Великое ограбление поезда

8 августа 1963 года всю Великобританию, да что там весь мир, облетела весть о самом великом ограблении в истории. Банда преступников ограбила почтовый поезд и похитила 120 мешков с деньгами - 2 631 643,10 фунта стерлингов. На сегодняшний день эквивалентно сумме в 46 миллионов фунтов, 65 миллионам баксов, 54 миллионам евро. А в российских рублях и казахстанских тенге вообще несусветные деньжищи.
Мозговым центром и главным организатором столь удачного ограбления был 31-летний Брюс Рейнольдс. Сын профсоюзного деятеля и медсестры он с юных лет покатился по наклонной. Первый раз угодил в тюрьму для несовершеннолетних в 17 лет. А потом пошло-поехало: «украл – выпил – в тюрьму, украл- выпил...». К 30 годам десять раз привлекался к ответственности за различные преступления – по молодости за воровство и грабежи, затем «переквалифицировался» на кражи антиквариата.
Но одно другому не мешает. В последнюю отсидку один из сокамерников поведал Рейнольдсу интересную историю. Оказывается ежемесячно ветхие и старые купюры из Шотландии, отправлялись для уничтожения в Лондон, где в Английском банке их переписывали и сжигали.
Поэтому раз в месяц к поезду Глазго — Лондон прицепляли ещё один почтовый вагон, в котором находились мешки с банкнотами от одного до пяти фунтов. Примечательно, что эти купюры были уже выведены из обращения, но ещё не переписаны, и их без труда можно было пустить в повторный оборот. В голове Рейнольдса родилась дерзкая идея ограбить такой поезд.
Выйдя на свободу, и открыв для прикрытия антикварную лавку, Рейнольдс стал разрабатывать план ограбления. Привлек своих кентов и сколотил банду – ведь для такого крупного ограбления нужно было немало подельников. Его ближайшим помощником стал давний приятель по криминальным делишкам Дуглас Гуди. В общей сложности Рейнольдс собрал для налёта 15 человек.
7 августа 1963 года около 18:50 почтовый поезд с дополнительным вагоном с деньгами и ценностями вышел с центрального вокзала Глазго. Один из людей Рейнольдса наблюдал за отправлением и, когда поезд тронулся в путь, тут же сообщил по телефону, что в вагоне с надписью Royal Mail и номером М30204М находятся 128 мешков с купюрами. В составе поезда было 12 вагонов и находилось 72 сотрудника почты, сортировавших отправления по ходу движения.
8 августа в 03: 03. все грабители, переодетые в комбинезоны железнодорожных рабочих, встали на заранее распределённых позициях. Водитель Рой Джеймс сидел на расстоянии мили от места нападения в кабине грузовика. В 03:25 Чарльз Уилсон по сигналу Рейнольдса закрыл чёрным мешком зелёный свет светофора и ручным фонарём дал красный. К северу от сигнальной башни другой участник банды Джон Дэли с помощью такого же фонаря просигнализировал предупредительным жёлтым.
Поезд начал торможение, помощник машиниста спрыгнул с тепловоза и отправился к линейному телефону выяснить, что случилось. Однако провода телефонной связи были заранее перерезаны. Грабители напали сначала на помощника, а потом обезвредили машиниста Джека Миллза, ударив его обухом топора по голове.
Планировалось, что после захвата тепловоза его поведёт один из преступников, для чего специально в банду был привлечён бывший железнодорожник. Но он так распсиховался и разнервничался, что пришлось поднимать с пола окровавленного Миллза и заставлять его отгонять тепловоз и два отсоединённых от основного состава вагона до моста Брайдгоу-Бридж, где ждали остальные грабители. Инкассаторы, находившиеся в вагоне с деньгами, не заметили нападения на машинистов, а также забыли закрыть дверь в свой вагон на задвижку. Налётчики связали их и завладели 120 мешками денег ( восемь мешков в горячке забыли). Грузовик уже ждал в назначенном месте. За несколько минут злодеи перегрузили мешки с деньгами в кузов машины и скрылись с места преступления на двух Лэндроверах с фальшивыми номерами. Вскоре они были на сельской ферме, которую незадолго до дня ограбления Рейнольдс арендовал и превратил в штаб-квартиру. Злодеи предварительно перерезали все телефонные провода в ближайших окрестностях, и первые сообщения в полицию о происшествии поступили лишь в 04:20.
По плану Рейнольдса на ферме бандитам, под видом сельскохозяйственных рабочих, предстояло провести несколько недель после ограбления. Пока шум не утихнет. Но уж слишком крупным, дерзким и шумным было преступление – такого еще не было. Для британской полиции раскрыть ограбление стало делом чести. Начались масштабные поиски, в радиусе 50 км от места ограбления полиция шерстила все дома и строения. Узнав по радио об этом, преступники на второй-третий день покинули ферму. И вовремя, уже через несколько часов туда заявились полицейские. Им нетрудно было обнаружить на ней следы недавнего присутствия большой группы людей. После этого был произведён тщательный осмотр с привлечением экспертов. Казалась все напрасно, грабители перед отъездом все протерли, уничтожив отпечатки пальцев. Но тут сыщикам повезло - в ящике стола была найдена потёртая настольная игра, то ли «Монополия», то ли еще какая-то. Скучно сидеть круглые сутки взаперти, тем более что главарь Рейнольдс строго-настрого запретил бухать и водить на ферму баб. Со скуки даже блатные в «Монополию» или лото сядут играть. А на игре — отпечатки пальцев, которые все до единого были пригодны к идентификации и опять же все до единого присутствовали в полицейской дактилоскопической картотеке. Так сыщикам стали известны все имена грабителей.
