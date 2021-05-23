FISHKINET
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну Бельгийский Рембо бросил вызов армии и локдауну «Что&nbsp;это&nbsp;такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит Вернуть ли смертную казнь для педофилов? Вернуть ли смертную казнь для педофилов? Онихофора Тоторо: Стреляет в жертву клеем, который мгновенно твердеет. Невероятное существо, названное в честь аниме Миядзаки Онихофора Тоторо: Стреляет в жертву клеем, который мгновенно... Счастливая «Юность» Счастливая «Юность» На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей... Люди и лица Люди и лица Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке Возможности российского "умного" прицела Возможности российского "умного" прицела Экзотические способы противотанковой защиты: капкан, топор, лом, одеяло Экзотические способы противотанковой защиты: капкан, топор, лом,... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Почему закрыли программу "Жди меня" на "Первом канале" и как ее снимали на самом деле Почему закрыли программу "Жди меня" на "Первом канале" и как ее... «Артек» – планета детей «Артек» – планета детей Памятка для защиты от гадюк во время сезона шашлыков и походов Памятка для защиты от гадюк во время сезона шашлыков и походов
Великое ограбление поезда

Великое ограбление поезда (6 фото)

Автор:
23 мая 2021 12:12
Метки: интересно   история   ограбление   
360
6

8 августа 1963 года всю Великобританию, да что там весь мир, облетела весть о самом великом ограблении в истории. Банда преступников ограбила почтовый поезд и похитила 120 мешков с деньгами - 2 631 643,10 фунта стерлингов. На сегодняшний день эквивалентно сумме в 46 миллионов фунтов, 65 миллионам баксов, 54 миллионам евро. А в российских рублях и казахстанских тенге вообще несусветные деньжищи.

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: интересно   история   ограбление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Алексей 2 часа назад
"А на игре отпечатки пальцев, которые все до единого были пригодны к идентификации и опять же все до единого присутствовали в полицейской дактилоскопической картотеке."

Скорее всего красивое прикрытие, призванное скрыть истинный источник информации о грабителях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка 25 драматических моментов истории 25 драматических моментов истории 25 любопытнейших древних артефактов 25 любопытнейших древних артефактов Как астроном Иоганн Кеплер был связан с колдовством Как астроном Иоганн Кеплер был связан с колдовством 10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались 10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались Смут — нестандартная единица измерения расстояний Смут — нестандартная единица измерения расстояний
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3693920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
25 драматических моментов истории
4
102
25 драматических моментов истории
Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»
2
43
Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»
﻿
Набирающие популярность
История печати на ткани
0
3
История печати на ткани
В Волгограде разрушается Молодежный Центр
0
4
В Волгограде разрушается Молодежный Центр
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
6
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#подборка#Россия#дети#новости#прикольные#кино#суд#страна
#интересно#факты#картинки#СССР#животные#сатира#прикол#комментарии#в мире
#Юмор#люди#фотографии#интересное#мемы#шоу бизнес#знаменитости#позитив#находки

На что жалуетесь?

Вернуться