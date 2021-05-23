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Манижа провалилась на Евровидении

Манижа провалилась на Евровидении (2 фото)

Автор:
23 мая 2021 12:32
Метки: 2021 год   Манижа   евровидение   
1028
2
Стоило ли вообще участвовать в Евровидении?
Но Манижу все-таки послали туда, старательно утверждая, что это наш с вами выбор.
Затем нас убеждали, что она чуть ли не главный претендент на победу.
И вот теперь нам изо всех сил внушают, что 9 место - это круто!
А по-моему, это провал.

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Метки: 2021 год   Манижа   евровидение   
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5k
insaider 2 часа назад
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9k
Атеист 4 минуты назад
да хоть сотое место. Все-равно это уже не конкурс талантов, а конкурс кто кому лучше подлижет, в политическом смысле, а может и не только
.
Удивительно, что это вообще еще кто-то смотрит.
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40k
Александр 18 минут назад
Меня больше удивляет что есть еще люди которым не глубоко насрать на геевидение и на манижу в часности...
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16k
Александр Сучков 20 минут назад
и хорошо, и ладушки. Нах нам этот недоконкурс в России....
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19k
Виталий Касандров 21 минуту назад
Провал бы бы, если бы она первое место заняла. До испанцев,немцев бриттов нам конечно далеко но если скажем послать моргенштейна то мы и бритов переплюнем в минуса уйдем.
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−3
perhan Полчаса назад
какая срань ...
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3k
kappaneed Полчаса назад
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2k
PLT LDR 37 минут назад
Извините, бл**ь, что значит провалилась? Англия вообще ноль получила и по СМС голосованию и из зала... Германия 3 бала в сумме или вроде того. А Мальта хоть и выпустила политически корректного исполнителя, темнокожего сухопутного кита, но хоть и шла в тройке, но от зрителей вообще 47 балов получило. Обычный зритель как бы срать хотел на на это.

9 из 39, это хороший результат... И вообще, это не чемпионат мира и вообще ни хрена не значит. Просто туса. Шоу и не больше. И всегда это было как шоу, с самого основания.
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199
D A 38 минут назад
"желательно с модным фриковым и трансгендерно-гомосексуальным подтекстом, ну и так далее "
Автор, озвучь, кто из победителей ТОП10 были с трансгендерно-гомосексуальным подтекстом?
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32k
Alex Час назад
Ну для гастарбайтера вполне приличное место
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8k
ДядяТоля Час назад
да похер на этот гейский карнавал
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39k
Прораб Час назад
Вот и славно. Пусть теперь итальянцы б.лядский цирк у себя принимают. А нам всей этой гомосятины не надо.
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3k
aleksander Час назад
Автор так сожалеет, что небыло педиков, трансов, чёрных карликов и т.п.
Очевидно, что ему всё это очень нравится, а тут такой облом
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Манижа провалилась на Евровидении"
==================

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15k
Теуш Алексей Час назад
Ну что тут скажешь...
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
ну как по мне, так в этой истории всё великолепно. первое - поняли как НЕ надо делать, а второе - у нас НЕ будет проходить этот педерастический конкурс.
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1k
Диагноз 2 часа назад
манижа = фиаско, но это ведь и так было понятно...
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13k
Алексей 2 часа назад
Не смотрю это шоу, но естественно сталкиваюсь с новостными лентами на эту тему.
Сколько не было представителей от России - всех их знал.
Кто-то мне нравился как исполнитель, кто-то нет - но я их хотя бы знал!
Откуда вылезло ЭТО, я понятия не имею. Первый раз услышал про нее в связи с Евровидением.
А песня, извините, гуано.
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34k
jonnyD 2 часа назад
Загуглил полный текст её песни "Russian Woman" ...такого лютого бреда я ещё не читал . Ужоснах ...
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3k
Том Джоуд 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com

Надо было, все-таки, Эдуарда посылать. Его песня хитовей. А то неизвестно откуда, певичка ртом. За которую даже российские слушатели не голосовали.
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4k
Бу 2 часа назад
Отличный результат для полного УГ такого, как Маниже чего то там!)
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Alex
Коренной мордорец
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