поделом! Тетенька в красном комбезе, с платочком на голове, которая кривляется и выкатывает глаза - не тот персонаж, который должен представлять страну. Пусть она представляет тех, кому подобное нравится, но не меня. К сожалению, мне просто приходится сказать, это тот изумительный случай, когда Россия чуть ли не первый раз послала на Евровидение фрика. Видимо, расчет был на то, что фрик победит. Как назло, в этом году Евровидение ставило не на фриков, а на нормальных исполнителей.



Теперь было бы неплохо услышать возгласы тех людей, которые еще вчера кричали, что Манижа супер, что она ворвется куда-то там как свежий ветер и выиграет Евровидение, посрамив хейтеров.

Что скажете, любезные?