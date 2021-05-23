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Ляпы правописания и нелогичность мышления некоторых текстов, но прикольно).
Сразу хочу предупредить *умников*, не нужно умничать как в прошлый раз, в этом посту АВТОР сам нашёл ляпы и ошибки и выложил для всеобщего весёлого обозрения, спасибо если поняли... Начнёмс пожалуй)...
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