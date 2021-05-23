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О, сколько нам ошибок чудных

О, сколько нам ошибок чудных (42 фото)

Автор:
23 мая 2021 11:46
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Юмор   ошибки   сатира   слова   тексты   
894
42
Ляпы правописания и нелогичность мышления некоторых текстов, но прикольно).
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Метки: Юмор   ошибки   сатира   слова   тексты   
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577
Вано 9 минут назад
А вот это украду...
Правда немного доработав напильником:
"В разгар обеда слуги понесли дичь..."
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
447
28k
Acu900 2 часа назад
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
А вот это гениально.
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14k
ЦСКА 2 часа назад
Автор красава! Достойный пост, для развлекательного сайта!
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