Великое ограбление поезда

Поезд начал торможение, помощник машиниста спрыгнул с тепловоза и отправился к линейному телефону выяснить, что случилось. Однако провода телефонной связи были заранее перерезаны. Грабители напали сначала на помощника, а потом обезвредили машиниста Джека Миллза, ударив его обухом топора по голове.

Планировалось, что после захвата тепловоза его поведёт один из преступников, для чего специально в банду был привлечён бывший железнодорожник. Но он так распсиховался и разнервничался, что пришлось поднимать с пола окровавленного Миллза и заставлять его отгонять тепловоз и два отсоединённых от основного состава вагона до моста Брайдгоу-Бридж, где ждали остальные грабители. Инкассаторы, находившиеся в вагоне с деньгами, не заметили нападения на машинистов, а также забыли закрыть дверь в свой вагон на задвижку. Налётчики связали их и завладели 120 мешками денег ( восемь мешков в горячке забыли). Грузовик уже ждал в назначенном месте. За несколько минут злодеи перегрузили мешки с деньгами в кузов машины и скрылись с места преступления на двух Лэндроверах с фальшивыми номерами. Вскоре они были на сельской ферме, которую незадолго до дня ограбления Рейнольдс арендовал и превратил в штаб-квартиру. Злодеи предварительно перерезали все телефонные провода в ближайших окрестностях, и первые сообщения в полицию о происшествии поступили лишь в 04:20.

По плану Рейнольдса на ферме бандитам, под видом сельскохозяйственных рабочих, предстояло провести несколько недель после ограбления. Пока шум не утихнет. Но уж слишком крупным, дерзким и шумным было преступление – такого еще не было. Для британской полиции раскрыть ограбление стало делом чести. Начались масштабные поиски, в радиусе 50 км от места ограбления полиция шерстила все дома и строения. Узнав по радио об этом, преступники на второй-третий день покинули ферму. И вовремя, уже через несколько часов туда заявились полицейские. Им нетрудно было обнаружить на ней следы недавнего присутствия большой группы людей. После этого был произведён тщательный осмотр с привлечением экспертов. Казалась все напрасно, грабители перед отъездом все протерли, уничтожив отпечатки пальцев. Но тут сыщикам повезло - в ящике стола была найдена потёртая настольная игра, то ли «Монополия», то ли еще какая-то. Скучно сидеть круглые сутки взаперти, тем более что главарь Рейнольдс строго-настрого запретил бухать и водить на ферму баб. Со скуки даже блатные в «Монополию» или лото сядут играть. А на игре — отпечатки пальцев, которые все до единого были пригодны к идентификации и опять же все до единого присутствовали в полицейской дактилоскопической картотеке. Так сыщикам стали известны все имена грабителей.

На поимку преступников, совершивших рекордное ограбление, были брошены большие силы полиции. Расследованию содействовали тысячи граждан, в том числе польстившиеся обещанной за поимку преступников наградой в 10 тысяч фунтов. При таком раскладе уйти от ответственности у банды Рейнольдса шансов не было. К январю 1964 года были арестованы почти все. На свободе оставались только трое – Рейнольдс, Эдвардс и Уайт.

Главарь Брюс Рейнольдс шесть месяцев скрывался в ожидании фальшивого паспорта, а получив его, запутанным путём, под именем «Кит Клемент Миллер» добрался до Мехико, откуда уехал в Акапулько (Мексика). Потом туда приехали его жена Фрэнсис под именем Анжела и сын Николай, а к концу 1964 года к ним присоединились сообщники Рейнольдса — Бастер Эдвардс и Чарли Уилсон.

Суд над арестованными преступниками начался в январе 1964 года. 15 апреля процесс завершился, при этом судья описал ограбление как «корыстное насильственное преступление, вдохновлённое огромной жадностью». Из одиннадцати грабителей, представших перед судом, семи были вынесены приговоры со сроком 30 лет лишения свободы; остальные четверо получили меньшие сроки — от 3 до 24 лет. Большая часть похищенных денег найдена не была. Пятнадцатый член банды так и остался неизвестным – это был почтовый работник который «сливал» информацию о расписании поезда, о порядке перевозки денег – имя его было известно только Рейнольдсу.

12 августа 1964 года один из осуждённых членов банды Уилсон бежал из тюрьмы при содействии команды из трёх человек, ворвавшихся в тюрьму, чтобы вытащить его. И это несмотря на то, что все участники Великого ограбления содержались в тюрьме максимально высокого уровня безопасности. С ноября 1965 года Уилсон уже в Мехико в гостях у старых друзей Брюса Рейнольдса и Бастера Эдвардса, которые скрылись там от правосудия. Через 11 месяцев, в июле 1965 года, другой участник ограбления Ронни Биггс тоже бежал из тюрьмы. Побег был спланирован недавно освобождённым заключённым П. Сибурном с помощью двух других бывших осуждённых, Р. Лесли и Р. Блэка, при поддержке жены Биггса. Таким образом, пять грабителей оказались на свободе.