На поимку преступников, совершивших рекордное ограбление, были брошены большие силы полиции. Расследованию содействовали тысячи граждан, в том числе польстившиеся обещанной за поимку преступников наградой в 10 тысяч фунтов. При таком раскладе уйти от ответственности у банды Рейнольдса шансов не было. К январю 1964 года были арестованы почти все. На свободе оставались только трое – Рейнольдс, Эдвардс и Уайт.
Главарь Брюс Рейнольдс шесть месяцев скрывался в ожидании фальшивого паспорта, а получив его, запутанным путём, под именем «Кит Клемент Миллер» добрался до Мехико, откуда уехал в Акапулько (Мексика). Потом туда приехали его жена Фрэнсис под именем Анжела и сын Николай, а к концу 1964 года к ним присоединились сообщники Рейнольдса — Бастер Эдвардс и Чарли Уилсон.
Суд над арестованными преступниками начался в январе 1964 года. 15 апреля процесс завершился, при этом судья описал ограбление как «корыстное насильственное преступление, вдохновлённое огромной жадностью». Из одиннадцати грабителей, представших перед судом, семи были вынесены приговоры со сроком 30 лет лишения свободы; остальные четверо получили меньшие сроки — от 3 до 24 лет. Большая часть похищенных денег найдена не была. Пятнадцатый член банды так и остался неизвестным – это был почтовый работник который «сливал» информацию о расписании поезда, о порядке перевозки денег – имя его было известно только Рейнольдсу.
12 августа 1964 года один из осуждённых членов банды Уилсон бежал из тюрьмы при содействии команды из трёх человек, ворвавшихся в тюрьму, чтобы вытащить его. И это несмотря на то, что все участники Великого ограбления содержались в тюрьме максимально высокого уровня безопасности. С ноября 1965 года Уилсон уже в Мехико в гостях у старых друзей Брюса Рейнольдса и Бастера Эдвардса, которые скрылись там от правосудия. Через 11 месяцев, в июле 1965 года, другой участник ограбления Ронни Биггс тоже бежал из тюрьмы. Побег был спланирован недавно освобождённым заключённым П. Сибурном с помощью двух других бывших осуждённых, Р. Лесли и Р. Блэка, при поддержке жены Биггса. Таким образом, пять грабителей оказались на свободе.
В 1968 году Брюс Рейнольдс уже истративший большую часть награбленного, под именем «Кит Хиллер» приехал с семьёй в Лондон – задумал еще одно большое ограбление. Но при попытке связаться с бывшими сообщниками Рейнольдс попал в поле зрения полиции, которая вела слежку за некоторыми из них. 9 ноября 1968 года его арестовали. Заключив сделку со следствием, Рейнольдс признал свою вину в Великом ограблении в обмен на отказ правоохранительных органов преследовать его семью, и был приговорён к 25 годам тюрьмы.
В 1978 году Рейнольдс вышел на свободу и вернулся к криминальной деятельности – перевозил и торговал наркотиками, а также занимался отмыванием денег. В 1980-х он был арестован за торговлю амфетаминами и приговорён к трем годам тюрьмы. После отсидки остепенился и вместо криминала стал заниматься творчеством - выступил консультантом для фильма «Бастер», где его сыграл актёр Ларри Лэмб, в 1995 году выпустил автобиографическую книгу «Автобиография вора: Человек, стоящий за Великим ограблением поезда». В книге Рейнольдс сетовал, что из-за Великого ограбления никто не хотел его нанимать на работу, как на законную, так и на противозаконную. Лишившись значительной части средств из-за конфискации и оплаты адвокатов, с 1990-х Рейнольдс жил на пособие из трастового фонда, который создала его жена. 28 февраля 2013 года Рейнольдс умер во сне.
Ронни Биггс бежал в Париж, где приобрёл новые документы, удостоверяющие личность, и подвергся пластической хирургии. В 1970 году он переехал в Австралию, где основал строительную фирму. Когда там возник интерес к нему со стороны Интерпола, он бежал в Рио-де-Жанейро. Там Биггс не мог быть экстрадирован, так как между Великобританией и Бразилией не было договора о выдаче, и, кроме того, он стал отцом бразильского сына, который предоставил ему правовой иммунитет. Как результат, он жил открыто в Рио в течение многих лет, в безопасности от британских властей.
В мае 2001 года, в возрасте 71 года, Биггс добровольно вернулся в Англию. Допуская, что может быть арестован, он заявил, что хотел бы «сходить в паб и, как англичанин, купить пинту горького пива». Будучи арестованным, он был отправлен обратно в тюрьму на оставшийся срок его приговора. 2 июля 2009 года Биггсу было отказано в условно-досрочном освобождении, однако 6 августа 2009 года он был освобождён от отбывания наказания в связи с тяжёлой формой пневмонии и другими проблемами со здоровьем. Умер в Лондоне 18 декабря 2013 года.
Чарли Уилсон был убит на своей испанской вилле, предположительно он был связан с наркомафией.
По-разному сложилась судьба других грабителей. Так как большая часть денег так и не была найдена, судя по всему злодеи разделили их между собой. Каждый поступил со своей долей по разному. Кто-то вернул в обмен на снисхождения и сокращения срока, кто-то, отсидев положенное исчез из поля зрения полиции. И возможно припеваючи живет до сих пор.
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Скорее всего красивое прикрытие, призванное скрыть истинный источник информации о грабителях.